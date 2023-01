Karl den tolvte ble drept av norsk skudd

Drapet på svenskekongen Karl XII, som falt i Halden, kan være oppklart etter over 304 år.

Karl XII av Sverige døde i kamp på Fredrikshald festning i Halden 30. november 1718. Han ble skutt i hodet. Siden er det blitt spekulert på om det var en norsk kule som felte ham, eller om han ble skutt av krigstrøtte svenske soldater.

Nå har forskere ved Uleåborgs universitet i Finland konkludert med at det må ha vært en norsk kule som tok livet av kongen, melder forskning.no. De tok saken fordi de mente det var en passende utfordring.

Etter å ha skutt mot kunstige hodeskaller med forskjellig ammunisjon, konkluderer de med at kula som drepte kongen, må ha hatt en diameter på over 20 millimeter.

Artilleriskudd

Skadene i kongens hode stemmer med en norsk kule avfyrt fra rundt 200 meters hold, mener forskerne. De avkrefter dermed at han kan ha blitt skutt av egne soldater som sto mye nærmere og hadde annen ammunisjon.

Ifølge forskerne var det en norsk kardesk – et prosjektil bestående av mange kuler som ble brukt av norske artilleristyrker – som tok livet av svenskekongen.

Det har vært mange spekulasjoner om dødsårsaken. Kongens lik ble gravd opp i 1917 for å røntgenfotograferes. Drapet er blitt regnet som et av de viktigste øyeblikkene i svensk historie. Da kongen, som var kjent for sine mange felttog, ble drept, ble krigen mot Norge avsluttet.

I 2008 konkluderte danske forskere med at kongen ble drept av svenske tropper. Forskerne viste da til at kulehullet var forenlig med ammunisjonen de svenske soldatene hadde brukt. Det er altså stikk motsatt av hva de finske forskerne nå konkluderer med.

Ville erobre Norge

Karl XII var konge av Sverige fra 1697 til 1718. Han kjempet flere slag, både mot dansker og nordmenn, men la også Polen under seg som en svensk vasallstat og forsøkte seg med et felttog mot Moskva som feilet.

Kampen for å erobre Norge er blitt sett på som et forsøk på å dempe ulmende misnøye hjemme i Sverige. De svenske styrkene klarte å ta Oslo – daværende Christiania – i 1716, men ble drevet ut. To år senere prøvde han seg på nytt, men da endte det med skuddet i Halden.

I Sverige kalles han både «heltekongen», mens andre historikere har kalt ham en eventyrkonge drevet av stormaktstanker. Han døde ugift og barnløs og ble etterfulgt av søsteren Ulrika Eleonora.