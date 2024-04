Kaster seg på ny studenttrend – Cecilie (53) var én av dem

ELDRE STUDENTER: I fjor var det over 41.000 over 40 år som valgte å studere. Foto: Illustrasjonsbilde/Unsplash

Frister det å skifte karriere som godt voksen? Ifølge tall fra SSB var det i fjor 41.121 over 40 år som valgte å studere.

Én av dem var «sexinspirator» Cecilie Kjensli. For mange har hun vært kjent for å ha fremsnakket kåthet og glede, men for tre år siden gjorde hun helomvending og begynte på sykepleierutdanningen.

Da var hun 53 år gammel.

– Grunnen er ikke at jeg fikk et kall. Jeg ønsket meg en ny jobb, jeg var drittlei det jeg holdt på med, sier hun til TV 2.



Hvilken retning bør man velge?



Hun forteller at hun ville ha et yrke som er meningsfylt og samtidig gir mye frihet. Derfor passet sykepleieryrket.

Samtidig bekrefter hun at hun var veldig spent på hvordan studietiden ville bli.

– Det har vært en reise, mye moro, mye slit og litt hat, ler hun og fortsetter:

– Jeg tror jeg har vært den nest eldste, så jeg har ikke vært på så mange studentfester, for det syntes jeg var litt upassende.

Cecilie Slettvoll er karriereveileder ved OsloMet. Hun er ikke overrasket over tallene på voksne studenter.

VEILEDER: Cecilie Slettvoll er karriereveileder ved OsloMe Foto: OsloMet

– Jeg tenker at det er tid for litt endring. Spesielt når man kommer over 40, så er man i en litt annen epoke i livet, forteller hun.

– Man er kanskje ferdig med småbarn, og har litt mer fokus på seg selv og sin egen utvikling.

Slettvoll forklarer at det ofte er et av to utgangspunkt som gjør at folk som allerede har en jobb og karriere, ønsker å studere.

– Enten så sitter man i en arbeidssituasjon der man er lei, og ønsker en helt ny retning. Eller så ønsker man faglig påfyll innenfor feltet man allerede er innenfor.

Mange vegrer seg til å bytte jobb i voksen alder i frykt for å komme til kort i arbeidsmarkedet.

På spørsmål om hvilken retning som er lur å velge, svarer Slettvoll:

– Det er veldig vanskelig å svare på. Det vi ser i samfunnet er at det er stort fokus på teknologi – KI, bærekraft og miljø er viktig.

Hun trekker også frem helse og omsorg. Profesjonsyrker som lærere, barnehagelærere og sykepleiere blir mer og mer viktige.

– Vi trenger varme hender. Det kan være en fin vei hvis det er det du er motivert for, bekrefter karriereveilederen.



Oppfordres til å søke

En ting er å ta valget om å bli student, en annen er å omstille seg til studenttilværelsen, med forelesninger, studieteknikker og eksamen. Kjensli har et klart tips til alle som vurderer å bli studenter.

«SEXINSPIRATOR»: I voksen alder bestemte Cecilie Kjensli seg for å ta utdanning som sykepleier. Foto: Tørid Gjendal

– Jeg bestemte meg for å gjøre alt jeg ble bedt om, og å ta et fag om gangen.



– Jeg tror at mange av de yngre studentene ser på hele studieløpet og tenker: «Hjelp, alt jeg skal igjennom», mens jeg har bare tenkt: «Nå har vi det faget, og den eksamen».

Hun forklarer at hun har valgt å dele det opp og tatt det litt etter litt. Det føltes mer overkommelig.

– Det har gått bra. Jeg er igjennom hele.



Kjensli har en klar oppfordring til alle som vurderer å studere.

– Man må søke, så du er med i «gamet».

Hun presiserer at man alltids kan takke nei til studieplassen hvis man ombestemmer seg, men da har man valget.