Kapital: Hun er Norges mektigste kvinne

MEKTIGE: Alle disse kvinnene befinner seg på Kapitals topp ti over mektigste kvinner i landet. Foto: TV 2.

For 17. året på rad har businessbladet Kapital nå kåret Norges 100 mektigste kvinner.

I år det Arbeiderpartiets nestleder og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (36) som topper listen, og dermed er kåret til «Norges mektigste kvinne i 2023».

Men tittelen var inntil nylig tiltenkt en helt annen Arbeiderparti-politiker.

STATSMINISTERENS NÅDE: Brenna slapp unna med skrekken etter sin habiltetssak og forblir en kvinne med mye makt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Habilitetssak preger listen

– Aldri før har det vært større utskiftninger på listen. Den forteller alt om hvor flyktig makten i det norske samfunnet kan være, sier Kapitals redaktør Vibeke Holth.

De politiske habilitetsskandalene har nemlig satt sitt preg på årets liste.

I utgangspunktet hadde Kapitalt rangert tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) som den soleklart viktigste kvinnelige politikeren i Norge.

Kort tid etter maktlisten var ferdigstilt, presenterte Jonas Gahr Støre endinger i regjeringen.

Da Hutifeldt måtte gå, falt hun også helt ut av Kapitals liste.

– Ektemannens aksjehandel, og Huitfeldts påfølgende «uvitende inhabilitetsproblemer» gjør at hun i år faller helt ut av listen over de 100 mektigste, sier Holth.

FALT FRA: Ut av regjering = ut av Kapitals liste. Foto: Jonas Been Henriksen

Slik begrunnes vinneren

Også tidligere kulturminister Anette Trettebergstuen og tidligere arbeidsminister Marte Mjøs Persen har falt ut av listen.

Nå har Tonje Brenna blitt den yngste kvinnen noensinne til å gå helt til topps i Kapitals kåring.

Kapital begrunner rangeringen med den makten Brenna sitter på som øverste leder for NAV, og med ansvar for et budsjett tilsvarende en tredel av statsbudsjettet.

– Statsrådsposten kan fort bli et avgjørende springbrett for en potensiell fremtidig statsministerkarriere, skriver Holth.

Kapital: Dette er landets ti mektigste kvinner

I fjor ble sentralbanksjef Ida Wolden Bache kåret til den mektigste kvinnen. I år faller Bache ned på andreplass.

Også Høyre-leder Erna Solberg faller kraftig. I syv år på rad, frem til året 2020, toppet Solberg listen. I år befinner hun seg på en åttendeplass.

Resten av Kapitals liste for 2023 er svært politikertung.

Dette er de ti mektigste kvinnene, ifølge dem: