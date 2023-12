– Kan risikere å ødelegge hele juleselskapet

Julen er familietid for de fleste, og det kan være hyggelig å samle både nær og fjern slekt rundt bordet.

Det kan imidlertid også by på noen konflikter når ulike generasjoner og personligheter møtes.

Kanskje kolliderer synspunktene til den konservative grandonkelen og den liberale tenåringen. Eller kanskje svigersønnen begynner å bli lei av svigermor.

Er julen tiden for å tie og undertrykke meningene sine for å beskytte julefreden, eller er det best å bare slippe det løs?

– Bør styre unna

Psykolog Benjamin Baarli Silseth tror mange kan grue seg litt til å komme hjem til jul, fordi de vet hvilke kommentarer som kommer i familieselskapene.

Det kan være alt fra kommentarer om at man «fortsatt er singel», til kommentarer på kropp og utseende.

– Det er vel ikke så sjelden at man hører kommentarer på hvordan man ser ut, vekt og lignende, som jeg tenker man bør styre unna. En generell regel er å holde seg på mer generelle samtalestartere, sier Silseth til TV 2.

GRENSESETTING: Psykolog Benjamin Silseth mener det er viktig å være tydelig på egne grenser, også i jula. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Silseth mener det er både lov og lurt å si ifra hvis man har sett seg lei av enkelte kommentarer.

– Jeg er veldig fan av tydelig grensesetting og å stå litt opp for seg selv, sier han.

Han vil råde til å si ifra på en respektfull måte om man får spørsmål eller kommentarer man ikke liker.

– Jeg er mer tilhenger av det enn å skulle være unnvikende og trekke seg unna situasjonen, fordi det gjør noe med vår egen selvfølelse.

Kan bli dårlig stemning

Det er ikke bare personlige kommentarer som kan skape gnisninger i jula. Er man glad i å diskutere politikk og verden rundt seg, så kan det også lage konflikt.

– Jeg vet ikke om jeg ville brukt julen til å diskutere de tingene der, men noen familier er veldig samfunnsengasjerte og bruker tid på det, sier Silseth.

Skal man diskutere, mener han det må være rom for uenighet, men samtidig mulig å holde stemningen god.

– Jeg tenker man må gå inn med en god dose raushet hvis man skal diskutere betente temaer. Det er helt lov å være uenig, men det går an å si det på en måte som inviterer til samtale.

– Idet det eskalerer til skriking og sur stemning, så kan det risikere å ødelegge hele juleselskapet, sier Silseth.

Han legger til at hvis det begynner å bli sent på kvelden, og man har tatt noen glass akevitt eller annen alkohol, så kan det kanskje være greit å styre unna de mest betente diskusjonene.

Han råder også til å forsøke å avslutte juleselskapet med en god tone.

– Å utfordre fordommer er viktig

Lisa Esohel Knudsen sier man ikke bør være redd for å lage «dårlig» stemning, selv når det er julehøytid.



– Husk at det er den som kommer med fordomsfulle eller krenkende kommentarer som i utgangspunktet lager den dårlige stemningen.

Knudsen er nestleder i tenketanken Minotenk og har skrevet bok om rasisme.

– Hvis det er noe som er ment som en vits eller skal være humor, noe du selv ikke synes det er morsomt – da kan det være virkningsfullt å ikke le av det som ble sagt.

UTFORDRER: Lisa Esohel Knudsen, samfunnsdebattant og forfatter, sier det er viktig å utfordre fordommer. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Hun forteller at tydelige rasistiske ytringer, er viktige å slå ned på.

– Spesielt er det viktig selv om man selv ikke blir truffet av ytringene. Er det barn til stede handler det også om å være et godt forbilde og forklare hvorfor dette ikke er greit, sier Knudsen til TV 2.

Dersom man er vitne til slike ytringer, mener Knudsen man bør utfordre den som kommer med utsagnet.



– Man kan stille vedkommende «hva mener du egentlig med det?», eller «er det så greit å si om andre da?».

Hun minner også om at det er helt greit å velge sine kamper.

– Det er ikke alltid at man orker å ta diskusjonen. Når det er sagt, så tror jeg veldig mange kan kjenne seg igjen følelsen av å ikke ha sagt ifra når man egentlig kunne ønske at man turte å gjøre det.

Derfor kommer hun med et velment råd.

– Lag heller litt dårlig stemning en gang for å bidra til god stemning på sikt.

– Lov å ta pauser

Uavhengig av god eller dårlig stemning, så kan man kanskje føle på at det blir litt for mange av juleselskapene.

Psykolog Benjamin Baarli Silseth mener det er greit å kjenne på behovet for egentid, også i selve familiehøytiden jula.

– Det er lov å ta noen pustepauser, eller å gå hjem tidlig. Hvis man er der med noen nære og kjære kan man trekke seg litt tilbake sammen, sier han.

– Noen har mer behov for egentid for å lade batteriene enn andre, og det må man ta hensyn til selv.