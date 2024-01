Karl Eriks hus er oversvømt for tredje gang: – Steg veldig fort

På Vigmostad i Lindesnes kommune fører en ispropp i elva som renner gjennom bygda til store oversvømmelser mandag.

Karl Erik Christensen forteller at det ikke er første gang han opplever at huset blir oversvømt.

– Det har vært flom i 2015 og 2017, så huset vårt har blitt ødelagt to ganger før, sier han.

Likevel merker han at vannmassene er større denne gangen.

– Før har vannet kommet inn i gulvet, men ikke over parketten. Nå var det ti centimeter over parketten. Og vannet er der fremdeles.

– Steg og steg

Christensen jobber som lærer på Vigmostad skole, som ligger like ved huset hans. Her var han på jobb da han like før klokka ti merket at det kom mye vann i skolegården.

Da bestemte Christensen seg for å ta turen hjem for å se hvordan det sto til i huset.

TI CENTIMETER: Inne i huset står vannet ti centimeter over parketten, forteller Christensen. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Vannet steg veldig fort. Jeg begynte å rydde litt i stua, og sette opp ting som sto på gulvet. Så bare steg det og steg det, sier han.

Så mye vann har funnet veien inn i Christensens hus, at familien ikke kan bo der i natt.

– Nå venter vi på at vannet skal synke litt, slik at vi får hentet noen ting. Så skal vi være hos mine foreldre, forteller han.

– Fullt av vann

Harry Hansen fra det lokale brannvesenet forteller at det etter en lang kuldeperiode har blitt mye is på elva. Så kom væromslaget med mildvær og mye regn.



– Når isen smelter, treffer du punkter der isen skal under, som for eksempel brua her. Så kommer den ikke under, fordi det kommer så mye is samtidig, sier han.

STENGT: Veien gjennom bygda er også stengt som følge av vannmassene, forteller Hansen i brannvesenet. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Proppen gjør at vannet finner andre veier gjennom bygda.

– Vi har fullt av vann på skolen, og egentlig i hele bygda. Alle hus som er rett ved siden av elva får veldig mye vann, sier Hansen.

Har satt krisestab

Brannvesenet gjør nå det de kan for å fjerne så mye is som mulig fra elva, forklarer Hansen. Hvis flere isflak løsner, og proppen i elva blir større, kan det også bli mer vann på jorder og i kjellere på Vigmostad.

– Akkurat nå renner det ganske greit under brua, men det ligger fullt av is på elva som bare venter på å slippe.

VENTER: Det er fortsatt mye is i elva på Vigmostad. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Lindesnes kommune frykter også oversvømmelser flere steder, opplyser Fædrelandsvennen. Kommunen har nå satt krisestab.

– Vi frykter at det skal oppstår flere ispropper oppover vassdragene, og at store vannmasser skal treffe elvemunningen i Mandal og ved utløpet av Audna, samtidig som det er springflo, sier ordfører Alf Erik Andersen til Fædrelandsvennen.