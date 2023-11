– Kan ikke garantere at nordmenn kommer trygt hjem

Situasjonen for menneskene på Gazastripen er kritisk.

For hver dag som går dør flere mennesker, enten av israelske bomber, eller av mangel på livsviktig helsehjelp.

Og blant de hundretusenvis av menneskene som er fanget inne på Gazastripen befinner seg det over 250 nordmenn.

– Det er livsfarlig å befinne seg på Gazastripen nå og vi er svært bekymret for våre norske borgere, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim.



UTFORDRING: Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim forteller at det vanskelig å hjelpe nordmenn på Gazastripen nå. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Når TV 2 møter henne tirsdag formiddag vet hun ikke når, eller om, Norge kan hente ut de norske kvinnene, mennene og barna.



– Vi kan ikke garantere at nordmenn på Gazastripen kommer seg trygt hjem.

Tirsdag ettermiddag bekrefter utenriksminister Espen Barth Eide til Dagbladet at det foreløpig ikke er noe som tyder på at norske borgere kan hentes ut av Gaza onsdag.

– Time for time

Tvinnerheim understreker likevel at norske myndigheter har fått signaler om at alle utenlandske borgere skal få dra ut av Gazastripen.

Men før det kan skje må de føres opp på lister over personer som får lov til å slippe over grensen ved Rafah, helt i sør.

Det er Hamas som i praksis bestemmer hvem som blir det.

– Vi jobber svært hardt med å få nordmenn på disse listene, slik at vi også kan få dem ut av Gaza, sier Tvinnerheim.

MØTE: Jonas Gahr Støre møtter norske bistandsorganisasjoner for å diskutere den humanitære krisen på Gazaastripen tirsdag. Foto: Simen Hunding Strømme/ TV 2

Statsminister Jonas Gahr Støre understreker at situasjonen på Gazastripen er uoversiktlig.

Han kan heller ikke garantere når de norske borgerne kommer seg trygt hjem.

– Her kan det skje ting time for time for å gjøre det mulig, men det kan og gjøre det umulig, sier Støre til TV 2.

– Katastrofe uten like

Det er en måned siden Hamas angrep Israel og drepte over 1400 mennesker.

Siden da har kampene på Gazastripen hjertet, og opp mot 10.000 palestinere er døde.

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, kan ikke understreke nok hvor kritisk det er å få inn nødhjelp.

– Galskapen har vart i en måned nå. Grensene må åpnes, blokaden må løftes og vi må få humanitær tilgang. Men aller viktigst er våpenhvile, sier han til TV 2.



ADVARER: Jan Egeland i Flyktninghjelpen mener lite kan sammenliknes med situasjonen på Gazastripen nå. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Han mener menneskene på Gazastripen trenger hjelp i stor skala, noe de ikke har fått en eneste gang siden krigen brøt ut.

– Mediene snakker om 20 til 30 lastebiler med nødhjelp hver dag, men det er ikke engang en dråpe i havet for 2,4 millioner mennesker, sier Egeland.



Spesielt barn inne på Gazastripen blir hardt rammet nå. Over 4000 er døde hittil.

– De er tørste og sultne, og de kommer til slutt til å bli syke og dø. Ikke bare av bombene, men og på grunn av mangel på vann og mat, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange.

ADVARER: Birgitte Lange i Redd Barna understreker hvor kritisk det er for barna inne på Gazastripen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Vi er potensielt på vei til en katastrofe vi ikke har sett dets like av i moderne tid, legger Egeland til.



Engasjerte nordmenn

De siste ukene har engasjementet hos mange i Norge vokst seg større og større.



Mange tatt til sosiale medier for å vise sin avsky mot bombingen av Gazastripen, og mange ber regjeringen snakke høyere om hva de akter å gjøre.

Hashtagene #stoppbombingen og #fripalestina har gått viralt.

Støre understreker at regjeringen gjør alt de kan for å få på plass en våpenhvile. Men han erkjenner at det er vanskelig.

– Vi skal være realistiske og si at et land som Norge som ligger der vi ligger ikke har noe særlig makt til å stoppe dette. Men det betyr ikke at vi ikke bruker alle de kanalene vi kan for å stoppe dette, sier statsministeren.

Lange i Redd Barna roser Støre for å si dette.

– Vi er veldig glade for at Norge tar et globalt lederskap i denne krigen, at vi tar et moralsk riktig standpunkt og at vi står på riktig side av historien, sier hun.

ENGASJERT: Lindis Hurum i Leger Uten Grenser oppfordrer folk til å holde engasjementet oppe. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Lindis Hurum, generalsekretær i Leger Uten Grenser understreker hvor viktig det er å holde engasjementet oppe.



– Vi må ikke være handlingslammet. Vi må ikke tenke at det vi gjør ikke har en verdi, for det har det. Vi må stå opp for helt grunnleggende menneskerettigheter, sier hun.