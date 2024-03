Kan ramme flere pasienter – ber politikerne ta grep

1. mars gikk avtalen om pasienttransport i fem kommuner i Glåmdalen ut. Siden det har alvorlig syke pasienter selv vært ansvarlig for å ordne og legge ut tusenvis av kroner for transport.

TV 2 har tidligere fortalt om nyresyke Irene Sundet som er avhengig av å komme seg til sykehuset tre ganger i uken for å overleve.

– Det er forferdelig. Jeg tror ikke de skjønner konsekvensene av det de har gjort, sier Sundet.



Også de ansvarlige mener situasjonen i Glåmdalen er svært uheldig. Avdelingsleder Egil Johannessen frykter at det kan bli flere lignende saker i fremtiden dersom det ikke skjer noe med dagens system.

– Mange steder vil vi rett og slett ikke ha noen leverandører å inngå avtale med. Så dette blir et problem fremover, sier Johannesen.

VIL HA ENDRING: Johannessen ønsker å endre måten Pasientreiser er organisert. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vanskelige krav

Det er i dag krevende for sykehusene å få tillatelse til å drive pasienttransport selv. Man må da ha et drosjeløyve, som er en godkjenning for å drive med transport.

For å få dette må man oppfylle en rekke krav. Alle bilene må blant annet ha taksameter, selv om dette aldri vil bli brukt når man frakter pasienter.

Det vanlige er derfor at pasienttransport legges ut på offentlig anbud, og tildeles et taxi- eller transportfirma.

Ikke unikt

I Glåmdalen fikk man kun inn ett tilbud fra en leverandør, som lå langt over prisen i privatmarkedet og langt over det OUS hadde satt som makspris.

Ettersom det ikke finnes andre taxiselskap i området, sier Johannessen at det derfor har vært svært vanskelig å finne en løsning.

RAMMER ALVORLIG SYKE: På dialyseavdelingen på Kongsvinger sykehus sliter pasientene med å komme seg til sykehuset til riktig tid. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Vi synes det er veldig beklagelig, sier Johannessen.



Situasjonen i Glåmdalen er likevel ikke unik. Flere steder i landet har man tidligere hatt lignende problemer tidligere.

Spesielt i de mindre kommunene blir det stadig vanskeligere å finne taxiselskaper som kan bidra.

– Spørsmålet er om dette er en tjeneste som burde være organisert slik den er i dag, sier Johannessen.

BEREDSKAP: Dersom sykehusene selv hadde pasienttransport ville man hatt en større beredskap i bunn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Vil kjøre selv

Avdelingslederen mener sykehusene i større grad bør få lov til å drive pasienttransport selv.

– Jeg tenker at den ideelle løsningen er å ha en blanding, sier Johannessen.



På den måten kan taxiselskapene bruke sin ledige kapasitet til å hjelpe noen pasienter. Samtidig vil sykehusene ha mulighet til å hjelpe de pasientene som har behov for mer omsorg og oppfølging.

– Vi mener det i noen tilfeller ikke er forsvarlig å overlate for eksempel gamle og demente pasienter til en tilfeldig drosjesjåfør, sier Johannessen.

Dersom sykehuset selv kan bidra med pasienttransport, vil det også bety at man har en beredskap dersom det oppstår situasjoner som den i Glåmdalen.

LANGSIKTIG LØSNING: Pasientreiseavdelingen jobber nå med å få til en langsiktig løsning i Glåmdalen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Bønn til politikerne

Nylig ble et lovforslag som kan gjøre Johannessens drøm virkelig, vedtatt i Stortinget.

I den nye loven kan man gi fritak fra løyveplikten til ikke-kommersielle aktører.

– Dette kan gi helseforetakene en mulighet til å drive transport uten løyve forutsatt at de ikke driver med mål om fortjeneste, skriver samferdselsdepartementet i en epost til TV 2.

Forslaget er vedtatt av Stortinget, men har ikke trådt i kraft enda.

– Jeg har et håp, og kanskje en liten bønn til politikerne, om at de får gjort noe med dette forslaget så fort som mulig, sier Johannessen.



Han får støtte fra Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

– Situasjonen i Glåmdalen er et skrekkeksempel på at anbudsordningen kan føre til en helt uholdbar hverdag for pasienten, sier styreleder Nikolai Raabye Haugen.

FLERE ÅR: LNT har i flere år bedt om nye tiltak for å bedre pasientreiseordningen. Foto: Privat

75 prosent misfornøyd

Dialysepasienter er blant pasientgruppene som bruker pasientreiser oftest. I en spørreundersøkelse fra LNT svarte hele 75 prosent at de er svært misfornøyd med hvordan pasientreiser fungerer i dag.



– Det å sette pasientreiser ut på anbud har mange negative konsekvenser. Pris er et tungtveiende kriterium i anbudene, og presser fram dårligere tilbud for pasientene, sier Haugen.

Han er enig i at det bør åpnes for at sykehusene også kan stå for en del av pasienttransporten, spesielt for de sårbare pasientene.

– Uavhengig av situasjonen i Glåmdalen, må det gjøres endringer som sikrer bedre pasienttransport, sier Haugen.

Det pågår også en høringsrunde i Helse- og omsorgsdepartementet for å forenkle og forbedre reglene for pasientreiser. Høringen har frist 11. april.