Katt frøs i hjel: – Vi kan ikke ha det slik

Minusgradene fortsetter å holde seg langt under null flere steder i landet.

Årets november er den kaldeste siden 2011. Mange vil nok konstatere med at det er bikkjekaldt.

Men hvordan påvirker egentlig temperaturen dyrene våre?

Ekspertene er klar på at dyrene blir like kalde som oss.

– Uforståelig

I helgen var det en liten katt som frøs i hjel på Madla i Stavanger. Det skriver Dyrebeskyttelsen på Facebook.

– Pus hadde halen innunder kroppen, og potene trukket under seg slik katter gjør når de er kalde, og hadde lagt seg ved en kum for å prøve å holde varmen. Der endte det lille livet, skriver de.

Daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge, Åshild Roaldset, sier til TV 2 at det var helt forferdelig å høre om den lille katten.

– Vi hadde ikke tillatt det dersom det var en annen art. Det er uforståelig at man behandler katter så annerledes.

Men det er ikke bare kattene som nå har det vanskelig.

Roaldset forteller at også kaniner stadig blir dumpet, og at de nå står i fare for å fryse i hjel. Kaniner er gress-etere og når bakken er dekket med snø, finner de ikke mat.

KALDT: Dyrebeskyttelsen Norge er veldig bekymret for dyrene i kulden. Foto: Truls Aagedal / TV 2

De er veldig bekymret for dyrene nå. Dyrebeskyttelsen Norge regner at det årlig er rundt 250.000 hjemløse katter som dør av sult eller kulde.

– Vi kan ikke ha det slik. Det er skikkelig ille, sier Roaldset.

Klarer seg ikke ute

Veterinær og kommunikasjonsansvarlig for Anicura, Sasja Rygg, er enig i de Roaldset sier.

Hun forteller at det nok er mange som tror at katten klarer seg ute, fordi den har pels.

– Slik er det ikke. Katten har kanskje pels, men den er der opprinnelig for å beskytte mot solen. Den holder ikke særlig på varmen, slik som hos noen hunderaser som har tykk underull i tillegg til pelsen.

DYREGLAD: Sasja Rygg er veterinær hos Anicura og forteller at katter er særlig utsatte i kulden. Foto: Anicura

Hun forteller at når temperaturene er så lave som det er flere steder nå, er katter avhengig av å være inne eller å ha et lunt sted med tilgang til vann som ikke fryser.

Det kan gå greit å ha katten ute en kort periode på noen få timer, sier hun, men da er det viktig å passe på at den kommer seg inn igjen.

– Kattene er ganske utsatt nå. Det er mange som ikke har et hjem, og disse søker seg gjerne mot garasjer eller legger seg opp på varme bilmotorer. Det kan fort gå galt, dersom det ikke blir oppdaget, sier Rygg.

Rygg sier at mange dyr klarer seg fint ute, men understreker at alle dyreeiere har et ansvar for dyrets ve og vel.

– Å la katter eller hunder la gå ute lenge i slike forhold er hensynsløst. Er det mer enn fem minusgrader er det lurt å holde dyrene inne mer enn vanlig. I det minste må man kle på de godt, sier hun.

– Man har hjelpeplikt

Roaldset i Dyrebeskyttelsen sier at hver enkelt må bruke sunn fornuft, og ikke «kaste» katten ut når den tydelig viser at den ikke vil ut. Når det er kaldt, må katten få mulighet til å være inne når den har lyst.

– Men ser du en katt som helt tydelig ikke har det bra, så har man hjelpeplikt. Da skal man ta med katten til en veterinær.

KUMLOKK: Den lille katten prøvde å varme seg litt på et kumlokk i Madla. Foto: Øystein Pedersen / Dyrebeskyttelsen Norge Nord-Jæren.

Hun understreker at dersom man leverer inn et eierløst dyr som trenger hjelp, skal du ikke betale for det. Den utgiften er det Mattilsynet som tar.

Veterinæren kan hjelpe til med å finne ut hvem det er som eier katten.

– Det er derfor det er så viktig å ID-merke alle dyr, sier Roaldset.

Mattilsynet bekrefter at det er de som tar regningen for nødhjelp til dyr. På sine nettsider skriver de at utekatter skal ha tilgang til en tørr og bekvem liggeplass. Denne plassen skal være myk, varm, tørr og trekkfri.

Rygg forteller at dersom man ser et dyr som åpenbart trenger hjelp, men man ikke får tak i dyret, så kan det være lurt å kontakte Dyrebeskyttelsen for å få hjelp til å fange det.

– Dersom man treffer på en katt man ikke vet hvem sin er, kan man også legge ut et bilde på grupper på Facebook for å høre om noen kjenner den.

– Og får du ingen respons så må du gå ut å få tak i den, og hjelpe den, sier hun.