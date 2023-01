– Kan svekke Natos operative evne

– Det er behov for enorme mengder ammunisjon til artilleri. Vi må øke våpenproduksjonen.

Meldingen fra Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er klar og tydelig. I et intervju med BBC denne uken sier Stoltenberg at nå er reservedeler og ammunisjon minst like viktig for Ukraina som våpen.

Og det kan Norge levere på.

Regjeringen sa nei

Norge er i dag en ledende eksportør av våpen og ammunisjon.

Allerede før krigen rapporterte 60 prosent av den norske forsvarsindustrien at de samlet sett hadde ordrereserver på over 41 milliarder.

De to største selskapene er Nammo og Kongsberg.

Sistnevnte har fokus på missiler og store rakettsystem. Nammo på avansert ammunisjon, rakettmotorer og skulderavfyrte våpen.

SKRAPER BUNN: Natos generalsekretær Jens Stoltenberg sier at reservedeler og ammunisjon er et minst like viktig behov for ukrainerne nå. Bildet viser en ukrainsk soldat i Bakhmut i november. Foto: Bulent Kilic/AFP

Siden krigens start har det rent inn bestillinger til ammunisjonsfabrikken Nammo på Raufoss. Ordrebøkene er smekkfulle.

Selv har Nammo brukt to milliarder for å øke produksjonskapasiteten. Likevel er de ikke i nærheten av å møte etterspørselen fra et samlet Europa som nå vil fylle lagrene etter donasjoner til Ukraina.

I høst ba de regjeringen om 650 millioner kroner ekstra i statsbudsjettet for å kunne produsere enda mer. De fikk nei.

Slik ville Nammo brukt pengene: Oppgradert eksisterende fjellanlegg for lager.

Økt lagringskapasitet for eksplosivt materiale.

Rakettmotor-virksomhet.

Et fyllingsanlegg for artilleriammunisjon (granater)

Nammo har tidligere uttalt til VG at dersom de fikk denne støtten, ville de kunne halvere leveringstiden.

Skraper i bunn

Nato-sjefen er ikke den eneste som har vært bekymret for beredskapen knyttet til ammunisjon og lager.

I november sa forsvarssjef Eirik Kristoffersen til TV 2 at han var bekymret for norske forsvarslager etter donasjoner til Ukraina.

DONASJONER: En M109 artillerivogn lastes på Gardermoen for å sendes til Ukraina. Norge donerer våpen som er på vei ut, men har også behov for å etterfylle egne lager. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Mange Europeiske land skraper nå i bunnen av lagrene sine. Norge trenger også å reanskaffe ammunisjon, men det kan bli utfordrende, sa Kristoffersen.

Rett før jul slo også den tyske regjeringen alarm om at krigen spiste opp ammunisjonslagrene til det tyske forsvaret - og at de ikke klarte å etterfylle.

Er regjeringen døv?

– Vi ser at ammunisjonslagrene tømmes over hele Europa. Det er ingen god situasjon, og kan svekke Natos operative evne, sier Hårek Elvenes (H), medlem av den utvidete utenriks- og forsvarskomité på Stortinget.

KOM PÅ BANEN: Hårek Elvenes (H) mener regjeringen er for passive og ber de nå bidra til å øke Nammos kapasitet. Foto: Annika Byrde / NTB

– Som en av fire ledende ammunisjonsfabrikker i Europa er Nammo svært viktig. Jeg forundres over at regjeringen er døv for Nammos ønske om hjelp til å øke produksjonen, sier Elvenes.

I sitt alternative budsjett la Høyre inn 375 millioner til Nammo for økt kapasitet og slik sikre ammunisjon til det norske forsvaret. Midlene kan ikke nøyaktig sammenlignes med engangsbidraget Nammo ønsket seg, men ville vært mer enn regjeringens svar.

– Altfor passive

– Forsvarssjefen har vært ute, og nå Nato-sjefen. Det er svært viktig - av beredskapsmessige årsaker - at Nammo får utvidet kapasiteten og kan svare på økt etterspørsel.

Elvenes sier at selv om ordrebøkene er fulle og inntektene øker, trenger industrien kapital «up front» for å gjøre investeringer i produksjonskapasiteten.

– Og det må regjeringen sikre, sier han og legger til at regjeringen har vært altfor passive i arbeidet med å sikre Nammos kapasitet.

– Nå må regjeringen legge øret til bakken og lytte til hva industrien trenger og rydde unna flaskehalser slik at produksjonen i Norge kan maksimeres, sier Elvenes.

MESSE: Nammo på en våpenmesse i USA i 2017. I fjor hadde de en omsetning på syv milliarder. Likevel er de avhengig av tilskudd fra staten for å øke produksjonen. Foto: Ryan Kierkegaard/DVIDS/US Marine

Ingen friske midler

Men de 650 millionene til å øke produksjonskapasiteten kan Nammo se lenge etter. Nato-sjefens oppmoding ser ikke ut til å ha endret regjeringens prioriteringer.

– Som følge av Russlands krigføring mot Ukraina er den internasjonale etterspørselen etter våpensystemer og ammunisjon sterkt økende, og vi ser at norsk og annen alliert forsvarsindustri gjør store investeringer for å øke sin produksjon.

Det skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en e-post til TV 2, men unngår å svare på hvorfor Nammo ikke får etterspurte midler eller om regjeringen har vurdert dette på ny.

ØVELSE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på øvelse med det tyske forsvaret i 2022. Foto: Robin Jensen / TV 2

– Vi har god dialog med Nammo om hvordan vi kan understøtte videre utvikling av produksjonskapasiteten i Norge, skriver han videre.

Re-anskaffer materiell

Hvilket ansvar forsvarsministeren mener regjeringen har i å sikre kapasiteten i norsk våpenproduksjon svarer Gram heller ikke på, men understreker på ny at regjeringen har fått gjennomslag for å re-anskaffe materiell som er donert til Ukraina og øke beredskapslagrene i Forsvaret.

– Forsvarsdepartementet framskyndet derfor i fjor høst oppstart av en større anskaffelse av artilleriammunisjon, tre år tidligere enn planlagt. I tillegg er det inngått en rammeavtale med Nammo som vil bidra til å sikre råvaretilgang for fremtidige leveranser, skriver Gram.