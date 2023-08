Kaos etter brokollaps: – Alvorlig for hele samfunnet

SKYLT BORT: Det jobbes med gravemaskiner der bakken har blitt skylt vekk under skinnegangen på Rørosbanen. Foto: Spordrift, Bane NOR

Flere store transportører melder at det er vanskelig å få tak i nok lastebiler til å erstatte godstrafikken på jernbane etter brokollapsen i Gudbrandsdalen og styrtregnskadene på Rørosbanen.

– Vi sliter allerede big-time med å få tak i nok lastebiler, sier leder for trafikkplanlegging i Schenker, Joakim Ekseth.

LASTEBILMANGEL: Joakim Ekseth sier det er et presset marked for lastebiler etter brokollapsen på jernbanen i Gudbrandsdalen og stengingen av Rørosbanen. Foto: Schenker

Schenker frakter hver dag et stort antall konteinere med gods på jernbane.

Bom stopp

Men etter at Randklev bru på Dovrebanen falt ned forrige mandag og Rørosbanen nå er stengt på grunn av store nedbørsmengder, er det bom stopp i togtrafikken mellom nord og sør.

– Det går jo an å kjøre bil, men det er allerede i dag stort press på bilkapasitet, sier Ekseth.

PÅ BANE: Schenker frakter hver dag store mengder gods på jernbane. Men nå er det full stopp mellom Nord- og Sør-Norge Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

– Det er fra før ikke noe stort overskudd av kapasitet på bil og et fullt tog er jo tjue til seksogtjue vogntog, så du skal ha veldig mange sjåfører og biler for å dekke opp for bare ett tog.

Lang omkjøring

Også for det ferske togselskapet OnRail, som kjører godstog nordover og sørover fra Åndalsnes er det full stopp når de hverken kan bruke Dovrebanen eller Rørosbanen.

OMVEI: Direktør Henning Aamdal i OnRail, sier det blir store ekstra kostnader når godstogene fra Åndalsnes til Oslo må kjøre omveien om Støren og Røros. Foto: Øystein Grue / OnRail

– Vi har til nå kjørt ved å bruke Rørosbanen som omkjøringsbane. Men nå er Rørosbanen også stengt, så det er jo veldig alvorlig, ikke bare for togselskapene, sier daglig leder Henning Aandal i OnRail.

– Det er jo alvorlig for hele samfunnet fordi det er matvarer, medisiner og andre forsyninger som har vanskeligere for å komme seg mellom viktige områder hvor det bor mye folk.

Aandal anser det som en farlig situasjon og forteller at BaneNOR har gitt beskjed om at Rørosbanen, selv når den har åpent, ikke klarer å ta unna alle godstogene fordi godstogene er tunge og infrastrukturen er er slitt og sårbar.

HYBRID: Lokomotivene til OnRail kan kan gå på både diesel og strøm. CO2-utslippene øker kraftig når togene nå må bruke Rørosbanen som ikke er elektrifisert. Foto: Konstantin Planinski / OnRail

– Godstogene er tunge og infrastrukturen på Rørosbanen, som nå er en slags omkjøringsbane, klarer ikke å håndtere alle de store tunge togene som har kommet i tillegg til persontogene.

Ikke tomt i butikkene

Rema1000 er blant de som sender mye av varene sine med konteinere på toget. De forsikrer om at togstansen ikke vil føre til mangel på varer i butikkene.

– For Rema Distribusjon betyr stengingen av Dovrebanen og Rørosbanen at alt gods mellom Østlandet og Trøndelag må gå med bil, i praksis 10-12 trailere hver vei daglig, forteller transportdirektør Rune Herje i Rema Distribusjon. Han sier dette krever litt ekstra innsats i forhold til planlegging, men at varene kommer fram.

STENGT: Ingen tog kan gå på Dovrebanen gjennom Gudbrandsdalen før brua er reparert. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

– Dovrebanen vet vi blir stengt i en lang periode og fra et samfunnsikkerhet -og beredskapsperspektiv, ser vi med bekymring på hvor sårbar infrastrukturen er, både på jernbane og veisystemer, sier Herje.

Åpner kanskje fredag

SIKKERHETSVURDERING: Henning Scheel, konserndirektør i Kunde og marked i BaneNOR sier det jobbes på spreng med å kunne åpne Rørosbanen for godstransport etter ekstremregnet. Foto: Aksel Jermstad / Bane NOR

Konserndirektør Henning Scheel i Kunde og marked i BaneNOR sier til TV 2 at persontrafikken på Rørosbanen vil være i gang igjen fra fredag, men at det er litt usikkert når godstogene kan begynne å gå.

– Vi jobber med å sikkerhetsvurdere, sikkerhet kommer først, vi jobber med å sikre at det er trygt, sier Sceel.

Bane NOR opplyser at de vil komme med flere opplysninger på torsdag.

Store konsekvenser

FALT NED: Randklev jernbanebru over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu falt ned etter ekstremværet «Hans» sine herjinger. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har sagt at det kan ta lang tid å få på plass en ny bru på Dovrebanen. Med en Rørosbane med begrenset kapasitet ser Henning Aandal mørkt på situasjonen.

– Vi har fjernet 10.000 trailere i året igjennom europaveien i Romsdalen og Gudbrandsdalen.

Men nå som dovrebanen er stengt i ett år, lever jo det toget farlig. Vi kjører jo likevel, men på en lang omvei om støren og Røros.

Det er klart at det er nå blitt et stort pengesluk.

Økte priser

Lederen for trafikkplanlegging i Schenker, Joakim Ekseth frykter det nå vil bli økte priser på godstransport.

BILTRANSPORT: Godstransporten til Schenker må over på bil. Det skaper press i lastebilmarkedet. Foto: Morten Holm / NTB

– Det kan fort bli et veldig presset marked og da er det jo sånn at det vil presse prisene.

– Hva sier dette om sårbarheten på det området når en ødelagt jernbanebru kan få så store konsekvenser?

– Nei, det er jo helt åpenbart at samfunnet er sårbart, og dette viser det virkelig til fulle.