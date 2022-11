Karl-Erik har vært syk i 14 måneder etter koronavaksine

Nå etterlyser tobarnsfaren at han og andre som kan ha fått skader etter vaksinene får bedre hjelp og informasjon fra helsemyndighetene.

Det var i august i fjor at 42 år gamle Karl-Erik Hordnes fra Arna utenfor Bergen tok sin andre dose med koronavaksine.

– Det var sterkt anbefalt å ta andre dose, så det hadde jeg ingen betenkeligheter med å gjøre. Jeg er ingen vaksineskeptiker, forteller familiefaren.

Begge dosene var av typen Pfizer.

Tre uker senere ble han syk med influensasymptomer.

– Jeg lå strak ut i tre dager og trodde det var influensa. Problemet var bare at symptomene aldri ga seg, forteller Hordnes.

Etter at han oppsøkte legehjelp, har han vært innlagt på sykehus for forskjellige tester. Han er undersøkt av hjertespesialist. Lungene og hodet er scannet og det er tatt en stor mengde blodprøver. Uten at legene fant noe galt.

TV 2 har fått tilgang til pasientjournalen hans der det står svart på hvitt at: «Det er ikke funnet annen forklaring enn en sannsynlig vaksinereaksjon».

– Det kan beskrives som en ekstrem utmattelse. Jeg har en tunghet i kroppen, med nummenhet i både armer, bein og fjes, forteller Karl-Erik Hordnes.

Nådd maksgrensen for sykemelding

Plagene har gitt han store utfordringer både på jobb og hjemme.

– Jeg sliter med konsentrasjon og hjernetåke. Det gjør at for eksempel e-poster med mye informasjon ofte må utsettes, sier Hordnes.

Han forteller at han har vært sykemeldt siden bivirkningene startet, men har klart å jobbe opp mot 40 prosent.

UTMATTET: Karl-Erik Hordnes forteller at det sliter på å ikke kunne følge opp barna fritidsaktiviteter på samme måte som før han ble syk. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Nå har jeg passert maksdatoen for sykemelding og har begynt på arbeidsavklaringspenger. Det er en ny utfordring i prosessen, men jeg jobber fortsatt 40 prosent, sier Karl-Erik Hordnes.

Hjemme i huset faller nå det meste på kona.

– Det er ikke så mye jeg kan bidra med. Alt fra oppfølging av guttene, fritidsaktiviteter og husarbeid blir påvirket, sier 42-åringen.

Han stiller opp for å være et ansikt for mennesker som sliter med ettervirkninger etter koronavaksine.

– Det har vært litt fokus på kvinner som sliter med menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinene. Ellers har jeg bare hørt om friidrettsløperen Filip Ingebrigtsen som fikk en sesong ødelagt av vaksinen, sier Hordnes.

Opplever forskjellsbehandling

42-åringen mener helsemyndighetene må gjøre mer for å hjelpe mennesker i hans situasjon.

– Når man legger opp til storstilt vaksinering, må man også ha et system som fanger opp de som blir vaksineskadde og gi de et behandlingstilbud, sier han.

Hordnes mener også at de som rammes av long covid prioriteres på en helt annen måte i helsevesenet.

– Der finnes det nå etablert behandling. Så vidt jeg og min fastlege vet finnes det ingen behandlingstilbud for de som har skader fra vaksinen, sier 42-åringen.

TURGLAD: 42-åringen er en ivrig hobbyfotograf og glad i fjellturer. Nå er turene begrenset til et minimum. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Ingen tegn til bedring

14 måneder etter at han ble syk er det ingen tegn til bedring.

– Jeg har hele tiden trodd at det ville forsvinne i neste uke eller neste måned. Uvissheten over å ikke vite hvor lenge dette vil vare, og at jeg ikke får noe hjelp, er tungt, sier Karl-Erik Hordnes.

Det er Statens legemiddelverk som har oversikt over mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon i Norge.

– Det gjør inntrykk å høre denne historien, sier overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk.

Fra koronavaksineringen startet i desember 2020 og fram til 20. september i år er det behandlet 6884 meldinger om hendelser som klassifiserer som alvorlige.

26 tilfeller med langvarig utmattelse

I samme periode er det satt nesten 12 millioner doser med vaksine.

– Så langt er det ikke fastslått noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon med covid-19 og langvarig utmattelse, sier Hortemo.

Han sier likevel at Statens legemiddelverk har mottatt 26 meldinger om bivirkninger som gjelder langvarig utmattelse (utmattelse i mer enn tre måneder).

OVERVÅKER: Overlege Sigurd Hortemo ved Statens legemiddelverk følger med på mulige bivirkninger etter covid-19 vaksine. Foto: Statens legemiddelverk.

– Vi undersøker derfor dette nærmere for å se om det er økt risiko for slike plager etter vaksinering mot covid-19, sier overlegen.

For å undersøke om vaksinene mot covid-19 gir økt risiko for langvarige plager gjennomfører Folkehelseinstituttet store befolkningsundersøkelser der deltagerne regelmessig svarer på spørsmål om blant annet utmattelse, menstruasjonsforstyrrelser, langvarig hodepine og andre vedvarende symptomer etter vaksinasjon.

– Vi oppfordrer de som opplever langvarig utmattelse etter vaksinering om å kontakt fastlegen som kan vurdere årsaker, og eventuelt melde som mistenkt bivirkning, sier overlege Sigrud Hortemo.