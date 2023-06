– Kan spise med god samvittighet

Vi spiser over 25.000 tonn i året. Derfor er vannmelon sommerens sunneste alternativ.

På 1600-tallet brakte seilskipene med seg mye nytt hjem fra middelhavslandene. Skipene var stort sett lastet med tørrfisk, men også spennende og eksotiske varer som rosiner, fiken og meloner.

– Frukter som melon og ananas var luksusvarer for de få – helt opp til 1900-tallet, sier matforsker Annechen Bahr Bugge.

STORT BRUKSOMRÅDE: Vannmelon kan for eksempel serveres sammen med spekeskinke, samt drinker og snacks. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Ifølge Sifo-forskeren har forbruket av melon økt jevnt og trutt gjennom årene.

– Den er i dag blant de fem mest spiste fruktene våre. Ifølge de siste frukt- og grøntstatistikkene spiser hver og en av oss i underkant av seks kilo hvert år.

Opprinnelig stammer vannmelon fra Afrika, men dyrkes i dag overalt i soner som er varme nok, for eksempel middelhavslandene.

– Melon er altså store frukter av en klatreplante i gresskarfamilien. Cantalupo-melonen er fra 1400-tallet. Den ble utviklet på pavens sommersted i Cantalupo ved Roma. Honningmelonen ble utviklet i California i begynnelsen av 1900-tallet. Det kommer jevnlig nye på markedet, sier Bugge til TV 2.

I dag kommer de fleste vannmelonene fra Spania.

Vannmelon er rik en type antioksidant som er bra for oss. Les mer om det lenger ned i saken.

HVOR KOMMER DET FRA?: Opprinnelige stammer vannmelon fra Afrika, men dyrkes i dag overalt i soner som er varme nok. Vi i Norge importerer stort sett fra Spania. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Kalorifattig frukt



Ifølge Frukt.no gir 100 gram vannmelon bare 36 kalorier. En håndfull er cirka 100 gram.

– Så det skal veldig godt gjøres å spise så mye vannmelon at det utgjør en stor kalorimengde. Spiser du vannmelon velger du gjerne bort noe annet også, som gjerne er langt mer kaloririkt. 100 gram sjokolade vil til sammenligning gi rundt 520 kalorier.

Det sier Iselin Bogstrand Sagen som er ernæringsrådgiver, og innholdsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– Du kan spise vannmelon med god samvittighet. Vannmelon inneholder 90 prosent vann, det er leskende og godt i sommervarmen og et veldig smart og sunt snacks-valg, sier hun til TV 2.

GOD SAMVITTIGHET: Ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen sier man kan spise vannmelon med god samvittighet. Foto: Frukt.no

Bør ikke overdrive spisingen

Vannmelon inneholder veldig lite naturlig sukker og består nesten bare av vann. Hele 93 prosent vann.



Selv om den er kalorifattig, bør man passe på inntaket.

– Spiser man veldig mye, vil man blant annet oppleve å måtte tisse mye på grunn av det høye vanninnholdet. Og som all annen frukt kan man få vondt i magen om man overdriver inntaket, sier fagansvarlig for kosthold og ernæring i Roede AS, Karoline Steenbuch Lied.

Ifølge Lied er også vannmelon rik på antioksidanter som er bra for kroppens immunforsvar.

– Vannmelon er spesielt rik på antioksidanten lykopen som vi også finner mye av i tomater. Jo rødere melonen er, desto mer lykopen inneholder den, sier hun til TV 2.

GRILLES: Vannmelon har et stort bruksområde. Den kan brukes både som den er, i salat, i fruktbowler, i smoothie. Den kan også grilles. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Se etter de gule flekkene

Man trenger egentlig ikke å lete så mye etter modne meloner, for ifølge Opplysningskontoret for frukt og grønt skal melonene man finner i butikkene være godt modne.

– Jeg ville kanskje heller lett etter den størrelsen som passer husholdningen best, sier Iselin Bogstrand Sagen.

Dersom du ønsker at vannmelonen er veldig søt, kan du se etter meloner med gule flekker.

– Den gule flekken er på den siden som vannmelonen har ligget på bakken. Gulere flekk kan indikere at den har ligget litt lengre i solen for å modne, og den kan derfor være litt søtere.