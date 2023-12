Kansellerte flyvninger og glatte veier

SNØEN LAVER NED: Det er full stans i trafikken på E18 ved Tønsberg i morgentimene torsdag. Årsaken er to trafikkulykker Foto: Statens vegvesen

Saken oppdateres fortløpende!



«Pia» truer med å vise muskler, og meteorologene har sendt ut oransje farevarsel – altså nest høyeste nivå – for deler av landet.



Aller verst mener de det blir torsdag.



Gjennom formiddagen har det kommet meldinger om flere ulykker som skaper trøbbel i trafikken.

Blant annet er E18 stengt i Tønsberg etter to trafikkuhell, mens E6 er stengt i Lillestrøm av samme årsak.



Trafikkoperatør Anna Harstad i Vegtrafikk­sentralen sier til TV 2 torsdag morgen at snøværet har meldt sin ankomst flere steder.



– Vi har ikke vi noen spesielle problemer ennå, men en del veier oppfattes som relativt glatte med snø som kan skjule isdekket under.

Trafikkoperatøren oppfordrer folk til å ta seg litt ekstra tid og være oppmerksom på at føret kan bli vanskeligere utover dagen.

– Vi har jo den vanlige beredskapen når en slik værhendelse skjer. Alle entreprenørene har gjort tiltak på forhånd, og er på vei ut eller har vært ute en del allerede.

Kansellerer flyvninger

Det er også ventet at flytrafikken vil rammes utover dagen. Avinor kommer derfor ikke unna brøyting og avising av fly fra morgenen av.

– Vi er i full bemanning, og gjør det vi kan for å få flyene av gårde i rute. Det som er viktig, er å møte opp som vanlig og følge informasjonen fra flyselskapet sitt, sier kommunikasjonssjef Cathrine Fuglesang Framholt i Avinor til TV 2.

SAS, Norwegian og Widerøe opplyser til TV 2 at de følger situasjonen nøye utover dagen.

– Vi har foreløpig planlagt å fly det meste i henhold til timetabellen, men vi har allerede kansellert to flyvninger i ettermiddag, sier pressesjef Tonje Sund i SAS til TV 2.

Det er en rundtur fra Stavanger til Aberdeen som er kansellert. Sund sier det henger sammen med at meldt kraftig vinder begge steder.

– Vi ser jo at spesielt Bergen, Haugesund og Stavanger kan bli utfordrende utover dagen med tanke på vinden, men vi velger foreløpig å følge situasjonen veldig tett.

Flyselskapene sin foreløpige beskjed til folk som skal ut å fly er å møte opp som normalt – med mindre man får beskjed om noe annet.

Farevarslene står i kø

– Det øker fra i ettermiddag og utover kvelden, før det roer seg igjen, sier vakthavende meteorolog Eldbjørg Moxnes ved Meteorologisk institutt til TV 2.

I Rogaland og deler av Agder er det oransje farevarsel for vindkast torsdag. Vindstyrken kan komme opp imellom 33 og 42 meter i sekundet i kastene.



– Det blir veldig ruskete, sier Moxnes.

Farevarslene står også i kø flere andre steder i landet – blant annet for snø på Østlandet.

– Her er det ventet mellom 5 og 15 centimeter snø. Utover dagen blir det mildere, og nedbøren går over til sludd i kystnære strøk, men det blir ikke så mildt at alt forsvinner.

Torsdag vil det lave ned både på Vestlandet og på Østlandet 🌨️

Vi venter 20–40 cm snø i vest, og 5–15 cm i øst ☃️



Snø og snøfokk kan gi vanskelige kjøreforhold enkelte steder, så vær obs dersom du skal ut å kjøre! 🚗

På Vestlandet sør for Stad blir det også en del nedbør torsdag, selv om den her ifølge meteorologen kommer som regn på kysten.

– Men i midtre og indre strøk kommer en god del snø. Også her er det sendt ut gult farevarsel.

I fjellene i Sør-Norge er det varslet både snø og vind torsdag. Dette fører til snøfokk, og nok et gult farevarsel.

– Så det kan bli vanskelig å krysse fjellovergangene mellom øst og vest i dag, sier meteorologen.