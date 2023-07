Katten Fox ble funnet delt i to

Familiekatten har trolig blitt drept av et menneske.

Familiekatten Fox (8) forsvant 11. juli fra Likollen i Nittedal. Tirsdag fikk familien en telefon fra en bekjent i borettslaget som hadde funnet en del av katten i et lite skogholt i nabolaget.



Da var den hogget i to.

– Vi har ikke funnet resten av katten vår. Hvem er det som kan gjøre noe sånt? Jeg blir lei meg, dritforbannet og fortvilet. Det er skremmende å tenke på at det går slike syke mennesker rundt i nabolaget, sier katteeieren til Romerikes Blad.

TV 2 har vært i kontakt med katteeieren, som ikke ønsker å gi en ytterligere uttalelse.

Drept av et menneske

Veterinær Lars Gundersen i Smådyrklinikken Nittedal har undersøkt restene og tror ikke dette er gjort av et annet dyr da det er snakk om et rent kutt.

– Det er mennesker som står bak. Jeg sliter med å sette meg inn i dette. Jeg klarer ikke å skjønne at folk kan gjøre den type ting – at de hogger en katt i to. Dette er spesielt, sier han til Romerikes Blad.

Han tror den andre delen av katten har blitt tatt av en rev.

– Et slikt kadaver blir ikke liggende lenge før dyr tar det, sier Gundersen til avisen.

KJÆLEDYR: Fox var sjelden borte fra huset mer enn noen timer av gangen.

Anmeldte hendelsen

Katteeieren ringte politiet på tirsdag, men skal ha blitt fortalt at det ikke var vits å anmelde saken, da den trolig ville blitt henlagt uansett.

– Det skal vi nok være litt forsiktige med å si, da det er vanskelig å vite alle detaljer i en sak, sier politiførstebetjent Per Morten Hvattum til avisen etter å ha blitt forelagt kritikken.

Katteeieren sier til avisa at forholdet uansett ble anmeldt på onsdag.

Dersom nonen har mer informasjon om saken bes de kontakte politiet.