Katt kom hjem med store skader: – Føler oss ikke trygge i bygda lenger

Katten Kitty ble avlivet etter at hun kom hjem med et stort sår ved siden av anus.

AVLIVET: Katten Kitty kom hjem med store skader på onsdag. Eieren Sara Severinsen forteller at familien har det tøft. Foto: Privat

På onsdag reagerte Sara Severinsen på at familiekatten Kitty ikke kom inn på kvelden.

Da katten kom inn og la seg under sofaen, skjønte hun at noe var galt.

– Da jeg løftet på halen hennes så jeg et stort hull rett ved siden av anus. Jeg hadde veterinæren på telefonen og sa at det var et hull i katten, sier Severinsen.

Det var lokalavisa Østlendingen som skrev om saken først.

Fikk tilbud om operasjon

Veterinæren ba dem komme inn med en gang. Samboeren til Severinsen tok med katten til dyrlegevakten.

– Både vi og dyrlegen tror det er blitt brukt en skarp gjenstand.

– Altså en kniv?

– Det er ikke godt å si.

– Kan det hende at Kitty falt på noe?

– Nei, både veterinæren og vi var sikre på at dette var menneskeskapt, sier Severinsen.

Severinsen og samboeren fikk tilbud om å få katten operert, men veterinæren var ikke sikker på om katten ville komme seg godt ut av det.

– Veterinæren sa at Kitty trolig ikke kom til å kunne føle bakbeina sine igjen og at hun kom til å trenge hjelp til å gå på do, forteller Severinsen.

Grunnen skal være at Kittys blære hadde fått en større rift.

– Derfor valgte vi å la henne slippe.

– Svært alvorlig

Det er ikke mange uker siden en annen katt ble utsatt for noe lignende i samme område i Innlandet, ifølge Østlendingen.

Kittys eier, Sara Severinsen, har anmeldt saken til politiet.

– Vi føler oss ikke trygge i bygda lenger. Det er ufattelig tungt og vi har tatt kontakt med fastlegen. Sønnen min har til og med fått mareritt. Hvis noen kan gjøre dette mot en uskyldig katt, hva kan de gjøre mot barn, spør Severinsen retorisk.

ALVORLIG: Foreløpig er det ingen mistenkte sier påtalejurist Knut Wold Foto: Politiet

Påtalejurist Knut Wold ved Innlandet politidistrikt bekrefter at de har mottatt Severinsens anmeldelse og sier at de tar saken veldig alvorlig.

– Det foreligger ennå ingen mistenkte i saken. Det gjør etterforskningen vanskelig. Vi håper at medieoppmerksomheten rundt dette gjør at folk kommer med tips som gjør at vi får oppklart dette, sier Wold.

Politiet har mottatt en rapport fra veterinæren. Den skal vise at kattens skader er så omfattende at de trolig ikke er påført av katten selv.

– Det er sannsynligvis gjort av et menneske. Det er i så fall alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, så dette tar vi svært alvorlig, sier han.

Utlover dusør

Organisasjonen Noah – som jobber for dyrs rettigheter, skal også anmelde saken til politiet.

VIKTIG: Leder for organisasjonen Noah, Siri Martinsen mener det er veldig viktig at politiet finner ut av hvem som har gjort dette. Foto: Gorm Røseth / TV 2

De utlover en dusør på 10 000 kroner til den som kommer med et tips som oppklarer hvem som har gjort dette.

– Folk som utøver sadistisk vold mot katter viser seg ofte å kunne utøve vold mot mennesker også. Politiet bør ta dette veldig alvorlig, sier Siri Martinsen, lederen av organisasjonen Noah.

– Vi har mange saker om vold mot katter hvert år. Denne type groteske skader fra kniv eller stikkredskap er mindre vanlig, men forekommer jevnlig. Det vanligste er skudd med luftgevær, som også gir alvorlige skader, sier Martinsen.