– Kan ikke huske at det har regnet så mye

Etter noen dager med strålende vær må deler av Nord-Norge nå stålsette seg for en skikkelig byge.

Det er sendt ut gult farevarsel for Øst-Finnmark, hvor det er ventet at det vil komme 50 til 60 millimeter med regn de neste 24 timene.

– Mest regn vil nok komme på Varangerhalvøya, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Vakthavende meteorolog i StormGeo, Roar Inge Hansen, forteller til TV 2 at Varanger normalt er et veldig tørt område.

– Jeg kan ikke huske at det har kommet så mye regn der på 24 timer før, sier han.

– Kan blåse stivt

Det er nedbøren som var på Østlandet tidligere i uken, som nå er på vei nord. Dette fører og med seg ganske mye vind.

– Det kan blåse stivt fra øst i Finnmark, også vil det jo og regne uvanlig mye.

Siste prognoser om det gule farevarselet i Øst-Finnmark er klare, og viser at det er ventet 50-60 mm nedbør de neste 24 timene ⚠️ Mest regn vil nok komme på Varangerhalvøya ☔



— Meteorologene (@Meteorologene) August 16, 2023

Men det er ikke alle steder i landet det skal være dårlig vær.

Hansen forteller at sør for Lofoten er det ventet at det vil komme et høytrykk fra lørdag av, men nord for Lofoten vil det bli mer kjølig.

– Så da vil det nok bli ganske normale temperaturer lenger nord, med ned mot ti grader i Tromsø.

Endrer seg lørdag

Gjennom helgen vil det bli et lite opphold i finværet. Fra lørdag ettermiddag vil det komme et lavtrykk inn fra De britiske øyer.

– Det er litt usikkert for Østlandet, men det kan se ut som det blir nedbør og rundt 20 grader. Det kan komme så mye som 40 til 50 millimeter regn på Østlandet. Også kan det komme litt torden på lørdag og tidlig på søndag.

Men regnværet vil løse seg i løpet av søndagen, og sent på søndag er det ventet at det skal bli ganske fint vær.

– I helgen er det nok varmest på Vestlandet, men i løpet av neste uke er det ventet at det skal bli litt bygevær, sier Hansen.