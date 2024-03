Dommarane kallar valden mot sjuåringen for «ubegripelig». No er faren dømt.

«Eg følte eg var på filmsettet til ein skrekkfilm».

Slik skildra ein av politibetjentane funnet av ein sju år gamal gut, fastbunden til ei seng, i Bergen. Guten hadde nyleg kome til Noreg på familiegjenforeining til sin 32 år gamle far.

I tre veker meiner påtalemakta at guten vart grovt mishandla av mannen. Den siste veka eskalerte det. Retten vart åtvara på førehand då bileta av dei «torturliknande» skadane vart vist.

– Han slo meg med belte og kabel. Overalt på kroppen min. Det skjedde mange gangar. Eg hadde ingen som kunne hjelpe meg når pappa slo meg, sa guten sjølv i politiavhøyr.



«Ekstraordinær»

Torsdag har Hordaland tingrett landa på at mannen må dømmast til ni års fengsel.

Han er også idømt kontaktforbod på ubestemt tid og må betale oppreisningserstatning på 300.000 kroner til guten.

Dei kallar saka for «spesiell og ekstraordinær» og legg vekt på at guten kom til ein far i Noreg som var heilt ukjent for han. Og dei snakka forskjellige språk.

«Fornærmede var i utgangspunktet i behov for tett, god og kjærlig omsorg for å kompensere for denne utryggheten. I stedet opplevde han å komme til en særdeles voldelig far, som iverksatte et regime med omfattende regelmessig grov vold over flere uker», skriv tingretten før dei slår fast:

«Karakteristikken tortur er treffende».

– Dommen er grundig og løftar fram at mishandlinga for barnet må ha vore eit grusomt regime som må ha føltes som ein evigheit. Eit varig kontaktforbod var sentralt å få medhald i. Guten skal aldri måtte bli kontakta av valdsutøvaren, seier bistandsadvokat May Britt Løvik.

«Stein hakka galen»

Statsadvokat Asbjørn Onarheim la ingenting mellom då han bad om 10 års forvaring på den siste rettsdagen i februar.

Han omtala valdsbruken som «hinsides» og «sadistisk».

Mannen erkjenner å ha stått bak mishandlinga, men nektar straffskuld fordi han «ikkje var seg sjølv».

Nettopp det var det viktigaste temaet i rettsforhandlingane. Var han tilrekneleg eller ikkje?

– Folkeleg sagt er det ingen tvil om at den som gjer noko sånt må vera «stein hakka galen». Men dette er noko anna, sa Onarheim og viste til den juridiske vurderinga.

Terskelen for å sleppa straff og bli overført til tvungent psykisk helsevern, er høg.

Ikkje forvaring

Dommarane i tingretten følgjer resonnementet til dei rettspsykiatrisk sakkunnige og meiner faren var tilrekneleg under mishandlinga, og difor kan dømmast til fengsel.



Sjølv om valden og mishandlinga framstår som «ubegripelig og uforståelig i kraft av at han har skyldevne».

«Det er tale om så omfattende og grusom behandling av et lite barn, at selv evnen for noen til å klare å utføre noe slikt – ikke bare en gang, men over uker i strekk – framstår som spesielt og ekstraordinær»



Vidare har dei komne fram til at vilkåra for forvaringsstraff ikkje er oppfylt. Noko av det handlar om lengden på straffa. Terskelen aukar dess lenger straffa er.

Det er krevjande for tingretten å vurdere om mannen kan gjera nye valdslovbrot om ni år. Dei viser likevel til kontaktforbodet som er ilagt på ubestemt tid og at guten no er plassert fosterheim.

Dette vil «bidra til å redusere risikoen for framtidige lovbrot til eit minimum».

– Det er ein grundig og godt grunna dom. Slik sett er eg nøgd. Spørsmålet om forvaring var ikkje openbert og også det har retten grundig vurdert. Så det er for tidleg å seie noko om ein eventuell anke, seier aktor Asbjørn Onarheim til TV 2.

Spesiell oppførsel i retten

32-åringen, opphavleg frå Syria, hadde ein heilt spesiell veremåte i retten under forhandlingane.

Han sat i rullestol og blei trilla inn i salen med ein stor mjølkekartong i fanget. Rundt ansiktet hadde han surra til eit stort, kvitt klede som gjorde at han ikkje skulle sjå noko.

I tillegg hadde han hovudtelefonar med støykansellering, og dessutan øyreproppar, slik at han skulle sleppa å høyre og sjå. Etter fleire kraftige og høglydte anfall i retten, fekk han til slutt forlata forhandlingane.

«Tilgjort anfall» og «simulering», meinte dei rettspsykiatriske sakkunnige.



– Vi er styrka i vår vurdering om at det ikkje er mistanke om psykoseliding hjå han, samanfatta psykologspesialist Ida Øverdal Stafsnes for retten.

Korleis har han det i dag?

Mishandlingssaka fekk store konsekvensar for barnevern og byråd i Bergen hausten 2022.

Gransking avslørte at faren hadde forsøkt å få hjelp før mishandlinga starta. Statsforvaltaren fann lovbrot i barnevernstenesta.

Det Ap-styrte byrådet måtte som kjent gå av. Det gjorde også barnevernsdirektøren.

Guten, som i dag er blitt åtte år, har ingen anna familie i Noreg. Mora har vore ute av biletet heilt sidan han var baby, medan faren gjekk frå mora før han blei fødd.

Han hadde aldri før budd med faren då han kom til Noreg sommaren 2022.

I dag bur han hjå ein fosterfamilie. Han har lært seg norsk, fått bergensdialekt og sovnar trygt på kveldane. Han seier han trivast godt.

– Han er ein svært tapper gut, med sterke ibuande ressursar til å kunne handtere det han er blitt utsett for, sa bistandsadvokat May Britt Løvik til TV 2.

– Vi er forbausa over at det har gått så bra. Det er veldig rørande. Men han har arr på sjela, utfordringar vil dukke opp og han har jamleg kontakt med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) for oppfølging, fortalde ein barnevernstilsett i retten.