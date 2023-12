Karpe om Gaza-krigen:

Rap-gruppen Karpe, som består av Chirag Rashmikant Patel (39) og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid (39), mottok fredag kveld Røde Kors-prisen 2023.

Etter å ha fått overrakt prisen av kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) og Røde Kors' styreleder Siri Hatlen, sier de to artistene at tidspunktet for å motta prisen - mens krigen på Gazastripen herjer - er spesielt.

– Det er overveldende, selvfølgelig. Jeg hadde ikke forventet det, sier Patel til TV 2.

Sang om okkupasjon tidlig

Den siste tiden har Karpe markert seg sterkt i den offentlige debatten om krigen på Gazastripen.

I et innlegg anklaget Karpe-Magdi VGs avtroppende politiske redaktør, Hanne Skartveit, for å ha valgt Israels side i den betente konflikten.

– Politikk og rap har gått veldig hånd i hånd. Det overrasker meg at folk blir overrasket, på en måte. Det er sånn vi kom inn i denne sjangeren her i 2004, da vi ga ut debutskiven vår. Da var det allerede snakk om israelsk okkupasjon, og vi sang om det fra da. For oss er det ikke en ny ting, det har det vært der siden vi var 17-18 år, sier Patel.

PRISVINNERNE: Røde Kors-president Siri Beate Hatlen (t.v.), Karpe med Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid og Chirag Rashmikant Patel, sammen med kulturminister Lubna Jaffery (Ap) under utdelingen av Røde Kors-prisen. Foto: Terje Pedersen / NTB

VIl ha tydeligere kritikk

– Hva tenker dere om å motta denne prisen mens krigen fortsetter på Gaza?



– Jeg er veldig glad vi bor i Norge akkurat nå. Ikke bare fordi det ikke er Gaza, men også fordi det ikke er en del av andre europeiske land hvor ytringsfriheten er begrenset, der polariseringen er mye sterkere og hvor det ikke går an å ha en offentlig debatt, sier Ytreeide Abdelmaguid, og legger til:

– Selv om vi alle skulle ønske Norge var mye tydeligere, inkludert meg selv, så er vi i alle fall tydeligere enn mange andre europeiske land. Jeg ser et sinnssykt engasjement for sivile, mennesker og barn her i Norge.



Da styret i Røde Kors tidligere denne uken vedtok å tildele prisen til gruppen, skrev de blant annet dette om begrunnelsen:

«Deres mangeårige engasjement for mangfold, for oppvekstsvilkårene for ungdom og for flyktninger, asylsøkere og innvandrere».



Hyllet hverandre

Røde Kors-prisen er en anerkjennelse for personlig innsats i humanitært og/eller sosialt arbeid nasjonalt eller internasjonalt. Prisen har den siste tiden vært delt ut hvert tredje år.

Blant tidligere prisvinnere er Kofi og Nane Annan, Thorvald Stoltenberg, Elyas Mohammed og frivillig innsats i forbindelse med terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011.

Ytreeide Abdelmaguid brukte også anledningen til å hylle Røde Kors for deres arbeid, både i Norge og internasjonalt.

– Det er veldig fint og trygt å være i et rom med mennesker som har som filosofi å se mennesket. Vi har sett Røde Kors gjøre det på lokalt nivå på ressurssenteret, helt ned på én-til-én med en 16-åring over bordtennisbordet og til det vi ser Røde Kors gjør nå på en av de største humanitære katastrofene som vi ser nå live, sier han.