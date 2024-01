Katrine, Victoria og Emily ble drept i Nes

Søstrene Victoria (24) og Katrine (30) ble drept i Skogbygda. Det ble også Katrines datter Emily (10 md.). Deres far og bestefar (65) er siktet for drapene.

Trippeldrapet i Nes kommune har rystet lokalsamfunnet. Tirsdag 23. januar rykket politiet ut til et røykfullt hus.

Inne i huset fant de fire personer. Alle var døde.

Tidligere på formiddagen hadde gjerningsmannen, som var far og bestefar til de andre avdøde, ringt til politiet.

Alle var skutt

Han fortalte at han hadde drept døtrene sine og et barnebarn, og nå skulle ta sitt eget liv.

Døtrene het Katrine og Victoria Nordli Korslund. Barnebarnet var Emily Nordli Andresen, datteren til Katrine. Emily skulle i mars blitt ett år gammel.

FULLT: Mange var samlet i Ingeborgrud kirke til sørgegudstjeneste i helgen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Alle tre ble skutt og døde av skadene. Også den trippeldrapssiktede bestefaren døde av skuddskader.

Navnene til de avdøde frigis i samråd med pårørende.

Også en hund ble funnet skutt og drept i boligen.

Kolleger fulgte utrykning

Katrine Nordli Korslund var ansatt i Øst politidistrikt og jobbet på Eidsvoll politistasjon. Også samboeren hennes jobber i politiet.

Politistasjonssjef Bernt Ingar Jahren har sagt til Politiforum at han og kollegene fulgte saken gjennom politiloggen og sambandet mens utrykningen pågikk.

– Vi satt samlet og ble fortløpende orientert om det som skjedde. Vi hadde selvfølgelig et håp om at det ikke skulle være reelt, har han sagt til Politiforum.

LUFTET: Brannvesenet fikk raskt kontroll på de ulike brannene inne i huset der en 65-åring hadde drept døtrene sine, et barnebarn, en hund og til slutt seg selv. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Lillesøster Victoria Nordli Korslund jobbet som sykepleier ved Kongsvinger sykehus.

Garanterer ingen svar

Fordi Katrine selv jobbet i Øst politidistrikt, ble etterforskningen av saken raskt overført til Oslo-politiet. Politiadvokat Anne Marie Hustad sa mandag til TV 2 at det ikke er for tidlig å si noe om motivet for drapene.

– Vi etterforsker først og fremst for å gi de etterlatte et svar, og vi ønsker å undersøke grundig før vi går ut med et eventuelt svar. Vi forsikrer at politiet gjør det vi kan for å komme frem til et hendelsesforløp og motivet bak handlingen, sa hun.

På spørsmål om hvorvidt politiet er på bar bakke i jakten på et motiv, svarer Hustad at de har samlet inn mye informasjon.

– Vi har noe å jobbe med. Men det er for tidlig å si noe om et konkret motiv. Vi jobber ut fra ulike hypoteser som jeg ikke kam gå inn på. Det er heller ikke sikkert at vi kommer til å få noe tydelig svar på hvorfor dette skjedde.