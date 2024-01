– Kan ikke utelukke politiske konsekvenser

REDEGJORDE: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) gjennomgikk NSM-saken fra talerstolen i Stortinget tirsdag. Et uavhengig utvalg skal legge frem rapport innen 1. mars. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Opposisjonen reagerer på at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ikke sa noe om Justisdepartementets rolle i NSM-skandalen da hun tirsdag redegjorde for Stortinget.

– Vi kan selvsagt ikke utelukke politiske konsekvenser, men som alltid må fakta og bevis avklares først, sier Peter Frølich i Høyre til TV 2 etter at redegjørelsen til justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i Stortinget.

Justisministeren gikk igjennom prosessen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i forbindelse med deres ulovlige lån fra det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property (NPRO).

– Det er snakk om store summer til oppsiktsvekkende vilkår, og det reiser viktige spørsmål ved Regjeringens etatsstyring, sier Frølich.

– Veldig spesielt

Mehl poengterte at hun vil komme med en ny redegjørelse i Stortinget etter at det eksterne utvalget som ledes av tidligere finansråd Svein Gjedrem har lagt frem sin rapport.

Den skal foreligge innen 1. mars.

– Dette var en tynn redegjørelse, som ikke ga noen informasjon i det hele tatt om hvordan dette kunne skje, sier Andreas Sjalg Unneland (SV).

– Hvorfor ringte ikke alarmklokkene tidligere, lurer han på.

Hans Andreas Limi (Frp) mener at det gjenstår flere ubesvarte spørsmål og reagerer på at Mehl ikke var innom disse i tirsdagens redegjørelse.

– Det som er viktig å få klarlagt, er Justisdepartementets rolle underveis i denne prosessen med inngåelse av ny leieavtale for NSM. Det var ikke Mehl innom i det hele tatt, og det synes jeg er veldig spesielt, sier Limi til TV 2.

– Hvis Justisdepartementet hadde vært mer aktiv og mer på her, kunne man kanskje unngått dette alvorlige bruddet på grunnloven, poengterer han.

Limi vil heller ikke utelukke at saken kan få politiske konsekvenser for Mehl.

– Det er en veldig alvorlig sak. Det er det ikke noen tvil om. Det er et alvorlig brudd både på grunnloven og alt som gjelder av økonomireglement i staten. Vi må nesten avvente den granskingen som er igangsatt, før vi konkluderer på det og eventuelt på politisk ansvar.

Dette er saken: Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området. NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver. Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022. En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen. Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag. Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet. NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Ikke full oversikt ennå

Frølich poengterer at feil kan skje i et stort statsapparat.

– Det avgjørende er om de som sitter med ansvaret i Regjeringen, har handlet med tilstrekkelig aktsomhet, styring og kontroll. Vi er i tvil om dette, konstaterer Frølich.

Finansdepartementet har i et brev til Justisdepartementet poengtert at det etter deres vurdering påhviler Mehls departement et ansvar i saken. Tettere oppfølging fra Justisdepartementet kunne ha avdekket eller avverket lovbruddet, skriver Finansdepartementet i brevet.

Unneland i SV har merket seg Finansdepartementets kritikk.

– Finansdepartementet er ganske tydelig, i likhet med det vi har vært. Vi skjønner ikke hvordan dette var mulig. Hadde Justisdepartementet vært mer påkoblet i denne prosessen, hadde man hatt mulighet til å avdekke og avverge dette, sier Unneland.



Justisminister Mehl vil ikke trekke den konklusjonen ennå.

– Om dette kunne ha vært avdekket, er ett av de spørsmålene vi stiller oss nå. Det er ett av de spørsmålene som jeg mener at utvalget må belyse, sier Mehl til TV 2.

– Vi har ikke oversikt over alle sider av denne saken ennå. Jeg ser fram til å få det, legger hun til.

Advarte mot NSM-flytting

I et hittil ukjent brev som TV 2 nå har fått innsyn i, kommer det fram at Forsvarsdepartementet (FD) allerede i januar 2022 hadde sterke innvendinger mot NSMs flytting fra Langkaia i Oslo til Snarøyveien 36 på Fornebu.

I brevet skriver departementet at samlokalisering av NSM og Forsvarsdepartementets IKT-funksjon på Langkaia har gitt «en rekke positive effekter», og at de to miljøene på flere områder er tett sammenknyttet.

Ifølge Forsvarsdepartementet framstår konsekvensene av flyttingen som «mangelfullt utredet»:

«FD er bekymret for at samarbeidet med forsvarssektoren dermed blir skadelidende ved NSMs utflytting fra Langkaia», advares det i brevet.

Brevet ble sendt fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet 26. januar 2022. Det har tidligere vært unntatt offentlighet.

Uavklart lånebeløp

Mehl forklarte i sin redegjørelse tirsdag at det faktisk ennå ikke er klart hvor mye penger NSM skyldte NPRO.

Før jul ble det vedtatt en ekstrabevilgning til NSM på 200 millioner kroner, slik at etaten 21.desember kunne betale tilbake 147,2 millioner til långiver.

– Det endelige beløpet som skal tilbakebetales, er ikke endelig avklart. Dette jobbes det med, fortalte Mehl i sin redegjørelse tirsdag.