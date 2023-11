Kasper (9) har tatt et helt spesielt valg

Mamma ville tilbake i huset, men Kasper hadde andre tanker.



– Mamma ville flytte inn med pappa igjen, men jeg ville ikke inn. Det var litt skummelt inne, fordi jeg hadde troll under senga, sier Kasper.

Siden den dagen, har han pakket soveposen, tatt med dyna og lagt seg ut.

Hver dag.

I 2,5 år.

ROBUST: Kasper har sovet ute en vinternatt før. Foto: Privat

Det startet med telt i hagen, men nå er det blitt permanent ute i friluft på terrassen.

Til alle som vil sove ute, men kanskje ikke gidder eller tør:

– Jeg er ikke redd her ute. Andre burde ikke være redde, for det er bare deilig.

LURING: Han lurer bort kulda med en sovepose under dyna på de kaldeste nettene. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Blir det aldri skummelt?

– Nei. Og første gang jeg var redd, tenkte jeg på Peppa Gris eller søte kattunger.

Han sover ute, uansett vær og årstid. Én natt var det 18 minusgrader mens niåringen sov ute.



Det gjør at det er en del andre legge-rutiner enn hva som kanskje er normalt.

Dedikert ute-sover

Mamma, Ingrid Fevang, koker opp varmeelementer. Kasper tar på seg ulltøfler og balaklava.

KULDE: Når gradestokken nærmer seg null, må man ha riktig klær. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

Etterpå ser de på temperaturen sammen. Da står neste valg for tur:

Bare sovepose?

Sovepose pluss dyne?



Eller sovepose, dyne og teppe oppå?

Denne høstnatta ble det sovepose pluss dyne.

– Du syns det ikke er kaldt å sove ute?



– Nei. Men jeg våkner opp med snø på soveposen noen ganger. Det syns jeg er godt. På vinteren ligger jeg bare og ser på snøen.

Sove ute-familie

Niåringen som har flyttet ut på terrassen skjønner at «soverommet» er litt annerledes.

– Jeg har ikke akkurat Playstation og TV her inne. Men jeg har besøk av lillebroren min noen ganger.

Det toppet seg da lillebroren (4) til Kasper også ville sove ute.

– Fireåringen tror kanskje dette er normalt, fordi storebroren gjør det. De sov ute sammen i to måneder, før lillebror ville inn igjen da høsten kom. Vi setter ikke spørsmålstegn ved det, forteller Ingrid Fevang, moren til Kasper.

ERFAREN: Her sover Kasper ute da han var seks år. Foto: Privat

Da foreldrene skjønte at seksåringen hadde bestemt seg, måtte de hjelpe til.

Da snekret far sammen en presenning som tak, for å holde det røffeste regn- og snøværet ute.

DRØM SØTT: Soverommet til Kasper gir niåringen gode netter. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Kasper har selv vært med på utformingen av soveplassen.

– Jeg prøvde å tenke mye isolasjon, og at det er litt tett rundt meg. Jeg liker å se ut, men jeg vil ikke se for mye, for da føler jeg meg utrygg. Det er godt å ligge gjemt under dyna, sier han.

Håper på rekord

Han trekker fram de beste morningene: Når man hører fuglene kvitre og det er snø på soveposen.



– På førsteplass liker jeg best å sove ute. Gaming liker jeg på andreplass.

Når kalenderen bikker april, har han sovet ute i tre år. Den friske brisen gjør at han har fått tanken på rekord.

KALDT: Selv om han har sovet ute i 2,5 år, kan han fortsatt bli kald på føttene. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Når jeg blir for gammel, kan jeg stoppe. Kanskje sånn i 70–80 årene kan jeg sove inne igjen, forteller niåringen.

– Jeg kan gjøre det så lenge jeg kan, fordi jeg har lyst til å sove ute så lenge jeg vil. Kanskje jeg slår en rekord eller noe, utdyper han.



– Norge trenger flere som han

Niåringen har selvfølgelig Lars Monsen som et av sine forbilder.

HELT: Lars Monsen gir et glis til Kaspers prosjekt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Da TV 2 tar kontakt med Monsen for å fortelle om niåringen blir han sjarmert.

– Norge trenger flere som han! Fantastisk bra, skriver Monsen i en sms til TV 2.

– Det er ingenting som gjør meg gladere enn slike historier, skriver han videre.

– Han får styre på

Mor, Ingrid Fevang, var sikker på at seksåringen ville komme inn igjen, men der tok hun feil.

– Det er jo sunt. Nå tenker jeg at han får styre på, også får vi bare legge til rette. Vi har skjønt at det går an å sove over alt.

STØTTENDE: Selv om det er minusgrader legger Ingrid Fevang opp til at sønnen kan sove ute. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV2

– Du er ikke redd, du, da?

– Jeg er mer redd enn han. Kasper har skjønt at det ikke er noe å være redd for. Jeg var litt skeptisk da det var 18 minusgrader, for så si det sånn. Men folk har sovet ute i verre situasjoner, så det går jo.