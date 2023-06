– Kan ikke leve med uoppklart drap

Torsdag ettermiddag ble det kjent at saken mot Jan Helge Andersen skal gjenåpnes. Det betyr at Andersen nå risikerer ny straff.

Etter frikjennelsen av Viggo Kristiansen i desember i fjor ba Riksadvokaten om at saken gjenåpnes, hvilket kommisjonen nå har gjort.

– Vi tar avgjørelsen til etterretning. Nå er det opp til Riksadvokaten å bestemme den videre fremgangsmåten, sier statsadvokat Johan Øverberg til TV 2.

– Som forventet

Både Kjetil Kolsrud og Bjørn Olav Jahr har ventet på at nyheten om Jan Helge Andersen skulle komme.

– Med alt det som har skjedd det siste året er det mange som har sagt at dette måtte og burde skje, sier Kjetil Kolsrud, redaktør for Rett24.

GJENÅPNES: Påtalemyndigheten ber om at Baneheia-saken gjenåpnes til skade for Jan Helge Andersen.. Foto: Terje Frøyland / TV 2

Andersen tilsto drapet på Stine Sofie Sørstrønen (8), men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Med frifinnelsen av Viggo Kristiansen, ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) stående uoppklart.



– Etter frifinnelsen av Kristiansen er det mange som har sagt vi ikke kan leve med en situasjon der det andre drapet forble uoppklart. Det har vært vanskelig å forholde seg til, sier Kolsrud.

Spørsmålet Riksadvokaten skal ta stilling til, er om Andersen skal tiltales på nytt. I så fall må han møte i retten og risikerer en ny straff.

– Saken har blitt begjært gjenopptatt flere ganger før. Hva er det som er annerledes nå, utenom det faktum at Kristiansen er frifunnet?

– I avgjørelsen peker kommisjonen på de nye DNA-funnene. Det er gammelt spormateriale som er analysert på nytt med nye teknikker som påviser DNA flere steder. Det er det nye, og avgjørende for kommisjonens beslutning, sier Kolsrud til TV 2.



Rett24-redaktøren tror dette kan bli et endelig kapittel i Baneheia-saken.

– Men dette kan bli en lang sak, såfremt han fortsetter å nekte straffskyld. Da vil det bli runder i både tingretten og lagmannsretten av denne gjenåpningen. Det kan ta sin tid. Det kan være lenge før vi er i mål, sier Kolsrud.

– Ville vært sensasjonelt

Journalist og forfatter Bjørn Olav Jahr mener dette var som forventet, og beskriver nyheten som fantastisk.

– Noe annet ville vært helt sensasjonelt, sier Jahr til TV 2.

«FANTASTISK»: Bjørn Olav Jahr beskriver nyheten om gjenåpningen som fantastisk. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Jahr, som har jobbet mye med Baneheia-saken i flere år, forteller at dette lå i kortene. Da riksadvokaten i fjor høst la ned påstand om å frifinne Viggo Kristiansen i Baneheia-saken, ble forventningene om saken til Andersen enda større.

– Det lå i kortene at en tiltale på Jan Helge Andersen vil komme. Det kunne man speile, sier Jahr.

Andersens forsvarer Svein Holden sier at de tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi tar til etterretning at Kommisjonen mener det er sannsynlighetsovervekt for at Jan Helge Andersen er skyldig i drap, eller medvirkning til drap, av Lena Sløgedal Paulsen, sier Andersens advokat Svein Holden til TV 2.

Nekter for drap

Andersen nekter fremdeles for å ha drept eller medvirket til drap på Paulsen, bekrefter forsvareren.

Jan Helge Andersen under politiets rekonstruksjon Foto: Politiet

– Jeg vil understreke at en domfellelse av Andersen forutsetter at domstolen finner det bevist utover enhver rimelig tvil at han er skyldig. Det er et langt strengere krav til bevisene enn det som ligger til grunn for Kommisjonens avgjørelse. Vi avventer nå retten og påtalemyndighetens syn på den videre saksbehandlingen, skriver Holden til TV 2.

Frifunnet

I desember i fjor ble Viggo Kristiansen (44) frikjent i Baneheia-saken. Med det ble også drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) stående uoppklart.



Jan Helge Andersen ble i 2002 dømt til 19 års fengsel for voldtekt og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og medvirkning til voldtekt på Sløgedal Paulsen.



Han tilsto drapet på Sørstrønen, men ble frikjent for drapet på Sløgedal Paulsen. Etter frikjennelsen av Kristiansen ba Riksadvokaten om at saken gjenåpnes, hvilket kommisjonen nå har gjort.