Khrono-redaktør: – Kjerkol må gå av hvis hun har jukset

REDAKTØR: Tove Lie mener at Kjerkols advokatvalg viser at det er noen forskjeller mellom hennes og andre studenters saker. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kunnskapsavisen Khrono for høyere utdanning og forskning har fulgt fuskesakene i regjeringen tett de siste månedene.

Redaktør Tove Lie sier dette er tema som har engasjert både ansatte og studenter innen akademia.

– Det merker vi på lesertallene og interessen, sier Lie.



Selv har Lie lagt merke til forskjellene mellom Sandra Borchs og Ingvild Kjerkols håndtering av sakene.

– Hun tar jo dette på en helt annen måte enn det Sandra Borch gjorde. Sandra Borch la seg flat med en gang, to timer etterpå var hun ute og borte, sier Lie og legger til:

– Men her er det en helt annen kampglød. Hun fighter for saken. Hun nekter for at hun har fusket og hun vil gjerne fortsette som statsråd.

STORTINGET: Ingvild Kjerkol møtte for å svare på spørsmål i spørretimen. Etterpå snek hun seg ut en nødutgang på Stortinget. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ordknapp leder

Ved 15.30-tiden onsdag kunne TV 2 melde at Nemnda for studentsaker ved Nord universitet hadde avsluttet dagens møte. I tillegg til Kjerkols sak, ble sju andre studentsaker behandlet.

Nemndleder Eilif Nordahl var ordknapp på vei ut av møtet og ville ikke verken bekrefte eller avkrefte om de hadde fattet et vedtak i Kjerkols sak.



Redaktøren i Khrono mener Kjerkol må gå av som helseminister, dersom nemnda har vedtatt at hun jukset på masteroppgaven i helseledelse.

– Jeg mener at hvis hun blir felt for fusk i masteren sin, så burde hun ikke sitte som statsråd, sier Lie.

– Kjerkol har ansvar for over fire milliarder forskningskroner i helseforetakene, og utdanning av en god del studenter og alle som er i praksis i helseforetakene. Så hun er direkte ansvarlig for en god del opplæring og forskning.

Derfor mener hun at forskjellen mellom henne og Borch, som var høyere utdannings- og forskningsminister, ikke er så stor.

– Tror du det kan gå utover tilliten til henne som statsråd?

– Ja, jeg mener det. Blant mange. Og så er det kanskje mange som ikke kommer til å bry seg om det også, sier Lie.



– Det er jo forskjell

Til å bistå henne i saken har Kjerkol hyret tidligere leder for Felles klagenemnd Marianne Klausen.

– Hun har jo valgt seg en toppadvokat som er kanskje den juristen i landet som kan mest om fuskesaker, som selv har sittet og dømt studenter. Mange mener at hun har dømt ekstra hardt også, for fusk, sier Lie.

Hun påpeker også at Kjerkol har valgt å betale for advokaten, selv om hun som student har rett på at universitetet dekker kostnaden. Hva Kjerkol betaler Klausen er ikke kjent, men ifølge Føyens nettsider der Klausen er partner er timesprisen på opptil 7750 kroner.

– Er det forskjell på Ingrid Kjerkol og vanlige studenter i denne saken, sånn sett utenifra?

– Det er jo selvfølgelig noen studenter som kan ha rike foreldre og sånn, som kan ha råd til å skaffe seg dyre advokater, men det er ikke så veldig vanlig, så det er jo forskjell, sier Lie.