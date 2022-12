– Kan tjene inn noen hundrelapper

Når strømprisene nå stuper, kan man faktisk tjene inn noen kroner på å bruke mer strøm. Men en ekspert advarer mot å bli for revet med på strømbruken.

En kald start på måneden sørget for høye strømpriser over hele landet. De første ukene har resultert i en høy gjennomsnittspris for strømmen samlet i desember.

Det kan man nå dra utnytte av, når prisene faller.

Strømstøtten fungerer slik at gjennomsnittsprisen beregner hvor mye man får i støtte. Denne uken er strømkostnadene lavere enn gjennomsnittsprisen.

– Da må man ned på priser for godt under en krone. Sånn det ser ut nå, får man da betalt for å bruke strøm, sier Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, til TV 2.

BETALT FOR STRØMBRUK: Hvis man bevisst øker strømbruken i de timene der prisen er lavest, kan man tjene på det, i følge analysesjef i Volue Insight, Tor Reier Lilleholt. Foto: Håvard Smeland / TV 2

Gjelder kun på natten

Han advarer likevel mot å bli for ivrig på strømbruken. De timene der strømmen koster under en krone per kilowattime er som regel på nattestid.

– Da kan man jo benytte anledningen til å kanskje øke temperaturen litt i huset eller lade el-bilen, men jeg ville ikke oppfordret folk til å sette på en varmeovn ut på verandaen. Det vil ikke bidra til noe positivt i lengden, sier Rier Lilleholt.

ØK TEMPERATUREN: Du kan trygt øke temperaturen til over 16 grader de kommende nettene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Rier Lilleholt påpeker at det er begrenset hvor mange ekstra kilowattimer man klarer å bruke, og at det er snakk om noen titalls øre spart per kilowattime. Man skal dermed ikke forvente den store inntekten.

– Noen hundrelapper kan man kanskje klare å få brukt.

– Kommer skeivt ut

Selv om dette kan være en gladnyhet for mange, mener analytikeren at strømstøtteordningen kommer skeivt ut.

– Man burde ikke få statsstøtte og kuttede kostnader av å forbruke mer kraft.

Rier Lilleholt mener en ordning som avregnet støtten per time, slik at man kun fikk støtte for de dyreste timene, hadde vært en mulighet.

– Men jeg tror prisene i januar og februar vil bli mer jevne, slik at man ikke får slike situasjoner. Jeg tror ikke det vil bli aktuelt å se på det denne vinteren, for det har jo fungert store deler av tiden, tross alt.