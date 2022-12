Kan smitteboomen i Kina true Vesten? Dette sier ekspertene

Akkurat nå skyller en bølge av koronasmitte inn over Kina.

Ifølge Bloomberg og Financial Times smittes minst 37 millioner kinesere daglig, og den siste måneden har 250 millioner blitt infisert av viruset.

Nå er et av spørsmålene om den hyppige smittespredningen kan gi grobunn for nye mutasjoner som kan true tilværelsen vår i Vesten.

Ifølge professor i medisinsk mikrobiologi, Ørjan Olsvik ved Universitetet i Tromsø, er nye varianter uunngåelig, men det er ikke sikkert situasjonen blir verre av den grunn.

– Det vil komme nye mutasjoner, men vi oppdager bare de som forverrer situasjonen. Man kan håpe på en variant som smitter lett, men som gir lite sykdom og veldig god immunitet, sier Olsvik.

ERFAREN: Professor i mikrobiologi ved UiT, Ørjan Olsvik, har lang erfaring med virusforskning og biologiske trusler, også fra Forsvaret. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Dette skjer vanligvis

På spørsmål om det er mulig at smitteboomen i Kina kan gi farligere virus som kan omgå vestlige vaksiner, svarer professoren at alt er teoretisk mulig.

– Men det er ikke det som vanligvis skjer. Når et virus muterer, så er det ofte i en retning der viruset blir i stand til å spre seg. Det vanlige er at man får en variant som smitter raskt, men gjør folk lite syke.

Ifølge Olsvik er det en annen variant som herjer i Kina, enn den som dominerer i Norge.

Den siste ukerapporten fra FHI viser at det er B.Q.1.1-varianten som dominerer i Norge nå.

– I Kina har de en BF-7-variant. Vaksinen gir fremdeles god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død, men ikke smitte, sier Olsvik.

BESKYTTELSE: Reisende ved den internasjonale flyplassen i Beijing har munnbindet på. Foto: TINGSHU WANG / Reuters

Kinesisk vaksine?

Til forskjell fra store deler av verden, har Kina gitt befolkningen en egenutviklet vaksine. Dette er ikke en mRNA-vaksine slik som Pfizer/Biontech, men en tradisjonell variant.

– Vi vet egentlig ikke hvor mye dårligere denne er, for Kina har ikke offentliggjort alle tallene. Selv sier de at den er trygg, men de har nok hatt sine vaksineinduserte problemer de også.

Gjennom hele pandemien har kinesiske myndigheter hatt en nullsmitte-strategi.

Eventuelle oppblomstringer har ført til umiddelbare, lokale nedstenginger for å kvele smitten.

Mens den vestlige verden har vaksinert og åpnet opp, er det først den siste måneden Kina har latt viruset herje fritt i landet. Olsvik sier Kina nå må håndtere et problem de har skjøvet foran seg.

MASKER: Også ved et av sykehusene i Shanghai er det mange folk som trenger hjelp. Beskyttelse er i høysetet under korona-pandemien. Foto: STRINGER

– Nullsmitte-taktikken hadde en positiv effekt i begynnelsen. De trodde de hadde suksess med lite smitte og mulighet til å ha folk i arbeid og la samfunnet fungere, sier Olsvik og fortsetter:

– Nå får de et etterslep som er bekymringsfullt for Kina, og det kan bli problematisk for landene som har et tett samarbeid med dem hvis ting stenger ned.

FHI: – En dråpe i havet

Overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet (FHI) er ikke nevneverdig bekymret for importsmitte fra Kina.

– Vi har hundretusener som smittes av korona i Norge hver uke. Noen hundre ekstra tilfeller med innreisende fra Kina er en dråpe i havet, sier han.

– Importsmitte er helt uinteressant når det er like mye smitte i Narvik, Napoli, Nagoya og Nashville.

Heller ikke virusmutasjoner bekymrer. Aavitsland minner om at virusmutasjoner skjer hele tiden.

– Det er det virus driver med. Det siste året har det oppstått mange nye varianter, men ingen av dem som har gitt grunn til alvorlig bekymring.

Per nå finnes det ingen variant der ute som både smitter bedre og gir mer alvorlig sykdom, opplyser overlegen.

«UINTERESSANT IMPORTSMITTE»: Overlege i FHI, Preben Aavitsland, ser ingen grunn til at Norge skal innføre nye tiltak som følge av utbruddet i Kina. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Press på sykehus

Aavitsland sier FHI har god oversikt over dagens smittesituasjon, og at det er en rekke andre ting som belaster helsevesenet.

– Den største utfordringen nå er at mange blir syke med korona, influensa, RSV-infeksjon, forkjølelse, halsbetennelse og omgangssyke, slik at det blir press på legevaktene og sykehusene samtidig som en del av helsepersonellet er syke.

Foreløpig er det ikke aktuelt å anbefale nye koronatiltak. Dette bestemmes av kapasiteten på sykehusene og landets intensivavdelinger, sier Aavitsland, og utdyper:

– Vi hadde rett for jul møte med landets fylkesleger og de regionale helseforetakene. De rapporterte at situasjonen noen steder var utfordrende, men at den kunne håndteres trygt.

FHI tall for uke 51 Covid-19: 338 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak (mot 368 i uke 50). 17 nye intensivinnleggelser (mot 19 i uke 50). 81 dødsfall (mot 92 i uke 50)





338 nye innleggelser i sykehus med covid-19 som hovedårsak (mot 368 i uke 50). 17 nye intensivinnleggelser (mot 19 i uke 50). 81 dødsfall (mot 92 i uke 50) Influensa: 532 nye innleggelser med influensa (med/uten hovedårsak) (mot 390 i uke 50)





532 nye innleggelser med influensa (med/uten hovedårsak) (mot 390 i uke 50) RSV-infeksjon: 238 nye innleggelser i uke 51 (med/uten hovedårsak) (mot 159 i uke 50) Kilde: FHI

Ikke innreisetiltak

Ifølge Helsedirektoratet følger de nå smittesituasjonen i Kina nøye.

Likevel har norske myndigheter ennå ikke vurdert innreisetiltak fra det østlige landet.

– Det er for tiden større smittespredning internt i Norge enn i mange andre land, og svært få mennesker reiser dessuten fra Kina til Norge sammenlignet med reiseaktiviteten mellom nordiske og europeiske land, skriver assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i en epost til TV 2.

– Derfor har vi ikke vurdert spesielle tiltak overfor reisende fra Kina i den nåværende situasjonen.

VURDERER: Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

USA kunngjorde onsdag at det blir innført krav om negativ test for passasjerer fra Kina.

Begrunnelsen var både den sterke økningen i smitte i det kinesiske samfunnet og mangel på informasjon om de varianter som er registrert.

Japan, India, Sør-Korea, Malaysia og Italia er andre land som innfører krav om negativ test for passasjerer fra Kina. I Tyskland følger helsemyndighetene utviklingen nøye, men noen konkrete tiltak er så langt ikke satt i verk.