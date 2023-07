– Kan oppleve PMS hele måneden

Menstruasjonssyklusen er noe alle kvinner har, i store deler av livet. Syklusen varer i cirka 28 dager og handler i bunn og grunn om å gjøre kroppen klar til å bli gravid.

Se hvordan menstruasjonssyklusen fungerer i vår syklusoversikt her.



Syklusen har flere faser og mange kvinner opplever at kroppen oppfører seg litt annerledes i de ulike fasene.

Blant annet opplever noen kvinner at de trener bedre når de for eksempel har eggløsning. Det er også noen som opplever sterke smerter og alvorlige symptomer mot slutten av menstruasjonssyklusen, rett før blødning.

Men kan man føle seg ekstra pigg en gang i måneden, selv om man har p-stav i armen? Eller kan man ha sterke symptomer før mensen når man går på p-piller?

For hva skjer egentlig med menstruasjonssyklusen når man går på prevensjon?

Unngår ikke plager med prevensjon

Gynekolog Siri Kløkstad forteller at ved bruk av de fleste typer prevensjon, så hindres den naturlige syklusen med eggløsning og menstruasjon.

– De prevensjonsmidlene som typisk hemmer eggløsning er kombinasjonspreparatene p-piller, p-ring, p-plaster, samt gestagenpreparatene p-stav, gestagen p-piller og p-sprøyte. De jevner ut de naturlige syklusavhengige hormonsvingningene.



SVINGNINGER: Siri Kløkstad jobber som gynekolog og lege hos sex og samfunn og C medical. Foto: Marte Christensen / TV 2

Hun forteller at selv om man går på prevensjon, så betyr ikke det nødvendigvis at man mister diverse symptomer som er typiske for en naturlig syklus, som for eksempel å føle seg pigg eller nedstemt i ulike perioder.

– Likevel er det mange kvinner som opplever at de fortsatt har humørsvingninger og faktisk blir påvirket i de ulike fasene av syklus, selv om de går på prevensjon, sier Kløkstad.

Professor emerita ved NTNU og gynekolog Mette Haase Moen forteller at grunnen til at mange ofte opplever typiske PMS-symptomer selv om de går på prevensjon er på grunn av hormonet gestagen. Gestagen finnes i all hormonell prevensjon.

– Gestagen ligner på progesteron, så istedenfor å ha PMS i kun en uke så har de det gjennom hele syklus. Derfor opplever noen å bli deprimert og nedstemte av prevensjon, fordi de har hormonet gestagen i kroppen konstant, sier Moen.



– Et fritt seksualliv

Gynekolog Siri Kløkstad forklarer at det er noen typer prevensjon som ikke stopper syklusen helt, og at man dermed kan oppleve de samme hormonsvingningene i kroppen.

– Med minipille og hormonspiral har de fleste fortsatt eggløsning, selv om de ikke nødvendigvis får sin månedlige blødning. Kobberspiral påvirker ikke naturlig syklus i det hele tatt.

P-PILLER: Gynekolog Siri Kløkstad forteller at det er veldig individuelt om det beste for kroppen er å gå på prevensjon eller å ha en naturlig syklus. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Flere TV 2 har snakket med forteller at de har sluttet på prevensjon for å finne tilbake til sin naturlige menstruasjonssyklus. Om dette er bedre for kroppen eller ikke er veldig individuelt.

– Hva som er det beste for din kropp, vet nok du best selv. For mange er det veldig viktig å beskytte seg mot graviditet for å ha det godt med seg selv. Da kan man ha et fritt seksualliv uten å måtte bekymre seg for uønsket graviditet, sier Kløkstad.

Hun forteller videre at det å bli uønsket gravid kan for mange være veldig vanskelig. Det å eventuelt gå igjennom en abort kan også være en påkjenning på kroppen.



– For noen kan det beste for kroppen være å ikke ha blødninger fordi blødningene gjør veldig vondt. Mens for andre kan bivirkningene av prevensjonsmidlene være vanskeligere å leve med enn risikoen for å kunne bli gravid.

Hun legger til slutt til at så lenge man søker informasjon og veiledning hos noen som kan mye om prevensjon, helsegevinster og bivirkninger, så kan man fint ta gode valg for sin egen kropp.