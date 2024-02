Kastet molotovcocktail inn i hus: – Følte seg urettferdig behandlet

SKUTT: Som følge av trusselsituasjonen som oppstod etter at mannen i 50-årene krasjet inn i politistasjonen, valgte politiet å skyte mannen i foten. Foto: Vardø brann og redning

TROMSØ (TV 2): Han ville «markere sin vrede etter lang tids urettferdig behandling». Så kastet han en molotovcocktail inn i et hus og krasjet inn i politistasjonen.

Klokken 02:30, natt til 20. mars 2023, kaster en mann i 50-årene en molotovcocktail inn gjennom vinduet i et hus i Vardø i Finnmark.

I huset er det tre personer som raskt oppdager brannen og kommer seg ut, før det er for sent. En av dem har mannen besøksforbud mot, og en annen er en kvinne i 80-årene.

Mannen forlater så åstedet, før han én time senere unnlater å stoppe for politiet som forsøker å stanse ham ved politistasjonen.

BRANN: Etter at mannen i 50-årene krasjet inn i politistasjonen, satte han fyr på bilen. Foto: Dan Tore Jørgensen / Østhavet

I stedet krasjer han bilen gjennom en av de lukkede garasjeportene til politistasjonen og setter fyr på bilen.

Så kommer mannen ut av politistasjonen med kniver i begge hendene mot politiet.

De velger å skyte ham i foten.

– Ville statuere et eksempel



Mandag møter mannen i 50-årene i Indre og Østre Finnmark tingrett, tiltalt for en rekke punkter og risikerer 15 års fengsel.

– Han ville markere sitt syn på det han mener har vært lang tids urettferdig behandling, opplyser mannens forsvarer, Anders Westeng.



VREDE: Forsvarer Anders Westeng forklarer at sin klient ville «markere vrede». Foto: Terje Pedersen

Han forklarer at hans klient erkjenner de faktiske forhold og vil forklare bakgrunnen for hendelsen, men er ikke enig i at handlingene hans satte noens liv i fare, opplyser Westeng.

– Han ønsket å statuere et eksempel og at urettferdigheten ikke skulle forbigå i stillhet, sier Westeng.

Hvilke grunner mannen hadde for å gjøre det han gjorde, ønsker imidlertid ikke forsvareren å gå ut med nå.

– Det får vente til han kommer med sin egen forklaring i retten, men han er åpen om at han ville markere sin vrede, sier Westeng.

– Dramatisk



– Dette er en alvorlig tiltale der vi vil argumentere for at handlingen lett kunne ført til tap av menneskeliv, sier statsadvokat Torstein Lindquister.

STOR FARE: Statsadvokat Torstein Lindquister vil argumentere for at mannens handlinger lett kunne ført til tap av menneskeliv. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Det vil også brannsakskyndige argumentere for i retten, opplyser Lindquister.

Han understreker også at det er en spesiell sak.

– Det at tiltalte kjørte bilen sin gjennom garasjeporten på politistasjonen og satte fyr på bilen, er jo et bilde på at dette er en dramatisk sak, sier Lindquister.

Det er satt av tre dager i retten til behandling av saken.