Kan stige med nesten 30 grader

Helgen er rett rundt hjørnet, men de som hadde håpet på en skyfri himmel og sol, må smøre seg med tålmodighet.

Vestlandet og Midt-Norge starter dagen med opphold og en god del skyer, forteller vakthavende meteorolog ved Storm, Lillian Bergheim.

Det vil bli litt spredt regn på lørdagen.

– Da bør en være obs på at det er kaldere og mye mer snø i dag. Når det da begynner å regne lørdag, kan det bli glatt.

SØNDAGSVÆRET: Sør-Norge og Østlandet slipper nedbør på søndagen, mens resten av landet må tåle noe nedbør. Foto: Storm.no

Vinden vil også øke i styrke utover lørdagen.

– Det blir nok lange perioder med stiv til sterk kuling langs vestkysten, forteller meteorologen.

Det blir en periode med regn også på søndag, men det vil avta utover dagen.

Væromslag i nord

Enkelte steder i Nord-Norge vil få et kraftig væromslag, og gå fra minus til plussgrader.

På Finnmarksvidda var det natt til fredag 29 minusgrader, ifølge Storm.no, mens det i løpet av helgen blir varmere.

På mandag kan temperaturen ha gått over til plussgrader, altså opp mot 30 grader varmere.

Bardufoss går fra 17 minusgrader natt til fredag til plussgrader på søndag.

– Det er fordi det ligger et lavtrykk i vest, og så er det vind fra sør og vest. Temperaturen vil stige i hele Nord-Norge. Det er typisk for Finnmarksvidda der det har vært veldig kaldt. Det er ikke uvanlig, sier Bergheim.

I tillegg til kraftig væromslag enkelte steder, vil det også bli perioder med snøbyger for Nord-Norge på lørdagen, hovedsakelig i Troms og Finnmark. Utover kvelden vil det trolig bli stiv kuling i Troms og Nordland, i tillegg til noe snø.

– Det er egentlig opphold stort sett i hele Nordland.

Utover dagen vil vinden øke, og blåser trolig til en stiv kuling i Troms og Nordland lørdag kveld.

Mer sol i sør

For de som bor lenger sør i landet vil det stort sett være oppholdsvær hele helgen.

– Sør-Norge og Østlandet får minst nedbør og størst sjanse for sol, sier Bergheim.

Det kan komme noe nedbør lørdag kveld og natt til søndag.

– Det er såpass mild at det blir sludd og regn. Det er ikke store mengder.

Det milde været gjør også at det er ikke er stor fare for at det vil bli glatte veier på søndagen.