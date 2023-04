Kaos på Vinmonopolet da betalingssystemet streiket

Midt under påskeinnspurten sviktet betalingssystemet. Da ble det travelt på Vinmonopolet.

STOPP: Det var plutselig ikke mulig å betale med kort på Vinmonopolet i Nesbyen. Da ble det travelt for de ansatte. Foto: Evy Myhre.

Mange har hastet seg til Vinmonopolet onsdag for å kjøpe inn godsaker til påsken.

Men i Nesbyen i Hallingdal ble dagen enda mer hektisk. Der bestemte nemlig betalingssystemet seg for å ta tidlig påskeferie.

Klokken 12 sluttet systemet å virke, og det var ikke mulig å betale med kort.

Da utløste et aldri så lite påskekaos seg, forteller daglig leder Cathrin Bakkerud til TV 2.

– Da måtte vi gjøre det beste ut av det. En ansatt ordnet «Klikk og hent», og en sto i kassa og tok i mot kontanter, sier hun.

TRAVELT: Det ble mye å gjøre på Vinmonopolet i Nesbyen. Men både kunder og daglig leder Cathrine Bakkerud holdt humøret oppe. Foto: Privat.

Tømte minibank

Hallingdølen meldte saken først.

Bakkerud forteller at det var veldig travelt i butikken da systemet var nede.

Først klokken 14 var det mulig å bruke kort igjen.

Kundene lot likevel ikke betalingsutfordringer gå utover påskehumøret.

– Folk var kjempeblide og hyggelige, sier Bakkerud, som legger til at det har vært knallvær i Nesbyen onsdag.

Den lokale minibanken fikk også kjørt seg, da de fleste dukket opp uten kontanter.

– Minibanken ble tom, ble jeg fortalt, sier Bakkerud.

Har skjedd før

Bakkerud er ikke sikker på hvorfor systemet sviktet.

Hun forteller at forrige gang banksystemene var nede i butikken var 16. mai i fjor.

– Den dagen er friskt i minne.

Da skapte kortproblemer kaos i butikker over hele landet.

– Man er aldri forberedt. Men jeg pleier å si at enten så går det bra, eller så går det over. I dag skjedde jo begge deler. Det gikk bra, og det gikk over, avslutter Bakkerud.

Nå venter noen rolige dager i påskeværet på hytta, for Vinmonopol-lederen.

Vinmonpolet er stengt fram til tirsdag neste uke, med unntak av Påskeaften.