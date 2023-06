Khan (2) fikk sår på asfalten: – Pass på i varmen!

Varmt sommervær kan gjøre veiene farlige for våre firbeinte venner. Det blir fort både smertefullt og kostbart, ifølge veterinær.

– Jeg er livredd for at noe sånt skal skje igjen. Han er veldig viktig for meg som hjelpemiddel og familiemedlem, sier Marianne Holbæk-Hanssen (29) til TV 2.

Da hun kom hjem fra en tur i forrige uke oppdaget ektemannen hennes at noe var galt.

Potene til førerhunden Khan (2) hadde nemlig blitt røde og svidde etter å ha gått på nylagt asfalt.

– Det var nok til at han ikke kunne gå eller jobbe på et par dager, forklarer 29-åringen, som er bosatt i Langhus.

TRIO: Marianne Holbæk-Hanssen (29) med den pensjonerte førerhunden Okami (9)og hennes nye førerhund Khan (2) Foto: privat

Holbæk-Hanssen er medisinsk blind, og er avhengig av den hvite gjeterhunden for å komme seg rundt.

– Det er vanskelig når man ikke kan se. Hadde jeg visst at det var ny asfalt der så ville jeg heller tatt en taxi, forteller hun.

Nå kommer hun med denne advarselen til andre hundeeiere:

– Pass på i varmen! Det beste er egentlig å ikke ta hunden med ut midt på dagen i det hele tatt, sier 29-åringen.

UVURDELIG: Førerhunden Khan gjør det mulig for Marianne Holbæk-Hansen å komme seg trygt dit hun vil, og gir i tillegg mye glede i hverdagen. Foto: privat

Smertefullt og kostbart

Store deler av Sør-Norge har hatt over 30 varmegrader den siste uken, og Meteorologisk Institutt erklærte fredag at det er hetebølge ved værstasjonen i Drammen.

30 grader i luften kan føre til at overflatetemperaturen på asfalt blir over 57 grader, ifølge Washington State University.

– Slike brannsår kan være alt fra en centimeter i diameter, til at all huden på potene blir sår og faller av, sier Monica Heggelund, veterinær og fagsjef hos Evidensia.

– Og det blir bra igjen, men det kan være fryktelig smertefullt dersom du har et alvorlig tilfelle. I tillegg kan det bety mye jobb og høye utgifter for hundeeieren, legger hun til.

VETERINÆR: Monica Heggelund i Evidensia anbefaler å lufte hunden når solen ikke er på sitt varmeste. Foto: Bård Gudim

Veterinæren forteller at de det kommer inn hunder som har fått heteslag eller brente poter hver eneste sommer. Hun mener derfor det er viktig å være ekstra oppmerksom.



– De aller fleste av oss går med sko, og vi merker ikke hvor varmt det kan bli på veien. Bare å prøv å gå barbeint og se selv, sier Heggelund.



Her er noen av veterinærens tips for å unngå såre hundepoter:

Ikke ta med hunden på jogge- eller sykkelturer i varmen. Mer friksjon øker nemlig sannsynligheten for skade.



Dersom du først skal ta med hunden på langtur – gjør det på morgenen. Da har nemlig bakken rukket å kjøle seg ned over natten.

Du kan bruke potesokker, men vær oppmerksom på at de ikke beskytter helt mot varmen.

Dersom ulykken først er ute: kjøl ned hunden i lunkent vann. Vannet skal heller ikke være for kaldt. Det er også lurt å oppsøke veterinær slik at man ikke behandler såret feil.

Helt fin igjen

Det tok heldigvis kort tid før førerhunden Khan kom til hektene forteller Marianne Holbæk-Hanssen:

– Han fikk en pause fra å gå i to dager, og etter det så var han helt fin igjen. Jeg er glad for at det ikke var mer dramatisk enn det, sier hun.

Et av grepene hun har tatt i ettertid er å gå turer med Khan tidlig om morgenen. Helst før klokken ti.

– Hvis jeg først skal ut senere på dagen så spør jeg de rundt meg om det er forsvarlig, sier 29-åringen.

BADEGLEDE: Både Khan (2) og onkelen Okami (9) liker å bade om sommeren. Foto: privat

Gir mye glede

Khan har vært førerhunden hennes i et halvt år. Selv om han er ganske fersk i jobben, har han kjapt blitt uvurdelig, forteller Holbæk-Hanssen.

– Han jobber som om han har gjort det hele livet, og det er det beste han vet. I tillegg er han en morsom fyr som gir meg mye glede i hverdagen.

– Jeg har behov for å komme meg ut, og han hjelper meg med å komme i bevegelse, og leve et liv mer som alle andre, sier hundeeieren.