Kevin Lauren: – Folk hatet meg

Utad er Kevin Lauren en rapartist med tykke smykker, lyse fletter og med uttrykk de færreste av oss forstår.

Men på TV-skjermen har vi det siste året fått sett en litt annen side av 35-åringen, under deltagelsen i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis». Det har resultert i en Gullruten-nominasjon for «Årets deltaker».

– Det er veldig surrealistisk. Ikke noe jeg hadde forventet. Det er et lite eventyr, sier Lauren om nominasjonen til TV 2.

De siste årene har artisten gjort kometkarriere, og har markert seg stort på sosiale medier. Men etter «71 grader nord» er det ikke bare den yngre garde som kaller seg fans.

«71 GRADER NORD»: Kevin Lauren var med i «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis.»

– Ting har forandret seg. Tidligere når «kids» stoppet meg, sto foreldrene som spørsmålstegn ved siden av. Nå vil foreldrene også ha bilder på gata, forteller han og fortsetter:

– Nå møter jeg pensjonister på treningssenter som vil ha bilder.



Lauren innrømmer at tanken bak deltakelsen var å få vist frem en litt annen side ved seg selv, enn den kontroversielle artisten man kan se i sosiale medier.

– Fikk mye motgang

Han forteller om en lykkelig barndom der fotball ble høyt prioritert, men at han slet med å finne tilhørighet i ungdomsårene.

– Det var da jeg begynte å skjønne at jeg søkte noe mer, men jeg klarte aldri å finne det jeg ønsket.

Interessen for musikk startet allerede som 16-åring. Men han forteller at han da ikke forsto at det var retningen for han. Han syns jantelov fikk for stor plass i lokalmiljøet, og at det gjorde det vanskelig for han.

– Jeg fikk mye motgang, og ble pushet veldig til siden, sier han og fortsetter:



– Plutselig sto jeg der og hadde alle imot meg uten å skjønne helt hvorfor.

Lauren forteller at han alltid vært hyggelig med de rundt seg og ønsket alle godt, men at han opplevde at de gode ønskene ikke ble gjengjeldt.

– Folk hatet meg.



Vendepunktet

Hans opprinnelige navn er Kevin Soleng Hansen, og han ble for mange kjent gjennom «Paradise Hotel» i 2015. Lauren forteller at den gutten man møtte da, var Kevin før det gikk «til helvete».

– Alt gikk rett vest i 2017. Jeg satt et år hvor jeg ikke visste hvem jeg var.

Han forteller at han rett og slett «mistet seg selv».

På spørsmål om hva det gjorde med han forklarer Lauren at det var hardt. Det var vanskelig å få jobb, som igjen resulterte i at han måtte flytte hjem til faren.

– Jeg var forbannet på verden i ganske mange år.

Han forteller at det var utfordrende å stå uten jobb, og å ikke ha noe å leve av. For å klare seg økonomisk falt valget på kriminalitet. Det resulterte i at han på et tidspunkt ble tatt for besittelse av marihuana og for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Lauren ble senere dømt og sonet to måneder i fengsel.

Det ble vendepunktet.

– Jeg har tatt noen valg som ikke samsvarer med den jeg egentlig er.



Den «ekte» Kevin

Mange stiller spørsmål ved hvorvidt Kevin Lauren er en karakter eller ikke. Selv vegrer hovedpersonen seg for å kalle seg karakter, men innrømmer at han overdriver.



– Alt med meg er veldig sterkt overdrevet. Russeartister sier at det regner penger. Jeg overdriver at ting er mer negativt enn det er.



Hva han drømmer om i fremtiden er han ikke i tvil om. Det er musikken som blir prioritert, og kanskje TV-seerne får oppleve han i flere programmer.

– Jeg lever i en drøm og vil ikke at noe skal forandre seg. Jeg skal holde meg på den stien jeg er nå.

Men han har ingen planer om å bli helt voksen.

– Jeg trenger å være rebell i noen år til før Kevin gjør som Vinnie i Paperboys, og blir voksen.



