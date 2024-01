KI-sjokket i skolen: Mener eksamen bør endres

– Jeg hører om mange lærere som mistenker sterkt at elevene leverer inn robot-skrevne tekster, sier professor Eyvind Elstad.

Han er skoleforsker ved Universitetet i Oslo, og følger tett med på den digitale revolusjonen som har gitt radikale endringer i skolehverdagen bare det siste året:

Kunstige språkmodeller med ChatGPT i spissen, tilgjengelig for alle.

Nå er verktøyet så kraftig at det regelrett kan løse skoleoppgaver. I tillegg viser en TV 2-undersøkelse at nesten 70 prosent av lærere i videregående skole er bekymret for juks.

– Vi har selv gjort undersøkelser som viser at majoriteten er skeptiske, med god grunn. Frykten for juks er merkbart til stede hos mange lærere, sier Elstad.

PROFESSOR: Eyvind Elstad er skoleforsker ved Universitetet i Oslo, og har skrevet boken «Læreren møter ChatGPT». Foto: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

– Anabole steroider

Det er heller ingen hemmelighet at enkelte elever faktisk velger å la KI-verktøyene skrive oppgaver for dem.

TV 2 har snakket med flere elever som sier de vet om jevnaldrende som har brukt ChatGPT til å produsere tekster, som har sluppet gjennom sensuren.

Elstad mener skolen må tilpasse seg KI-verktøyene - nå.

– Det må være lærerne som bestemmer bruken. Når eleven tar slike snarveier uten å engasjere seg tankemessig i det chatboten produserer, blir det som når maratonløperen tar bussen eller idrettsutøveren tar anabole steroider. Det blir kunstig prestasjonsfremmende, sier professoren.

Han mener det er essensielt at dagens elever forstår viktigheten av å faktisk forstå lærestoffet man jobber med.

– Det er ingen som lykkes i videregående skole eller i høyere utdanning uten å faktisk jobbe med pensum.

Naboland «på ballen»

Som «teknofil» person med gammel interesse for maskinlæring og informatikk, forsto forskeren raskt at KI ville ha stor betydning i skolen.

Derfor kastet han seg rundt i desember i fjor, og skrev boken «Læreren møter ChatGPT».

– Den kom ut i oktober, men er dessverre utdatert allerede. Det har skjedd mye de siste månedene, sier han.

Nå mener Elstad norske myndigheter bør se til våre naboland, for å lære hvordan vi kan innføre kunstig intelligens i skolen på en god måte.

– Danskene har et fag som heter «teknologiforståelse», som blir innført fra neste år. Svenskene har KI som fag på gymnaset neste høst. I England kom de med retningslinjer for bruk i oktober i fjor. Disse er på ballen, og det må Norge også være.

KJØREREGLER: I Sverige og Danmark har KI kommet på pensum, mens i England kom retningslinjene i oktober. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Før jul sa Kunnskapsdepartementet til TV 2 at det er krevende å håndtere KI-juks i skolen, særlig fordi det ennå ikke fins gode verktøy til å avsløre det med hundre prosent sikkerhet.

På spørsmål om myndighetene kommer med retningslinjer for norske skoler, svarer departementet at det jobbes med ulike tiltak og at det allerede fins veiledninger og kompetansepakker som er gitt til de ulike læringsinstitusjonene.

Elstad mener det haster for myndighetene med å innføre kjøreregler for KI i skolen.

– Jeg hørte en stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet si på Dagsnytt 18 at det var retningslinjer like om hjørnet, og Utdanningsdirektoratet har lovet at det skal komme 1. februar, men jeg har ikke hørt noe mer.

Stortingsrepresentant Linda Helleland (H) skriver i en epost til TV 2 at Høyre vil gå inn for et nasjonalt regelverk for bruk av KI i skolen.

– Det er en utfordring at det er ulik praksis for bruk av KI i den norske skolen. Det trengs nasjonale retningslinjer som er like for alle, som kan gi læringsgevinster og fokus på kritisk tenkning, skriver hun.

VIL INNFØRE: Tidligere distrikts- og digitaliseringsminister Linda Helleland sier Høyre vil gi klare kjøreregler for KI i skolen. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vil kutte eksamen

Pedagogikkprofessor Arild Raaheim ved Universitetet i Bergen sier man bør nytte inntoget av KI til å tenke helt nytt rundt eksamen og hvordan studenter og elever lærer pensumstoffet.

– Da ChatGPT kom for litt over et år siden, var reaksjonen til Universitetet at «her må vi ha kontroll, og vi må hindre studenter i å jukse». Min reaksjon var derimot «hurra, nå kan vi endelig kutte tradisjonell eksamen»!

ERFAREN: Professor Arild Raaheim ved Universitetet i Bergen har undervist i 45 år, og mener den tradisjonelle eksamenen må endres. Foto: UIB

Raaheim har undervist i over 45 år, og mener man bør gå vekk fra tanken om at studentene sin kunnskap primært skal testes med én avsluttende prøve på slutten av semesteret.

– I boken min «Eksamensrevolusjonen» lister jeg opp 40 alternativer til tradisjonell eksamen. Bare denne uken skal jeg ha to foredrag om dette, og årsaken til interessen er nettopp KI, sier han.

Foreslår stor endring

Istedenfor å kreve at studentene bare skal gjengi kunnskap ut ifra husken, mener Raaheim at studentene heller bør involveres i læringen gjennom året.

– En såkalt studentmedvirkende vurdering der de selv setter kriteriene og vurderer seg selv og sine medelever. Da flytter vi fokuset fra kontroll til læring, sier han.

Med KI-revolusjonen som bakteppe, mener professoren det haster å endre lære- og vurderingsmetodene.

– Hvis vi ikke inntar en aktiv holdning og gjør noe, vil fusk bre seg som bare det. Elever er strategiske, slik mennesker alltid har vært, og vi må bruke eksisterende teknologi for å stimulere til læring, sier Raaheim.

På kort sikt mener Elstad man må sikre at eksamen skjer uten hjelpemidler.

– Hvis man absolutt skal ha datamaskiner, må de være uten tilgang til internett. Jeg har tillit til at eksamenslokalene her på Blindern er sikre, men jeg har noen lærere som sier til meg at de mister kontrollen med en gang datamaskinene kommer inn i bildet.

Elever ved Langhaugen vgs. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Til stor hjelp

Helleland i Høyre tror KI kan være til stor hjelp i egenevaluering blant elevene.

– Det gjør at man i mye større grad kan tilpasse undervisningen til hver enkelt elev, med en virtuell lærer som gir konkrete tilbakemeldinger på oppgaver og skreddersyr forklaringer til hver enkelt elev.

Høyre understreker at KI ikke skal erstatte læreren sin plass i klasserommet, men gjøre det mulig med hyppigere tilbakemeldinger.

– Tilpasset undervisning vil ikke lenger være like avhengig av lærerressurser som må stilles til rådighet for den enkelte. Vi mener dette er avgjørende for å sikre elevenes beste og fremtidens skole.