Karianne (16) samlet 130 000 kroner i pant for å glede andre

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Siden september har tenåringen samlet og pantet flasker for å gi juleglede til noen som trenger det.

STORT HJERTE: Karianne Moen-Pedersen har for tredje gang samlet flaskepant for å glede andre til jul. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Planleggingen begynte allerede i februar, men den store jobben startet tidlig i september. Hver dag i tre måneder har Karianne Moen-Pedersen (16) stått på for å glede andre til jul.

I helgen kunne hun endelig avholde julebordet hun hadde planlagt nøye for enslige forsørgere med barn.

– Det var en stor suksess! Alle var så hyggelige, positive og kom med et stort smil, forteller Karianne entusiastisk.

Nesten 90 barn og foresatte møtte opp på Bøndernes hus på Brandval i Kongsvinger, hvor Karianne hadde dekket opp til koldtbord, dessert, pepperkakeverksted og julestemning.

JULEHYGGE: 90 barn og foresatte kom på gratis middag og pepperkakeverksted. Foto: Karianne Moen-Pedersen

Pantet ukentlig i Sverige

Regningen tok 16-åringen seg av. Siden september har hun pantet flasker for den svimlende summen av 130 000 kroner.

– I september lagde jeg «flyers» hvor jeg fortalte om prosjektet og puttet det i postkassen til folk.

Deretter reiste hun og faren, Tom-Erik, hus til hus på tirsdager for å hente pant.

Siden mange i Kongsvinger-regionen handler i Sverige, måtte mange av flaskene pantes der.

– Helgene gikk til panting i Sverige og ukedagene til norsk pant. Det har gått veldig mange timer og dager til å pante, forteller Karianne med et smil.

Og når man kommer med henger full av søppelposer med pant, må både 16-åringen og dagligvarebutikken ta noen forholdsregler:

– Vi har ringt og sagt ifra at vi kommer, så butikken ringte ofte inn en ansatt til, som stod bak automaten, for å ta imot all panten, ler hun.

Stor takknemlighet

Med 130 000 kroner i pantepenger kunne Karianne lage den gode førjulstiden for noen som trengte. Hun ringte Kongsvinger kommune for ideer, og da de fortalte at mange enslige forsørgere og familier har ekstra trang økonomi i år, var det nettopp dem hun ville glede.

STOR GLEDE: En liten gutt har fått godteripose av Karianne. Foto: Privat

Og gleden var stor for de frammøtte, som fikk overraskelse på overraskelse:

– De visste ikke at de skulle få gaveesker, godteriposer eller at nissen kom, det var en overraskelse. Så de ble veldig glade. Flere trodde de skulle betale for ekstra porsjoner og drikkevarer, så de ble veldig overrasket.

Det er ikke første gang Karianne gleder andre. For to år siden, da hun kun var 14 år, samlet hun inn 14 000 kroner og kjøpte julegaver til beboere og ansatte på et pleiehjem. Året etter ble det 45 000 kroner og førjulsmiddag for 100 eldre.

Neste år blir det nytt panteprosjekt, men hun er hemmelighetsfull med hva hun planlegger.

– Det er fortsatt hemmelig. Jeg skal ha noen møter med personer som hjelper andre. Vi skal sette oss sammen og finne ut hva vi kan gjøre, forteller hun med stor entusiasme.

Selv følt på utenforskap

Ønsket om å hjelpe andre og å inkludere alle, er svært viktig for 16-åringen, som har selv følt på utenforskap.

– På barne- og ungdomsskolen var det mange «treergrupper», hvor det ofte var én som ikke fikk bli med, og da var det oftest meg. Enten det var lek eller at buss-setene kun hadde to seter. Da var det jeg som fikk «smake den», forteller Karianne og fortsetter:

MANGE FLASKER: Karianne og faren har hentet utallige tomflasker. Foto: Privat

– Jeg synes det er helt forferdelig å bli utestengt. Jeg har opplevd det selv og ønsker ikke at andre skal føle det samme.

Derfor holder 16-åringen ett ekstra øyet til de som sitter alene eller ikke får bli med. Det har alltid vært viktig for Karianne å hjelpe de rundt seg, enten det var tvillingbroren i barnehagen eller andre hun ikke kjenner.

– Det er en stor del av meg å kunne gi uten å kreve noe tilbake. Jeg føler det er mye av det i 2022; at man forlanger noe tilbake når man hjelper. Det ønsker ikke jeg, forteller hun.

Stolt av datteren

Faren, Tom-Erik, forteller at datteren er ei jente med stort hjerte, som liker å hjelpe de rundt henne og bidra til at de skal ha det fint.

STOLT FAR: Tom-Erik er veldig stolt av det datteren gjør for andre. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Hun har egentlig vært sånn bestandig. Det begynte i barnehagen for å passe på tvillingbroren sin. Hun passet på at de ansatte husket å gi han medisin, at han fikk den hjelpen han trengte, minnet dem på mat og sånne ting.

Selv om Karianne og tvillingbroren fortsatt passer godt på hverandre, har hun stort hjerte for å hjelpe andre.

– Jeg er veldig stolt av henne. Hun tar så tak og gjør nesten alt på egenhånd. Vi prøver å hjelpe henne, men hun liker å ha kontroll selv og gjøre det på sin egen måte.