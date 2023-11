Katarina (36) drakk i det skjulte: – Jeg klarte ikke å se meg selv i speilet

En beinhard samtale førte til at 36-åringen måtte ta et oppgjør med seg selv.

Katarina Solend brukte alkohol til å dempe følelsene sine, i mange år – og på det meste kunne hun sitte hjemme alene og drikke 15 halvlitere med øl på én kveld.

– For seks-sju år siden begynte jeg vel å tenke at jeg hadde et problem, men det å innrømme det – det tok flere år. Jeg måtte drikke meg lenger ned, før jeg tok til motet og gjorde noe med det, sier Katarina Solend til TV 2.



Historien hennes ble først omtalt i podkasten «Fryktløs».



TØMRER: At livet til Katarina Solend skulle bli slik det er i dag, det var ingen selvfølge. Foto: Privat

I dag jobber 36-åringen som tømrer, og hun har vært blant de nominerte til «Norges Hyggeligste Håndverker» to ganger, men at livet hennes skulle bli slik det er nå – det var ingen selvfølge.



Avhengig fra ung alder

Solend har vokst opp i Bergen og hun omtaler oppveksten sin som veldig fin, men beskriver seg selv som et urolig barn som tidlig ble avhengig av sukker.

FIN OPPVEKST: Katarina Solend beskriver oppveksten sin som fin, men understreker at hun fort ble avhengig av ting, også som barn. Foto: Privat

– Jeg tror nok jeg har en tendens til å bli lett avhengig – som jeg har sett i ettertid.



Solend husker godt sitt første møte med alkohol i tenårene og sier at ungdomstiden hennes ble preget av at hun ikke helt fant sin plass.

– Og jeg merket ikke noe da, men jeg kan se nå at jeg var den som ble fortest full og jeg klarte ikke å stoppe.



BESTEVENN: Katarina Solend forteller til TV 2 at hun kunne drikk opp til 15 halvlitere med øl på en kveld hjemme, helt alene. Foto: NTB / Fredrik Varfjell

Det var i 20-årene at alkoholen skulle bli hennes beste venn.



– Jeg hadde ikke så mye selvtillit. Utad kunne det kanskje virke sånn, men da jeg satt hjemme og drakk, det adrenalinet det ga meg, den rusen. Jeg fikk et løft og det ga meg en skikkelig «boost».



Men selvtilliten hun drakk på seg fikk konsekvenser.



– Jeg har vært veldig selvopptatt, som alkoholiker – og det ble bare verre og verre med årene.



Alkohol, løgner og konsekvenser



Solend var i jobb på dagtid og drakk på kveldene.

– Det var alkoholen som styrte, det er jo en sykdom.



Hun forteller at hun gjorde alt for å skjule avhengigheten sin, både i jobb og på hjemmebane.

– Jeg klarte å lyve. Jeg klarte å lure de fleste og det luktet vel aldri av meg heller.



MISTET STYRINGEN: Katarina Solend mistet styringen. Alkoholen tok overhånd. Foto: God morgen Norge / Camilla Blok

Ifølge FHI drikker omtrent ti prosent av voksne i Norge på en måte som medfører stor risiko for helseskader, dette anses som avhengighet, alkoholisme.

– Alkoholen hadde så utrolig stor makt over meg.



– Jeg kunne ta meg selv i å våkne og tenke: «Dette orker jeg ikke lenger». Og jeg dro på jobb og sa til meg selv: «Jeg skal ikke drikke i dag». Og så sitter jeg hjemme i stuen fem timer senere med en øl i hånden og jeg skjønner egentlig ikke hva som skjedde på veien.



DRAKK I SKJUL: Katarina Solend prøvde å skjule drikkemønsteret sitt ovenfor kjæresten Stian Karlsen. Foto: Privat

Men så kom året 2020, da skulle alt endre seg, men før hun tok kontrollen tilbake, måtte også forholdet til kjæresten, Stian Karlsen, ta slutt.

– Jeg løy jo til han. Jeg skjulte det. Jeg var ekspert på å skjule drikkingen. Jeg spurte når han kom hjem, slik at jeg kunne drikke før han kom. Og så gjemte jeg unna alkohol så jeg kunne drikke mens han var der, da.

Alkoholavhengighet Alkoholavhengighet er en alvorlig tilstand og innebærer et høyt og skadelig forbruk av alkohol. Overforbruk eller problematisk bruk av alkohol og har ett eller flere av følgende typiske trekk: Manglende evne til å utføre de forpliktelser som følger med arbeid, skole eller hjem

Gjentatt bruk av alkohol i situasjoner hvor det er farlig, f.eks. bilkjøring eller betjening av maskiner på arbeidsplassen

Kommer på kant med loven

Fortsetter bruken av alkohol til tross for sosiale, familiære eller interpersonlige problemer som forårsakes av eller forverres av drikkingen Kilde: NHI.no

Etter hvert skjønte han hva som skjedde.

– Jeg ble fort oppmerksom på at Katarina var veldig opptatt når jeg kom hjem, enten det var med jobb eller andre ting, sier Karlsen til TV 2.

Han fortsetter:

– Jeg kom hjem uten å gi lyd fra meg. Da kunne jeg finne henne sittende med øl i hånden. Jeg fant også fort ut av at hun gjemte øl for meg rundt omkring i leiligheten.



– Dette ble en del av min hverdag. Jeg konfronterte henne flere ganger og fikk stadig beskjed om at hun skulle bli bedre og skjerpe seg, men alkoholforbruket fortsatte og jeg fant stadig nye steder med ølbokser.



Så fikk han nok og gjorde det slutt.

SLO OPP: Stian Karlsen gjorde det slutt som en konsekvens av kjærestens drikkemønster. Foto: Privat

– Jeg klarte ikke å se selv at forholdet ikke var godt for meg lenger. Kanskje jeg ikke ville se det fordi jeg fortsatt var glad i Katarina, selv om jeg hadde blitt såret – Det var tungt og vondt, men det eneste rette i håp om at hun ville skjønne alvoret.



Karlsen forteller at faren hans, Stein Karlsen, ble viktig for denne avgjørelsen.



– Det var en utrolig vanskelig tid da Katarina drakk, men jeg ble på en måte vant med det også – Jeg lærte meg å leve med det. Jeg er veldig glad for at jeg fikk hjelp av min familie til å innse at det ikke skulle være sånn.



Samtalen som endret alt

Faren til Karlsen skulle vise seg å bli enda viktigere for Solend sin fremtid da han tok et beintøft oppgjør med henne.

– Han var beinhard og direkte og sa vel at de ikke ville se meg og at jeg burde holde meg unna sønnen deres. Der og da syns jeg han var verdens verste menneske, og jeg forsto ikke hvordan noen kunne si noe sånt.

I ettertid har hun takket ham.

– Det var det som gjorde at jeg innså at jeg måtte gjøre noe. Han var jo bare ærlig, rett og slett, sier hun.

Nærmere sommeren drakk Solend seg til motet for aller siste gang og ringte etter hjelp.

Trenger du noen å snakke med? Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse. Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Anonyme Alkoholikere kontakttelefon 911 77 770 er bemannet alle dager fra 18.00-22.00 og alle hverdager fra 11.00-15.00.

– Jeg var så langt nede. Og det var så mørkt. Jeg så ikke meg selv i speilet på slutten av tiden, for jeg klarte ikke å møte mitt eget blikk.



Samme dag ble hun lagt inn på rusbehandling og i dag har Solend vært edru i tre år.

Og da Solend ble edru, kom også kjærligheten tilbake.



KJÆRLIGHET: Katarina Solend og Stian Karlsen fant tilbake til hverandre og er samboere i dag. Foto: Privat

– Vi gjorde det slutt, men jeg sluttet aldri å bry meg om henne. Vi holdt fortsatt kontakten og jeg fulgte med på fremgangen hennes fra avstand. Jeg klarte aldri gi slipp på henne og vi bestemte oss etter hvert for å prøve på nytt – noe jeg ikke har angret et sekund på, sier Karlsen og forteller om deres nye hverdag:



– I dag lever vi sammen igjen og vi kunne ikke hatt det bedre. Jeg er så stolt av det hun har oppnådd etter hun var i behandling.