Kastet mor (83) i gulvet og tråkket på henne – drapstiltalt

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha drept moren sin på Bekkestua i Bærum.

Ifølge tiltalen kastet mannen sin 83 år gamle mor i gulvet med hodet først en onsdag ettermiddag i oktober 2022.

Deretter dunket han hodet hennes i gulvet og tråkket på henne en eller flere ganger. Moren ble påført omfattende skader og mistet bevisstheten, ifølge tiltalen.

– Jeg vil bruke ordet familietragedie for å beskrive denne saken. Det er vondt for ham, dette, sier mannens forsvarer, advokat Monica Behn Jacobsen, til TV 2.

Døde ti dager senere

Kvinnen ble raskt brakt til sykehus og gitt livsforlengende behandling, men etter ti dager døde hun av skadene.

I avhør har sønnen erkjent at han utsatte moren for vold.

– Det er likevel ikke en erkjennelse av skyld, og det handler mye om spørsmålet om tilregnelighet, sier Behn Jacobsen.

ÅSTEDET: Politiet fant kvinnen bevisstløs da de kom frem til den aktuelle leiligheten på Bekkestua. Foto: Camilla Island / TV 2

Påtalemyndigheten mener at mannen utførte handlingene i psykotisk tilstand. Det er derfor tatt forbehold om at de vil be om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Forsvareren forteller at den drapstiltalte klienten hennes er klar for å få rettssaken overstått.

– Han synes dette har tatt veldig lang tid, så jeg tror det skal bli godt å bli ferdig med saken. Det er en helt ny situasjon for ham, sier hun.

Først siktet for mishandling

Tiltalen er tidligere omtalt av lokalavisen Budstikka.

Mannen ble først siktet for grov mishandling i nære relasjoner, før den ble endret til å gjelde drap.

Bistandsadvokaten til avdødes andre sønn, altså den drapssiktede mannens bror, ønsker ikke å kommentere saken.

Drapssaken skal opp for retten 22. april, og det er satt av fire dager til rettssaken.

Det er statsadvokat Ane Evang som har tatt ut tiltalen og som skal føre saken for retten.

TV 2 har ikke lykkes i få kontakt med statsadvokaten.