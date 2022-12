– Kan være at mange er lei av vaksiner

BEKYMRET: Helsedirektør Bjørn Guldvog er bekymret for at fraværet av helsepersonell fra jobb kan bli større enn nødvendig. Foto: Javad Parsa / NTB

I oktober gikk FHI og Helsedirektoratet ut og advarte foran årets influensasesong. På grunn av lav forekomst de to siste årene, spådde de en utfordrende situasjon i vinter.

Samtidig kom helsemyndighetene med en sterk oppfordring om at personer i risikogruppen og helsepersonell måtte takke ja til tilbud om vaksine.

Optimismen var stor, og FHI ventet ny rekord i antall vaksinerte. Det ble også forhåndsbestilt 1,25 millioner influensavaksiner.

– Det er det høyeste antall forhåndsbestilte influensavaksiner vaksineforsyningen har registrert på dette tidspunktet av året noensinne, sa seniorrådgiver i avdelingen for smittevern og vaksine i FHI, Roger Wikstrøm, til Sykepleien.

Lav dekning

Men nå som influensatoppen nærmer seg, er resultatet langt i fra det helsetoppene ønsket seg.

– Vaksinasjonsdekningen er mye lavere enn målsetningen på 75 prosent i alle grupper, sier leder for influensavaksinasjonsprogrammet i FHI, Kjersti Rydland, til TV 2.

VIKTIG: For en stor andel mennesker, kan influensavaksinen være svært viktig. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Vaksinasjonsdekningen er høyest blant personer over 65 år med sykdommer som øker risikoen for alvorlig sykdom. Her er den på litt under 65 prosent.

Helsepersonell samlet sett har en dekning på 33 prosent, mens personer 18-64 år i risikogruppen har en dekning på kun 30 prosent.

Det viser de ferskeste tallene fra FHI.

– Altfor dårlig

Dekningen er imidlertid lavest hos barn i risikogruppen. Her har kun 5,9 prosent vaksinert seg.

– Dette er altfor dårlig, og det haster nå med å få vaksinert flere både blant risikogruppene og helsepersonell, sier Rydland.

– Nå er «siste frist» for å vaksinere seg?

– Om du skal være beskyttet før vi når toppen av utbruddet må du vaksinere deg nå før jul, men du kan ha nytte av vaksinen så lenge det er sirkulasjon av influensavirus i samfunnet.

Aner ikke hva som er årsaken

Helsedirektør Bjørn Guldvog er også langt i fra fornøyd med tallene.

– Vi hadde håpet å ha en høyere vaksinasjonsprosent av helsepersonell og et bedre resultat enn vi har i dag, sier han.

Guldvog er usikker på hvorfor vaksinasjonsdekningen er så lav.

– Hadde vi visst årsaken, ville vi ha gjort noe med det. Det kan være at mange er lei av vaksiner, men vi vet rett og slett ikke, sier han til TV 2.

Helsedirektøren sier at de har forsøk å informere grundig gjennom både kampanjer, pressemøte og brev til helseforetak og kommuner.

– Vi tror nok at vi har nådd igjennom til mange, men tydeligvis ikke mange nok.

FOR DÅRLIG: Helsedirektøren skulle gjerne sett at vaksinasjonsdekningen var langt høyere. Foto: Javad Parsa / NTB

– Er utsatt

Guldvog sier at de ikke tror lav vaksinasjonsdekning blant helsepersonell vil føre til flere innleggelser av pasienter.

– Men det kan være at fraværet av helsepersonell fra jobb kan bli større enn nødvendig.

Helsedirektøren er også tydelig på at vaksinen vil være med på å beskytte pasientene mot smitte fra helsepersonell, men også å beskytte helsepersonell mot smitte fra pasientene.

– Helsepersonell er utsatt for smitte nettopp fordi de må oppsøke eller behandle pasienter selv om pasientene er syke. Vi mener derfor at helsepersonell bør vaksinere seg både for å beskytte seg selv, sin familie og pasientene sine.

– Vaksinetretthet

Lill Sverresdatter Larsen er leder i Norsk Sykepleierforbund. Hun mener det kan være flere årsaker til at vaksinasjonsdekningen i år er såpass lav blant helsepersonell.

– Det er noen som beskriver en vaksinetretthet og redsel etter AstraZeneca og det som skjedde der. Så informasjon for å trygge folk på vaksinen er fortsatt viktig, sier hun til TV 2.

En annen årsak Sverresdatter Larsen peker på, er manglende tilrettelegging for å ta vaksinen på jobb.

TRETTHET: Leder av norsk sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, får tilbakemeldinger om at vaksinetretthet kan være en av årsakene til lav vaksinasjonsdekning. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De siste par årene har det vært tilrettelagt for vaksinering på jobb i langt større grad enn det er nå. For helsepersonell som jobber tredelt turnus og mye overtid, er det heller ikke bare å bestille seg time utenfor arbeidssted for å ta vaksinen, sier hun til TV 2.

«Bommet» på oppskrift

Ståle Sagabråten er leder av fagstyret i Den norske Legeforeningen. Han mener andelen helsepersonell som har vaksinert seg er lavere enn de hadde håpet på.

Sagabråten tror årsaken til den lave oppslutningen er sammensatt.

– Det har vært mye fokus på vaksiner, og folk har vært flinke til å vaksinere seg mot korona. Mange opplever nok at influensa er litt mildere, og at det dermed ikke er så farlig, sier han.

Mandag skrev TV 2 at WHO i år har «bommet» på vaksineoppskriften, og at den dermed ikke beskytter like godt mot smitte.

– Det haster

Sagabråten tror også dette kan være en årsak til at færre har valgt å vaksinere seg.

– Men det er samtidig viktig å ha en god beskyttelse, fordi litt beskyttelse er bedre enn ingenting, sier han.

Helsedirektør Bjørn Guldvog harderfor en tydelig oppfordring til helsepersonell som nå sitter å vurderer hvorvidt de skal ta influensavaksinen eller ikke.

– Gå til arbeidsgiver og be om å få den nå denne uka. Det haster, og vi trenger at hele befolkningen og spesielt helsetjenesten, er så godt rustet som mulig til å møte vinterbølgen som kan bli preget både av influensa, covid-19 og RS-virus samtidig.