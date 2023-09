Kennet (22) kan bli Norges yngste ordfører

– Det var ikke helt ventet. En god overraskelse og utrolig artig, sier Kennet Tømmermo Reitan til TV 2.



Han representerer Samarbeidslista, som fikk mer enn halvparten av stemmene i fjellkommunen Røyrvik i Indre Namdal i Trøndelag.

Gruvedrift

Det bor bare 425 innbyggere i Røyrvik, ifølge siste folketall fra Statistisk Sentralbyrå.

– Vi er i en diskusjon om vi skal ha gruvedrift i Røyrvik. Det er det høyt konfliktnivå. Vi i Samarbeidslista har hatt en tydelig holdning der, sier Reitan.

Utfordringen er hvordan gruvedrift og reindrift skal fungere side ved side. Reitan og Samarbeidslista er positive til gruvedrift og ønsker at man får til en sameksistens med reindriften her.

– Vi har en utfordrende kommuneøkonomi, og skal næringen ha rom for å drive her, må vi ha noen endringer. Jeg tror det primært er dette som avgjorde, sier 22-åringen til TV 2.

Neppe habilitetstrøbbel

– Hvor godt forberedt er du på ordførerjobben, tror du?

– Det blir en bratt læringskurve, det er det ingen tvil om. Jeg er veldig motivert for å gjøre jobben som må gjøres.

– Alderen din kan kanskje være en fordel, med tanke på å unngå habilitetsproblemer med styreverv eller aksjekjøp?

– Ja, vennekretsen min er lite opptatt av verv og posisjoner, så det er ingen fare, sier Reitan og ler godt.



Nettverk

Kennet Tømmermo Reitan har nettopp flyttet tilbake til Røyrvik, etter å ha bodd utenfor kommunen i sju år.

– Man må flytte bort for å gå på videregående og slikt, men jeg kommer tilbake med et nytt blikk og et godt nettverk. Det gjør at jeg faktisk kan ringe for eksempel stortingsrepresentanter, om det er noe jeg lurer på, forteller han.



Mens 22 år gamle Reitan blir ordfører, er det faktisk mulig at en enda yngre kandidat får ordførerkjedet i Sauda.

19-åring kan bli historisk

Der er Arbeiderpartiet i forhandlinger etter mandagens valg, med sin ordførerkandidat Håvard Handeland (19) i spissen.

Handeland vil i så fall bli den yngste ordføreren i Norge noensinne.

– Jeg har tro på at jeg kan bli ordfører, sier Handeland til NRK.

Alternativet er Paul Løyning fra Høyre, skriver statskanalen. I Sauda diskuterer faktisk Arbeiderpartiet og Høyre muligheten for et samarbeid.

– Jeg har fått streng munnkurv når det gjelder å snakke om samarbeid, men jeg kan si såpass at vi er åpne for samarbeid med både Senterpartiet og Høyre, sier Handeland.