«Kikker» må åtte måneder i fengsel

– Jeg logget meg på av ren nysgjerrighet, forklarte mannen da han nylig møtte i Møre og Romsdal tingrett.



Han ble tatt på fersken etter ransaking og beslag, etter at politiet hadde mottatt en anmeldelse.



I retten ga sunnmøringen i 40-årene en uforbeholden tilståelse i en sak som startet med at han gjennom et forum på nett fikk tilsendt flere store filer med en rekke bilder av nakne damer i lokalmiljøet.

– Jeg ble trigget av å finne ut hva mer som var mulig å få tak, forklarte mannen.

Delte sexbilder

Via et nettsted fikk han via en lekkasje fikk tilgang på innloggingsopplysninger til 200 brukerkontoer. Denne informasjonen brukte mannen til å logge seg på og snoke på Facebook-kontoen til fem forskjellige kvinner. Dette gjorde han ved minst 43 anledninger.



– Han har benyttet innloggingsinformasjon til å bryte seg inn på fem forskjellig kvinners Facebook-konto for å tilfredsstille sin nysgjerrighet, skriver tingrettsdommer Hanne Ombudstvedt.



– Det er helt forferdelig. Dette bryter med alle verdier jeg står for, forklarte mannen i retten, ifølge Sunnmørsposten.



Hjemme hos sunnmøringen fant politiet 3586 filer av privat og sensitiv karakter, som han fikk tilsendt gjennom nettforumet han chattet i.

I tillegg har han delt 32 seksualiserte bilder av 13 forskjellige kvinner. Ifølge dommen er mange av kvinnene lett gjenkjennelige.

– Deling av intime bilder uten samtykke er invaderende for den enkelte fornærmede og en krenkelse av deres privatliv. Ved deling på nettet vil fornærmede ikke ha kontroll over materialet og videre spredning på nettet. Derfor fører bildedelingen til at de fornærmede påføres en livslang krenkelse, slår tingretten fast i sin avgjørelse.



Ankes

Det var lagt ned påstand om ubetinget fengsel i ni måneder. Forsvarer Oddvar Aarsæther anførte i retten at ryktespredningen i lokalmiljøet er en formildende omstendighet som bør lede til et fradrag i straffen på én måned i tillegg til rabatt for tilståelse.

Men retten slår fast at en slik belastning ikke gir grunnlag for fradrag i straffen. Dommeren fant heller ingen andre formildende omstendigheter enn den uforbeholdne tilståelsen, og straffen ble satt til ubetinget fengsel i åtte måneder.

Det var NRK Møre og Romsdal som omtalte dommen først. Mannens forsvarer opplyser til NRK at dommen blir anket.