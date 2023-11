Kåret til årets styggeste nybygg: – Nitrist

De siste tre årene har Arkitekturopprøret delt ut prisen for årets styggeste og peneste nybygg.

Det er folket som har stemt frem vinneren, og i år var det liten tvil om hvilket bygg folk mente var mest ufyselig.

For første gang er det et bygg utenfor Oslo som stikker av med det de kaller «Grøss-medaljen».



– Det blir mørketid hele året med dette nitriste nybygget i sortfarget betong, skriver Arkitekturopprøret i sin nominasjon av bygget.



– Ensom monolitt

Moxy Hotel Tromsø ligger i Langenes ved Tromsø lufthavn. Hotellet åpnet 12. juni i år og har 208 rom fordelt på 11. etasjer.

– Dette var virkelig fortjent, en soleklar vinner fra start, sier Thomas Flemming i Arkitekturopprøret.

KLAR VINNER: Moxy Hotell ledet klart, forteller Arkitekturopprøret. Foto: Arkitekturopprøret

Han kan fortelle at hotellet fikk 29,1 prosent av stemmene, mens andreplassen fikk 16,5 prosent. Flere tusen stemte fram sin verstingfavoritt.

Ifølge Arkitekturopprøret kunne hotellets plassering i utkanten av forstadsbebyggelsen vært med på å skap et nytt byrom.

HOTELL: Moxy Hotell ligger i Tromsø og stikker av med prisen for årets styggeste bygg. Foto: Arkitekturopprøret

– Men i stedet står hotellet som en ensom monolitt – en slags bauta over fossilalderen, skriver Arkitekturopprøret.



Flere kandidater

I sin begrunnelse skriver de at Moxy Hotel tok av avstemningen fra første dag.

«En bygning som er altfor høy, som fratar naboene lys og utsikt, som har render av skitt hengende fra etasjeskillene, som er mørkt og dystert. Det er et av flere grøss-nominerte prosjekter i moteriktig farget betong, et materiale som i de fleste tilfeller bare blir tristere og tristere for hvert regnskyll. » skriver Arkitekturopprøret i sin begrunnelse.



Tidligere har Munch-museet og Nasjonalmuseet blitt tildelt «Grøss-medaljen».

Det var flere kandidater til årets styggeste nybygg. Blant annet Vertikal i Oslo, Voldsløkka skole i Oslo og Kronstad X i Bergen.

SKOLE: Det nye bygget til Voldsløkka skole og kulturstasjon åpnet tidligere i år. Foto: Annika Byrde/NTB

Deler ut hederspris



Arkitekturopprøret ønsker derimot ikke bare å rette fokuset på det de mener er stygt. Under årets prisutdeling deler de også ut en hederspris til det de mener er et vakkert og velplassert bygg.

I år er det Nedre Slottsgate 10 i Oslo som stikker av gårde med den langt hyggeligere prisen. Også denne er stemt fram av folket.

VANT: I år vant Nedre Slottsgate 10 årets vakreste nybygg. Arkitekturopprøret kårer det styggeste og det vakreste nybygget i Norge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Fasaden bærer preg av jevn rytme og symmetri, med materialer som reflekterer nabolaget, skriver Arkitekturopprøret i sin nominasjonstekst.