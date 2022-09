Kaski utfordrer Støre: – Bryt skatteløftet fra valgkampen

SKATTEKRAV: Kari Elisabeth Kaski (SV) krever at regjeringen må øke det totale skattetrykket for å bygge ut velferdsordninger. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Støre varslet et «stramt, men rettferdig» budsjett da regjeringen kom sammen til høstens budsjettkonferanse onsdag.

Økte utgifter som følge av krigen i Ukraina skal dekkes inn på en forsvarlig måte - det skal ikke brukes mer oljepenger, heller mindre, var budskapet til Støre.

Vanlige familier som sliter med å få endene til å møtes på grunn av prisøkning på matvarer, strøm og drivstoff skal få skattelette.

– Det skal være rettferdighet, det skal være omfordeling. Vanlige familier skal føle at de blir godt tatt vare på i velferdsstaten, også i deres personlige økonomi, varslet Støre.

Skattelette til middelklassen

Folk som tjener under 750.000 kroner kan vente seg lettelser. Men SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener det ikke er nok.

– Du klarer ikke å forhindre fattigdom og motvirke veksten i forskjeller gjennom et skattekutt til middelklassen. Du må også bygge ut velferdsordningene, som for eksempel minstepensjon og barnetrygd, for å forhindre fattigdom og hjelpe de som har de laveste inntektene, sier Kaski.

Skjerpet skatt på høye inntekter og rikdom - beskatning av de store formuene må til for å bringe inntekter til utbygging av velferden, sier Kaski.

– Det er det som er det mest treffsikre for å forhindre fattigdom.

– Bryt skatteløftet

Men Arbeiderpartiet lovet i valgkampen i fjor at det samlede skatte- og avgiftsnivået skal være uendret. Hvis èn avgift øker, skal en annen skatt eller avgift settes tilsvarende ned.

– Arbeiderpartiet er nødt til å bryte skatteløftet sitt. Det er et løfte som blir gitt i èn økonomisk situasjon. Nå står vi i en helt annen økonomisk situasjon, og Arbeiderpartiet kan ikke være bekjent av at forskjellene i Norge øker, og at det blir flere fattige. Og da må det møtes med kraftfull politikk. Bryt skatteløftet, og prioriter penger til velferd, oppfordrer Kaski til TV 2.

Hun mener det er grunn til å frykte at forskjellene bare øker.

– Det har vi sett de siste 20 årene i Norge at forskjellene øker. Nå har vi et rødgrønt flertall på Stortinget, og en av våre viktigste oppgaver må være å motvirke det, og få ned de økonomiske forskjellene og ikke minst forhindre fattigdom.

Kan redusere forbruket

Hun er ikke like bekymret for «vanlige folk».

– Veldig mange klarer helt fint å redusere litt og tilpasse forbruket. Det er mest dramatisk for folk med lav inntekt og de som har dårlig råd fra før av.

Kaski vil ikke gå nærmere inn på SVs skattekrav foran budsjettforhandlingene med regjeringspartiene på Stortinget i høst.

– Vi jobber nå med vårt alternative budsjett, så skal vi se på regjeringen sitt budsjett. Men jeg er opptatt av at regjeringen prioriterer penger rundt til å bygge ut velferden og få et mer omfordelende skattesystem, og ikke bli fanget av den tvangstrøyen som det skatteløftet innebærer, der der man ser at man ikke vil ha råd til velferd for å forhindre fattigdom.