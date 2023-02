– Kan koste milliarder å redde dette

Pasientjournalsystemet «Helseplattformen» ble lansert som en ordning hvor hver innbygger skulle ha sin journal. Enten man går til fastlegen, havner på sykehus eller befinner seg andre steder i helse-Norge.

ADVARSEL OM VENTETID: Ved inngangene til sykehuset bes pasientene om å smøre seg med tålmodighet. Foto: Heidi Venæs/TV 2

Men på St. Olavs hospital i Trondheim skulle mange leger helst ha sett at helseregionen hadde valgt et annet system. Mange av dem føler de står fast i feil og sendrektighet. Og beskriver journalrot og uoversiktlighet med potensielt farlige konsekvenser.

Og de får støtte av ulike IT-eksperter.

Hva vil det koste?

Roald Bergstrøm frykter dramatiske følger av dette journal-valget.

– Det kan komme til å koste milliarder - ikke millioner av kroner - å redde Helseplattformen, mener den tidligere seniorrådgiveren i Helsedirektoratet.

– Det er et gammeldags og tungvint system, der den helseansatte må bruke mange unødvendige klikk for å komme fram i systemet, sier professor Bendik Bygstad, som forsker på e-helsesystemer.

– Det viser seg å være veldig krevende å overføre et journalsystem fra et amerikansk privat sykehus, over til det norske helsevesenet, mener Fredrik Syversen, direktør for strategi- og forretningsutvikling i IKT Norge.

Men direktør for tjenesteleveranse hos Helseplattformen er sterkt uenig med kritikerne.

– Dette er en forbedring i forhold til det gamle IT-systemet, en overgang fra eldre tekstbaserte systemer til et strukturert system med koder, for eksempel koder for pasientenes symptomer. Dette vil igjen lagres i en stor, felles database - noe som vil gi stor betydning for folkehelsa framover, sier direktøren, Ulf Dahl Ryen.

Han forklarer at systemet Epic er svært stabilt, tilpasningsdyktig og veldig konfigurerbart, men påpeker at dette også innebærer nye arbeidsformer for aktørene. Han understreker at ansatte er nødt til lære seg nye arbeidsprosesser for på den måten å høste gevinst.

FORANDRING TIL DET BEDRE: Direktør for tjenesteleveranse, Ulf Dahl Ryen, sier Helseplattformen er veldig fornøyd med amerikanske Epic. Foto: Frank Lervik / TV 2

Da Helse Midt-Norge valgte seg amerikanske Epic til en sum av 3,7 milliarder kroner, var tanken å skaffe hver innbygger én journal. Formålet var et felles system som følger pasienten både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Men, etter at det nye journalsystemet ble tatt i bruk midt i november i fjor, har kritikken og bekymringsmeldingene haglet inn.

Og sist uke ble det kjent at Statens helsetilsyn sammen med Statsforvalteren i Trøndelag skal utføre et stedlig tilsyn. Noe som er sjeldent, ifølge fylkeslege Jan Vaage. Bakgrunnen er den alvorlige og uoversiktlige situasjonen.

Onsdag opplyser Statens helsetilsyn til TV 2 at de i fellesskap med Statsforvalteren i Trøndelag vil gjennomføre stedlig tilsyn ved St. Olavs hospital i neste uke.

103 bekymringsmeldinger

– Det vi i starten kunne kalle «plunder og heft» og som skyldtes rot i et nytt system, er nå gradvis blitt forandret til varsler om stadig mer alvorlige hendelser. Hvor bekymringsmeldingene peker direkte på Helseplattformen som årsak. Det er det vi nå skal finne ut av, svarer fylkeslege Jan Vaage hos Statsforvalteren i Trøndelag.

MÅ GRANSKE NÆRMERE: Fylkeslege Jan Vaage sier de mange alvorlige varslene må sees nøye på i lag med Statens helsetilsyn, under et stedlig tilsyn. Foto: Frank Lervik / TV 2

Han påpeker at det også før innføring av Helseplattformen ble sendt inn bekymringsmeldinger om alvorlige hendelser.

Adresseavisen skrev først om det bebudede tilsynet.

– Men nå ønsker vi og Statens helsetilsyn å være til stede på sykehuset, og møte folkene som kan fortelle oss nærmere om disse uønskede hendelsene. Når det påstås at pasienter har opplevd direkte, og alvorlige, konsekvenser av Helseplattformen må vi som statlig tilsyn søke å finne det riktige svaret.

Vaage forteller at en av disse hendelsene de må se nærmere på omhandler et dødsfall.

– Håpløst tungvint

– De tok et helt feil valg, de som besluttet å satse på Epic. Det var egentlig helt håpløst. Ikke brukervennlig og effektivt, og veldig intrikat å bruke, påstår Roald Bergstrøm.

Bergstrøm er i dag pensjonert, etter å ha jobbet som IT-sjef på Sykehuset Levanger og seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Selv om han flere ganger reiste rundt for norske myndigheter med oppdrag å vurdere ulike IT-systemer, var han aldri engasjert i beslutningen om Epic.

Professor i informatikk, Universitetet i Oslo, mener systemet både er gammeldags og tungrodd.

– I dag tenker vi annerledes rundt slike systemer, mindre plattformer som kan kobles sammen ved behov er mer moderne, dette er et for stort og for innviklet system, støpt i én form, synes Bendik Bygstad.

Han hevder at IT-utviklere og andre folk i IT-miljøet i dag er jevnt over kritiske til slike mastodont-løsninger som Helseplattformen representerer.

Bygstad understreker at han ikke har forsket på Epic.

Helseplattformens Ulf Dahl Ryen besvarer kritikken med at de oppfatter Epic som en leverandør med stort fokus på kjøpers behov.

– Vi kan gjøre endringer sjøl, etter ønske fra brukerne , og vi retter feil fortløpende. Dette er et tilpasningsdyktig system, og det meste er gjort her i Trøndelag, ikke i USA, parerer Dahl Ryen.

DET BEGYNTE BEDRE: Sykehusdirektør Grethe Aasved, til høyre, kunne glede seg over at den gigantiske plattformen skulle begynne å virke. Bildet er tatt i midten av november, den natta da de gikk såkalt go-live. Foto: St. Olavs hospital

Ikke alle er negative

Trondheim kommune var de første i Norge til å ta i bruk Helseplattformen. Og der er tonene annerledes, ifølge IT-sjef Bjørn Villa.

– Vi har hatt en gjennomgående positiv lagfølelse i Trondheim, og denne har vært med til å besørge en god start for Helseplattformen.

POSITIV ÅND: IT-sjefen i Trondheim kommune, Bjørn Villa, beskriver en god lagfølelse som gjorde igangsettelsen av Helseplattformen lettere. Foto: Privat

Villa sier det har vært og fremdeles er en del feil som flyter rundt, at IT-løsninga ikke på noen måte er perfekt i dag, men at systemet er kontinuerlig under utvikling.

– Et helt nytt system vil naturlig nok generere noen feil - dette ville vi ha opplevd også under andre splitter nye systemer, tror byens IT-sjef.

Kommunene i Fosen-regionen har også tatt i bruk det omstridte systemet.

– Vi er fornøyde med å komme i gang, det tar jo tid å lære seg et nytt og så stort system, men vi rigger oss sånn nå at vi kan få dratt nytte av funksjonaliteten i Helseplattformen, uttaler Tone Penna Steen, regional innføringsleder for Fosen.

Ikke alt glitrer i USA heller

Epic-systemet er tatt i bruk i store deler av USA, og er operativt på til sammen 2.700 sykehus.

I 2021 skrev en sentral tillitsvalgt for karkirurgene i USA et åpent - og kritisk - brev til Epic. Der han beskriver lite brukervennlige journalsystemer som årsak til utbredt utbrenthet blant legene.

Den amerikanske kirurgen Malachi Sheahan skriver at leger nå «tilbringer utallige timer ved computeren» og at «etter fire år med Epic har legene fremdeles problemer med integrasjonen av systemet».

Amerikaneren viser også til Danmark og deres innkjøp av Epic. Sundhedsplattformen, som danskene kaller det, har påkalt mange danske legers vrede. Over 60 prosent av dem (i hovedstadsregionen) har uttrykt dyp misnøye med plattformen, som ble tatt i bruk for noen år siden.

Finsk tommel ned

I hovedstadsregionen i Finland er deres utgave av Helseplattformen, kalt Apotti, vært i bruk noen få år. Nylig hadde den finske storavisa Helsingin Sanomat et oppslag, der de kalte satsingen for en «katastrofe».

EPIC EGNER SEG IKKE FOR NORGE: IT-ekspert Roald Bergstrøm hevder at Epic er designet for amerikanske tilstander - ikke for velferdssamfunnet Norge. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Epic er laget for det amerikanske helsesystemet, der forsikringsselskapene er inne i bildet på en helt annen måte enn hos oss i Skandinavia, med våre almene velferdssystemer, mener Bergstrøm. Han får støtte av Bygstad.

– Legene må fylle ut veldig mye, som de synes er unødvendig, og må gjennom mange «klikk» på skjemaet for å beskrive pasienten og sykehistorien. Både i København og i Helsinki har de et tungt lass av dårlige erfaringer, det brukes alt for mye tid på småting på hver pasient. Det gir helsearbeiderne merarbeid - uten grunn, sier Bygstad.

Hos Helseplattformen avfeier de en slik kritikk. Og forteller at de senest i september fikk gode råd hos finske Apotti (tilsvarende Helseplattformen) om betydningen av å være rask i endring, når brukerne etterspør rettinger.

– Men hva sier du til slitne folk «på gulvet», som finner dette helt håpløst, og står midt i det hver dag?

– Vi har gitt mange tilbud om opplæring, og det foreligger gode brukerveiledninger. Det er også viktig å spørre om hjelp - her på huset er det alltid mennesker på jobb, 24/7, og og de som trenger det bør benytte seg av det super-bruker-tilbudet som finnes, svarer Dahl Ryen.

Ifølge en e-post fra Helseplattformen var det Epicsystemet som tilfredsstilte kravene best under anbudskonkurransen, og i særdeleshet på deling av data og samhandling.

DEMONSTRERENDE KIRURG: Kirurg og tillitsvalgt Monica Engstrøm demonstrerte utafor arbeidsstedet sitt, St. Olavs hospital. Hun er en av de mange som har vært svært oppgitt over det nye systemet. Foto: Frank Lervik / TV 2

Utsettelser nødvendige

Den 26. januar møttes styret i Helse Midt-Norge. Der ble det bestemt at innføringen av Helseplattformen skal utsettes på sykehusene i Nord-Trøndelag og i Møre og Romsdal. De massive problemene ved St. Olavs hospital fører altså til at innrulleringen av resten av sykehusene i Midt-Norge først skjer fram mot sommeren 2024.