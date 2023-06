– Kan ikke utelukke at det er samme gjerningsperson

ETTERFORSKES: Politiet i Oslo etterforsker tre forskjellige overfall – men utelukker ikke at samme gjerningsperson står bak. Nå ber de om tips i saken. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Siden mandag har tre kvinner blitt overfalt i Oslo. Politiet ser alvorlig på hendelsene og utelukker ikke at én person står bak.

Hendelsene har skjedd i området Grønland/Tøyen/Kampen i Oslo.

To av hendelsene undersøkes som voldtektsforsøk og den ene etterforskes som seksuell handling uten samtykke.

Det skriver politiet i en pressemelding torsdag.

– Vi går ut med dette i håp om å få tips fra publikum som kan ha observert de ulike hendelsene, og hvis det eventuelt har vært andre som kan ha vært utsatt for noe lignende, sier seksjonsleder Ann Kristin Grosberghaugen til TV 2.

Skjedde brått og uventet

De fornærmede er kvinner i 20-årene og tidlig 30-årene, og hendelsene skjedde «brått og uventet» på kvinnene, skriver politiet.



– Politiet kan ikke utelukke at det kan være samme gjerningsperson, dette er én av hypotesene vi jobber ut fra. Hittil i år har det vært svært få lignende saker i Oslo, men dette er saker som skaper frykt og usikkerhet og vi ser veldig alvorlig på disse hendelsene, sier seksjonsleder Ann Kristin Grosberghaugen.



– Alvorlig

Sakene etterforskes nå med høy prioritet. Patruljer i byen er også bedt om å være ekstra årvåkne framover.

– Vi ser alvorlig på hendelsene. Det de samme folkene som etterforsker de tre sakene, for å kunne se sammenhenger, sier Grosberghaugen.



Ukjent gjerningsperson

Dette sier politiet om beskrivelsene de har fått:

«I alle tre sakene beskrives en mann med mørk hud og antatt afrikansk utseende, som var ukjent for de fornærmede. Alder anslås noe ulikt, men i alle sakene beskrives en gjerningsperson som kan være et sted mellom 20 og 40 år, og i ene saken oppfattet fornærmede at han snakket norsk».

Politiet jobber nå med gjennomføring av avhør, gjennomgang av videomateriale og annen informasjon.

I tillegg har politiet orientert om sakene internt så patruljene kan være ekstra årvåkne i disse områdene. Politiet ber også om tips fra publikum.



– Vi har noen vitner som vi nå avhører, og så håper vi å komme i kontakt med eventuelle andre vitner, sier seksjonslederen.

– Sterkt påvirket

De tre kvinnene er ikke hardt fysisk skadd etter overfallene.

– Men naturlig nok er dette en påkjenning som helt sikkert påvirker de sterkt, sier Grosberghaugen.



Hun forteller at de to kvinnene som ble forsøkt voldtatt har fått oppnevnt bistandsadvokat.