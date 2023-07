Kenneth i tyfon-drama: – Var som å stå bak et jagerfly

Tyfon, eller taifun, er begrepet for et tropisk lavtrykk med vindstyrke over 33 meter per sekund (m/s) som opptrer i det vestlige Stillehavet.

Begrepet tropisk orkan blir også brukt.



Et tropisk lavtrykk er et lavtrykk med sterk vind som opptrer særlig i tropiske og subtropiske områder.



Kilde: SNL