Kaski trekker seg fra lederkampen i SV

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski (35), stiller ikke som kandidat når SV skal velge ny leder på landsmøtet i mars.

Det skriver hun selv på Facebook mandag.

– Jeg vet dette vil skuffe veldig mange. Og det er en beslutning som gjør meg ulykkelig. Men jeg har kommet frem til at det er det riktige valget for meg i den situasjonen jeg og min familie er i nå, skriver hun.

Kaski har blitt pekt på som ønsket kandidat av flere lokal- og fylkeslag i SV.

– Det har tatt tid å komme fram til denne beslutninga. Jeg har vært åpen om den vanskelige livssituasjonen jeg er i. Jeg er i foreldrepermisjon etter et tøft svangerskap og barsel, og jeg har måttet gitt det rom, skriver 35-åringen.

Fakta om Kari Elisabeth Kaski Kaski er opprinnelig fra Finnmark, men valgt inn som Stortingsrepresentant for Oslo.

Er SVs finanspolitiske talsperson.

Har sittet som medlem i Stortingets mektige finanskomité siden 2017.

Har ledet en rekke forhandlinger med regjeringen for SV.

Kun én lederkandidat

Valgkomiteens leder Pål Julius Skogholt sier valgkomiteen tar til etterretning at Kari Elisabeth Kaski har bestemt seg for ikke å stille som kandidat i ledervalget.

– Jeg skjønner godt at hun er i en livssituasjon som gjør at det er vanskelig, sier Skogholt til TV 2.

– Det er per nå bare én person som er lederkandidat, og det er Kirsti Bergstø, bekrefter han.

Skogholt mener det i utgangspunktet hadde vært positivt for partiet å ha flere kandidater å velge mellom, men han er likevel overbevist om at landsmøtet vil være fornøyd med innstillingen valgkomiteen kommer med 1. februar.

ALENE: Nestleder Kirsti Bergstø er den eneste som har lansert seg som lederkandidat. Foto: Ole Berg-Rusten

Valgkomiteen må nå diskutere den nye situasjonen som har oppstått før det tas noen beslutninger om veien videre.

– Kaski var, i likhet med Bergstø, en potensielt god lederkandidat, sier Skogholt.

– Jeg tror begge ville ha vært gode for partiet. Begge har høy tillit. Så får vi bare ta til etterretning at Kaski ikke ønsker å stille i denne omgang.

Avtroppende leder Audun Lysbakken sier han setter veldig stor pris på Kari Elisabeth, og ser fram til hennes fortsatte innsats for SV på Stortinget.



– Jeg er helt sikker på at hennes beslutning vil bli møtt med respekt og forståelse i partiet, uansett syn på lederspørsmålet, sier Lysbakken og viser videre til at alle spørsmål om ledervalget må gå til valgkomiteen.



– Skuffet

Gruppeleder i Stavanger SV, og vara til sentralstyret, Eirik Faret Sakariassen, var blant de første som lanserte Kaski som ny SV-leder. Han har forståelse og respekt for Kaskis valg, men skulle ønske at hun stilte.

– Jeg er skuffet, men jeg tenker dette er en avgjørelse som hun må eie og det har jeg respekt for. Dette er en beslutning som handler om livet. Så opplever jeg at hun hadde bred støtte, og jeg tror hun hadde blitt valgt dersom hun hadde stilt. Jeg utelukker heller ikke at hun blir SV-leder en gang.

Oppfordrer Fylkesnes til å stille

Fungerende leder i Nordland SV, Jitse Buitink, mener dette kom som en stor overraskelse. Nordland SV er blant de mange fylkene som har spilt inn Kaski som lederkandidat.

– Vi var tydelig på at vi ville ha henne. Hun er en god lederkandidat, sier Buitink.

Nå vil han oppfordre andre SV-ere til å ta opp kampen mot Bergstø om ledervervet.

– Jeg vil oppfordre Torgeir Knag Fylkesnes til å stille som lederkandidat. Han har vært en tydelig stemme for Nord-Norge. VI har også Ingrid Fiskaa som en god kandidat til leder og nestleder-vervet.

OPPFORDRES: SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes oppfordres til å ta opp lederkampen mot Bergstø. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

SU: – Enormt tap

Leder av Sosialistisk ungdom (SU), Synnøve Kronen Snyen, legger ikke skjul på at ungdomslaget er skuffet over Kaskis beslutning.

– Det er et enormt tap for partiet. Hun var ønsket av flertallet av fylkeslagene og veldig, veldig mange lokallag. Hun har stor støtte i partiet, sier Snyen, men legger til at hun har forståelse for beslutningen.

I august varslet daværende MDG-leder Une Bastholm, at hun trakk seg som leder for å være mer med familien. Den samme grunnen oppga Audun Lysbakken da han varslet sin avgang.

– Nok en gang opplever vi at dyktige kvinner ser at det ikke er mulig å forene partilederverv med småbarnstilværelsen. Det er et demokratisk problem og noe de politiske partiene må ta på alvor, sier Snyen til TV 2.

Saken oppdateres!