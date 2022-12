Kaski øker forspranget – får ny støtte

TVEKAMP: Kari Elisabeth Kaski (t.v.) har ennå ikke bestemt seg endelig for om hun vil stille som kandidat i ledervalget i SV. Sittende nestleder Kirsti Bergstø (t.h.) har på sin side gjort det klart at hun er kandidat. Foto: Erik Edland / TV 2, Kristin Grønning / TV 2

En kartlegging TV 2 har gjort, viser at seks av fylkeslagene i SV nå har konkludert i lederspørsmålet.

Det største fylkeslaget, Oslo SV, bestemte seg allerede i slutten av november for å gå inn for Kari Elisabeth Kaski som ny partileder.

Kaski har vært SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget de siste årene, men er for tida i fødselspermisjon. Kaski har ikke gitt noe endelig svar på om hun vil stille som lederkandidat, men i et intervju med VG nylig åpnet hun for det.

Nå er det klart at også tre andre fylker stiller seg bak Kaski:

I Vestfold og Telemark SV har fylkesstyret bestemt seg for å gå inn for Kaski for partileder dersom hun ønsker å stille. Fylkesstyret går inn for sin egen fylkesleder Grete Wold som ny nestleder.

Også Innlandet SV opplyser at de har spilt inn Kaski som partileder og Grete Wold som ny nestleder.

I Nordland SV gikk flertallet inn for å spille inn Kaski som partileder. Et mindretall støttet rivalen, sittende nestleder Kirsti Bergstø. Nordland SV har samtidig spilt inn både Bergstø og Kaski som mulige nestledere, sammen med Ingrid Fiskaa og den andre sittende nestlederen, Torgeir Knag Fylkesnes.

PROFILERT: Kari Elisabeth Kaski har de siste årene markert seg sterkt som SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget. Foto: Aurora Hovland / TV 2

I tillegg har Kaski fått støtte fra SVs ungdomsparti Sosialistisk Ungdom.

To for Bergstø

Den andre favoritten i ledervalget er nestleder Kirsti Bergstø. Hun har bekreftet at hun er kandidat i ledervalget.

Bergstø har så langt fått støtte fra to fylker:

Rogaland SV har spilt inn Bergstø som partileder og Ingrid Fiskaa som ny nestleder.

Finnmark SV har spilt inn Bergstø som partileder, men har ikke kommet med innspill i nestlederspørsmålet.

ÅPEN FOR KAMP: Kirsti Bergstø har bekreftet at hun stiller som kandidat i ledervalget. Hun har også åpnet for kampvotering på landsmøtet om nødvendig. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Bergstø har også tunge støttespillere i andre fylker, deriblant fylkesleder Haitham El-noush i Viken og fylkesleder Bjørn Jacobsen i Møre og Romsdal.

– Hun har meldt seg, så det er jo en fordel, sier Jacobsen.

– I tillegg mener hun er best på den gode gamle politikken til SV på omfordeling, og følger om den gode sosiale profilen vår som leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Jeg mener også hun er den fremste kandidatene når det gjelder å fremme SV som fredsparti, og hun er en tydelig stemme for å ikke la utbyggingen av fornybar energi føre til for store naturinngrep.

NESTLEDERKANDIDAT: Flere fylker har spilt inn stortingsrepresentant Grete Wold som en mulig ny nestleder i SV. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Splittelse i flere fylkeslag

Felles for Viken og Møre og Romsdal er likevel at de ikke har kommet med noen felles innspill til valgkomiteen i lederspørsmålet.

Valgkomiteens innspillsfrist er 20. desember, men etter det TV 2 forstår, kommer verken Viken eller Møre og Romsdal til å melde noe inn til valgkomiteen før fristen er gått ut.

Det samme gjelder Agder.

Bakteppet i alle de tre fylkene er uenighet internt om hvilket navn som er best.

– Vi er ganske delt på midten mellom Kaski og Bergstø, sier Jacobsen i Møre og Romsdal SV.

Han forklarer at det ikke har vært noe ønske i fylkesstyret om å tvinge fram en avstemning i saken.

I de tre siste fylkene – Vestland, Trøndelag og Troms – er diskusjonene fremdeles i gang. Ifølge kilder med kjennskap til prosessen er det også i disse fylkeslagene delte meninger om lederspørsmålet, og det har vært betydelig usikkerhet om hvor de vil lande.

— Jeg mottar mange støtteerklæringer fra hele landet og setter pris på det. Så vet jeg at det er delte meninger om hvem som bør bli partiets neste leder. Personvalg er jo et politisk spørsmål. For at organisasjonen skal kunne ta gode valg må også politiske skillelinjer belyses og diskuteres, sier Bergstø til TV 2.



Kaski har ikke besvart TV 2s henvendelser fredag.