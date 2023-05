– Kan ikke stoppe kineserne

Utviklingen av kunstig intelligens (AI) skjer i en rasende fart. Mange mener det går fort fort, og at den rett og slett kan være farlig for vår sivilisasjon.

En rekke forskere og teknologitopper som Elon Musk har bedt om at utviklingen settes på pause i seks måneder.

En slik pause har sjefen for Oljefondet, Nicolai Tangen, liten tro på.

– Det er ekstremt vanskelig å stoppe utviklingen av AI, sier Nicolai Tangen.



Kappløp i mange land

Han viser til at det er så mange forskjellige som holder på å utvikle teknologien samtidig.

– Mange forskjellige land ser på det som et kappløp. Hvordan vi i Europa skal fortelle for eksempel kineserne at de skal stoppe med det her, ser jeg ikke helt for meg, sier Tangen.

MER EFFEKTIVE: Direktør for teknologi og drift, Birgitte Bryne, og Nicolai Tangen skal gjøre driften av Oljefondet mer effektiv med kunstig intelligens. Foto: Per Haugen / TV 2

Skal bli mer effektive

I stedet jobber han og Birgitte Bryne, direktør for teknologi og drift, aktivt med å bruke den nye teknologien for å gjøre forvaltningen av Oljefondet mer effektivt.

– Vi bruker AI for å redusere hvor mange handler vi gjør ved at vi i større grad kan forutse hva som kommer til å skje, sier Tangen.

Han tror det kan være med på å løfte effektiviteten i driften av fondet med ti prosent i løpet av et år.



– Vi tror vi kan håndtere flere og mer komplekse transaksjoner, ta bedre avgjørelser og ha bedre rutiner med mindre risiko med denne teknologien, sier teknologi- og driftsdirektør Birgitte Bryne.



Selv om kunstig intelligens skal gjøre driften av Oljefondet mer effektiv, skal det ikke gjøre at folk mister jobben.

– Dette kommer ikke til å gjøre folk overflødige hos oss, sier Nicolai Tangen.



Ny revolusjon

Oljefondsjef Nicolai Tangen etterlyser fortgang i lovgivningen for bruk av kunstig intelligens (AI), som han beskriver som en ny industriell revolusjon.

– Den forrige revolusjonen gikk mye på at industriarbeidere ble overflødige. Dette handler om folk med hvitsnipp. Dette er advokater og revisorer. Det er kontorarbeidere som blir overflødige her, tror Nicolai Tangen.



Etiske utfordringer

Nylig ble det kjent at toppforsker Geoffrey Hinton, som har fått tilnavnet «Gudfaren innen kunstig intelligens», slutter i Google og advarer mot kunstig intelligens.

I flere intervjuer med internasjonale medier fortalte han om sin bekymring for hva som kan skje hvis kunstig intelligens tas i bruk av feil folk.

– Det er vanskelig å vite hvordan vi kan forhindre at onde aktører bruker det til onde formål, sa han til New York Times.



– Store utfordringer

Også hos Oljefondet tar man utfordringene med kunstig intelligens på alvor.

– Det er store etiske utfordringer. Alt som kan brukes til noe bra, kan også brukes til noe dårlig, sier Birgitte Bryne.

Hun mener de store teknologiselskapene som utvikler AI har et ansvar for å tenke på det når teknologien utvikles videre.

– Det er likevel statene som må legge føringer og begrensninger. Det er viktig at det gjøres på en skikkelig måte, sier Nicolai Tangen.



Oljefondet jobber nå med å utvikle et dokument med retningslinjer om etisk bruk av kunstig intelligens, på samme måte som fondet har klare retningslinjer for menneskerettigheter og klima.

– Det er viktig at vi som investorer stiller krav til selskapene vi investerer i. Behandles ikke AI på en ansvarlig måte, kan det føre til at vi trekker oss ut, sier Nicolai Tangen.