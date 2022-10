Katter funnet avmagret og i bur – 47 måtte avlives

Det er en stor dyretragedie som rulles opp i tingretten på Gjøvik.

Og Mattilsynet skal ha fått varsler om forholdene gjennom flere år, før de grep inn.

Tiltalen mot den tidligere lokale lederen i foreningen, som skal beskytte dyr, gjelder grove brudd på Dyrevelferdsloven.

Blant annet mener politiet hun unnlot å sørge for å gi kattene mat og vann, slik at flere av dem ble avmagret eller sykelig undervektige.

– De var sultne og tørste

I desember fjor aksjonerte Mattilsynet mot eiendommene, der kvinnen hadde dyrene. De fant rundt 80 katter i en kjellerleilighet, i et uthus og hjemme hos henne. 17 av dem var ikke i live. Mens 47 av kattene som levde måtte avlives.

VANSKJØTSEL: Mattilsynets vitne fortalte at kattene var desperate etter mat og vann da de kom til stedet. Foto: Politiet

Flere av kattene ble funnet i bur.

– Da vi kom var kattene desperate. De skrapet på oss og var ekstremt tørste og sultne. Det var avføring og urin over alt. En katt satt og slikket på den tørre vannkrana. 17 av kattene var i bur, sa en av inspektørene fra Mattilsynet som vitnet i saken.

– Mistet oversikten

I retten forklarte den tidligere lederen at hun har brukt mye tid på å forsøke å redde katter i nød. Men at pandemien, og flere store saker gjorde at Dyrebeskyttelsen lokalt fikk inn så mye katter at det ble vanskelig å håndtere.

PARTENE: Aktor i saken, Knut Wold og forsvarer, Ove Hermann Frang møttes i retten. Foto: Asbjørn Øyhovden

– Hun sa Dyrebeskyttelsen lokalt hadde lite folk og at kapasiteten ble sprengt på grunn av pandemien, sier advokaten hennes Ove Herman Frang.

Tiltalte fortalte at Dyrebeskyttelsen hadde bistått med oppryddingen på eiendommer hvor det kunne være "kolonier" på over 100 katter, som led.

Og at dette var saker der Mattilsynet hadde fått flere varsler, uten å gripe inn.

– Jeg hadde ikke oversikt. Det kom flere biler med katter vi måtte ta oss av.

– Skadet før Mattilsynet kom

Kvinnen forklarte også at hun hadde fått et kraftig bitt av en katt, fire dager før Mattilsynet aksjonerte.

BILLEDBEVIS: Politiet framviste en serie bilder av kattene i retten. Foto: Politiet

Og at hun hadde hatt et stygt fall, som førte til en kraftig forstuing i armen. Dette skriver Oppland Arbeiderblad som fulgte den frie forklaringen hennes.

Dermed hadde hun kun en arm å jobbe med og sa hun bare fikk gjort det som var mest nødvendig for dyrene.

– Jeg skulle ha spurt noen om hjelp. Det ser jeg i ettertid, svarte hun på spørsmål fra forsvareren.

– Mattilsynet grep ikke inn

Mattilsynet har, i følge Oppland Arbeiderblad, fått en rekke varsler om dyreholdet hos kvinnen, men unnlot gjennom flere år å gripe inn.

Tiltalte forklarte også om mangelfull inngripen fra Mattilsynet. Og at de ble varslet om steder der det var store kolonier av katter som led, uten at noe skjedde.

Dette sa hun førte til at Dyrebeskyttelsen måtte gå inn i sakene.

TV2 har framlagt opplysningene om mangelfull inngripen for Mattilsynet.

– På nåværende tidspunkt kan vi dessverre ikke kommentere disse spørsmålene ettersom rettsaken er pågående og dette kan føre til forhåndsprosedering av saken, skriver de i en kommentar til TV2..

Strafferammen i saken er på tre års fengsel. Men aktor, Knut Wold, sier det ikke blir aktuelt med så lang straff, dersom kvinnen blir funnet skyldig.