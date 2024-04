– Dette går ikke an! Barn og unge dør. Regjeringen bruker for lang tid på å innføre tiltak for å gi dem forsvarlig hjelp, sier Kirsti Skogsholm.

Det er 15 måneder siden hun mistet døtrene sine, tvillingene Mina og Mille (16). De døde av overdoser etter opphold på 12 ulike barnevernsinstitusjoner.

Østfold-jentene led av spiseforstyrrelser. I vinter konkluderte statsforvalteren med at de ble kasteballer i systemet og ikke fikk forsvarlig helsehjelp.

Onsdag kunne TV 2 fortelle at barne- og familieminister Kjersti Toppe ikke kan love nye forslag om tiltak for behandling i Stortinget før om et år. Det skjer til tross for at Barnevernsinstitusjonsutvalget for fem måneder siden la fram en serie forslag for at sårbare barn skal få forsvarlig hjelp.



Tvillingmoren forstår ikke at det er mulig.

TVILLINGER: Mina og Mille døde i januar i fjor. Foto: Privat

– Det er katastrofalt at det skal ta et år før det kommer tiltak. For det er ikke sånn at Mina og Mille var de siste som døde. I kontakt med foreldre har jeg fått informasjon om at fem barn og unge har dødd etter at jentene våre gikk bort. Derfor kan man ikke vente. Regjeringen vet hva som skjer. Forslag som kan bedre situasjonen ligger på bordet, sier moren.

Helsetilsynet rapporterte i fjor høst også om den alvorlige situasjonen. Åtte barn med tilknytning til barnevernsinstitusjoner har dødd de siste fem årene.

Bistandsadvokaten til foreldrene til Mina og Mille, Inger Marie Støen, reagerer sterkt på tidsbruken regjeringen legger opp til.

MØTTE MINISTRENE: Kirsti Skogsholm under pressekonferansen der barnevernsinstitusjonsutvalget la fram sine forslag til endringer. Her sammen med barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) t.v. og avtroppende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen

– Mangel på psykiatritilbud og kompetanse på barnevernsinstitusjonene gjør at flere barn er i livsfare. Jeg har selv saker der jeg frykter barn vil dø om ikke regjeringen sørger for forandringer i et system som svikter. Det må iverksettes strakstiltak, ellers vil flere unge liv gå tapt, sier Støen.

– For lang tid



Flere rapporter har påpekt det advokaten sier. Tilbudet til barn og unge med rusrelaterte eller psykiske problemer fungerer ikke. Kjersti Toppe har lovet handling i møter med Kirsti Skogsholm.

Tvillingmoren roser ministeren for at hun har sagt hun vil innføre forslag Barnevernsinstitusjonsutvalget har lagt på bordet.

– Kjersti Toppe skal få for at hun er den eneste statsråden som har kommentert situasjonen og lovet handling. Men regjeringen vet hva som er galt, og bruker for lang tid. De må, som lederen i Barnevernsinstitusjonsutvalget har sagt, komme med strakstiltak man kan begynne å jobbe med nå. Så må man se på hele totalen over tid, sier Skogsholm og fortsetter:

– At det skal ta et år for å stoppe alle flyttingene av barn som blir kasteballer, er uforståelig. Det må gå an gjøre strakstiltak slik at endringer kommer raskere.

TILSYN: Her er Kirsti Skogsholm på plass for å høre konklusjonene til Statsforvalteren i Vestland. Tvillingene fikk ikke forsvarlig helsehjelp. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg er sikker på at Mina og Mille hadde vært i live om de hadde fått døgnplass i psykiatrien og ikke blitt sendt til barnevernsinstitusjoner. Men det finnes nesten ikke plasser. Hvorfor bevilges det ikke mye mer penger for å opprette plasser, spør Kirsti Skogsholm og viser til at det er noe ekspertene har anbefalt.



– Dette er det mest hårreisende. Politikerne snakker og snakker, og så blir det ikke noe handling. Da ender vi opp med at flere ungdommer dør.



Hun fortsetter:

– Hvorfor pålegger ikke regjeringen psykiatrien å holde døgnplassene for barn og unge åpne i helgene? Da er det stengt for barn noen steder. Det handler nok om penger og vilje til å gjøre endringer. Jeg har ikke merket at psykiatrien har kommet mye på banen etter rapporten som kom om Mina og Mille, sier moren.

Hun understreker at det er helseministeren som har ansvaret for en del av endringene som foreslås.

KREVER HANDLING: Inger Marie Støen, bistandadvokat for foreldrene til Mina og Mille Hjalmarsen, mener regjeringen må komme med strakstiltak for å forhindre flere tragedier. Foto: Olav Wold / TV 2

Ifølge Kjersti Toppe har avtroppende helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol gitt sykehusene oppdrag om å legge planer for at alle barnevernsinstitusjoner skal ha tilbud om ambulerende psykiatriteam. Dette er et av forslagene fra Barnevernsinstitusjonsutvalget. Sykehusene er også bedt om å sørge for rusbehandling på institusjonene.

Gir seg ikke

Men noen tidsplan for disse tiltakene er ikke framlagt.

– Dette er ikke bra, og betyr nok at de får fritt spillerom på tidsbruk. Kanskje det er slikt politikere mener kan være smart? For da kan de holde på så lenge de vil, sier Skogsholm.



Regjeringen har ikke tatt stilling til om barn med rusproblemer skal ut av barnevernet og overføres til helsevesenet, slik det er foreslått.

Kirsti Skogsholm har fått Åpenhetsprisen og blitt en stemme for foreldre og sårbare barn som ikke får tilbudet de har rett på. Hun har ingen planer om å gi seg, og krever at tiltak må komme raskere på plass.

– Er det dette vi i Norge skal slå oss på brystet og være stolte av? Ved å bruke så lang tid, så aksepterer vi jo at de barna har det sånn som de har det, hver eneste dag, sier hun.