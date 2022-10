– Katten hylte mens jeg slo løs på grevlingen

Anne-Carine Florhaug (57) våknet av intense kattehyl. Hun kastet hun seg ut av senga, løp ned og slang opp terrassedøra.

Der så hun grevlingen som gikk til fullt angrep og sto med katten deres, Luca, i munnen.

– Luca skrek i smerte og forsøkte å komme seg unna. Jeg grep tak i en matte og slo løs på grevlingen, men den enset meg ikke. Det var veldig skremmende, sier Florhaug til TV 2.

Det var Nordre Aker Budstikke som omtalte saken først.

Sov fredelig på terrassen

Familien på Nordberg i Nordre Aker i Oslo har to katter. En av dem sover av og til i en katteseng, innerst i en krok, på terrassen.

Torsdag i forrige uke var en slik kveld, der Anne-Carine ikke klarte å få Luca inn for kvelden.

– Hun krøllet seg sammen i kattehulen sin, der hun følte seg trygg og pleide å sove tungt. Men denne natten var hun dessverre langt fra trygg, sier Florhaug.

KATTESENG: Katten Luca trivdes godt i sin lille hule, og sov innimellom gjennom natten her. Foto: Privat

57-åringen tenker med gru tilbake på natten for en uke siden, og hvordan katten hennes kjempet mot den aggressive grevlingen.

Florhaug hadde skreket og slått med matten på grevlingen en stund, da den endelig slapp taket i katten deres. Hun pustet lettet ut og håpet at hun hadde reddet sin firbente venn.

Men den gang ei.

Blodspor etter dødskamp

Luca var vettskremt og dro seg bortover, så det ble blodspor på terrassen. For å prøve og komme bort fra grevlingen, hoppet katten opp på rekkverket og deretter ned på gresset flere meter under.

KAMP PÅ LIV OG DØD: Både på rekkverket og husveggen er det tydelige spor etter Lucas ferd. Foto: Privat

Grevlingen, som på dette tidspunktet fortsatt stod like ved Florhaugs bein, bråsnudde og løp ned de ti trinnene fra terrassen – før den la på sprang etter den livredde katten.

LANG TRAPP: Grevlingen hadde tatt den lange turen opp trappa til terrassen. Foto: Privat

Florhaug skjønte at hun trengte hjelp mot den hissige grevlingen, og ropte på mann og datter.

De tre sprang i hver sin retning i hagen for å finne Luca.

Da hørte de flere intense kattehyl.

I nabohagen hadde grevlingen innhentet Luca og gått til angrep igjen.

– Mannen min fikk jaget bort grevlingen, men denne gangen var det for sent, sier Florhaug.

Luca var så hardt skadet at hun slepte seg to skritt, før hun ikke klarte mer og la seg ned.

– Vi tullet henne inn i et teppe, ringte dyrlegen og kjørte rett til dyresykehuset. Der forsøkte de i fire timer å redde henne. Men de klarte det ikke, sier Florhaug mens hun svelger for å ikke gråte.

BLODSPOR: Blodet på terrassen gir et bilde av den voldelige kampen. Foto: Privat

Redd for å gå i hagen

Familien har bodd på Nordberg i nesten 20 år, og setter pris på å leve tett på naturen, både med grevlinger og rådyr i hagen.

Men denne grevlingen har en helt annen adferd enn alle andre grevlinger de har vært borti.

Luca er den fjerde katten i nabolaget som er drept av grevling på kort tid. I tillegg er det uvanlig mange plakater etter forsvunne katter på Nordberg nå.

– For få uker siden, da vi var flere som satt på terrassen her, kom grevlingen opp trappen og helt bort til oss. Først da vi hevet stemmen til den, snøftet den og gikk bort, sier Florhaug.

DREPT: Luca er den fjerde katten på Nordberg, som grevlingen har tatt livet av på kort tid. Foto: Privat

Hun skjønner at grevlingene er fredet, men mener det bør gjøres unntak når denne grevlingen går til angrep og dreper flere katter.

Tør ikke la babyer sove ute

Familien tok kontakt med Bymiljøetaten, i håp om at noe kunne gjøres når denne grevlingen er så aggressiv.

Men Bymiljøetaten opplyser at det å ha utekatt er forbundet med risiko, og at det ikke er regnet som en kommunal oppgave å avlive ville dyr som kommer i konflikt med husdyr.

– Dersom dette ikke er en kommunal oppgave, hvem sin oppgave er det da? undrer familien Florhaug.

Anne-Carine og familien er fortsatt så preget etter drapet på Luca at de syns det er skummelt å gå ut i hagen og i nabolaget etter mørkets frembrudd.

– Det er ikke bare vi som er engstelige. Alle naboene med katter eller små hunder, og ikke minst familier med små barn som pleier å sove ute i vogn, syns det er skummelt når denne grevlingen fortsatt tusler rundt her.

Ikke vanlig adferd

Oppførselen til denne grevlingen er langt fra vanlig sier Andreas Zedrosser, som er professor ved Institutt for natur, helse og miljø på Universitetet i Sørøst-Norge.

UVANLIG: Professor Andreas Zedrosser tror grevlingen på Nordberg er et utagerende enkeltindivid. Foto: USN

– Jeg har ikke hørt om det før at grevlinger går etter katter, men jeg skal ikke utelukke at det skjer. En grevling er et rimelig stort og kraftig dyr i forhold til en katt, så rent fysisk er det nok ikke noe problem å drepe en katt, sier Zedrosser.

Han tror det her handler om et utagerende enkeltindivid, og tviler på at den tar katter med mål om å spise dem.

– Til vanlig spiser de meitemark, så de går ikke til angrep for maten sin del, sier han.

Skal ikke avlives

Liv Eggebø er pressevakt for bymiljøetaten i Oslo kommune. Hun opplyser ovenfor TV 2 at det ikke er aktuelt på nåværende tidspunkt å avlive grevlingen.

– Det er forbundet med risiko å ha utekatt, og dette er en risiko man tar som dyreeier.



– Det er ikke regnet som en kommunal oppgave å avlive ville dyr som kommer i konflikt med husdyr, sier Eggebø.

Hun forteller at det er jakttid på grevling nå, og det er dermed ikke noe formelt i veien for at den aktuelle familien har satt opp feller på egen terrasse. Hun understreker derimot at det er en risiko ved å la kattene gå ute.

– Det vil aldri kunne garanteres for at de ikke kan komme i konflikt med ville dyr.



Eggebø forteller videre at det ikke er noen garanti for at man avliver rett individ ved fellefangst av grevlinger. Det er derfor en stor risiko for å avlive feil dyr.

– Er det noe der kan gjøre som ikke vil være i strid med deres retningslinjer for å få løst situasjonen?

– Ikke på det nåværende tidspunkt, avslutter Eggebø.