Kan ha funnet tegn til liv på fjern planet

James Webb-teleskopet kan ha oppdaget et sjeldent molekyl på en planet 120 lysår unna. – Jeg er veldig skeptisk, sier norsk astrofysiker.

Finnes det liv på fjerne planeter, eller er vi mutters alene i universet? En forskergruppe ved universitetet i Cambridge mener de er nærmere å finne svaret.

For ordens skyld: Det handler ikke om de E.T.-lignende mumiene som ble vist fram i Mexico tidligere denne uken.

Ved å gå gjennom bilder fra James Webb-teleskopet mener forskerne å ha funnet metan- og karbondioksidmolekyler i atmosfæren til K2-18 b – en planet 120 lysår unna jorden.

Forskerne mener også å ha funnet spor etter dimetylsulfat. Det er et molekyl som på jorden kun produseres av plankton, altså av levende organismer.

– Vårt endelige mål er å identifisere liv på en beboelig planet utenfor jorden, sier Nikku Madhusudhan, en av forfatterne bak studien, til NASA.

Usikre funn

Funnene av metan og karbondioksid i atmosfæren støtter også en teori fra 2019 om at planeten har flytende hav på overflaten, noe som regnes som en forutsetning for at liv kan oppstå.

Det avanserte romteleskopet James Webb gir også langt mer detaljerte bilder av K2-18 b enn det som var mulig for fire år siden.



Forskerne understreker likevel at funnene av dimetylsulfat er høyst usikre, og at det trengs videre undersøkelser.

– Funnene er basert på bare to observasjoner av K2-18 b, og det er mange flere på vei, sier en av dem til NASA.

Resultater fra de nye undersøkelsene er først ventet i 2024.

Skeptisk

Håkon Dahle ved Institutt for teoretisk astrofysikk på UiO mener forskerne trolig har vært litt uforsiktige i hvordan de har lagt fram funnene.



– Jeg er veldig skeptisk til dette med å knytte det til liv. Signalet er så svakt at det kan være fra en annen type molekyler, og det kan også tenkes at det skyldes noe annet enn biologiske prosesser, forklarer han.



Påstanden om et flytende hav på planeten kan heller ikke tas for god fisk, i hvert fall ikke foreløpig, ifølge Dahle.

– Man måler ikke selve overflaten på planeten, men lys fra fra stoffene i atmosfæren. Det er mulige tegn til at det finnes flytende vann der, men det er ikke sikkert, sier astrofysikeren.

ASTROFYSIKER: Håkon Dahle mener det er for tidlig å slå fast at det finnes liv eller flytende hav på planeten K2-18 b. Foto: UiO

Det er først med James Webb-teleskopet at man har påvist karbondioksid på planeter utenfor vårt solsystem, og det er ikke snakk om så mange planeter, ifølge Dahle.



– Men det er egentlig ikke så overraskende i seg selv. Det er masse karbondioksid på Mars og Venus i vårt eget solsystem, sier han.

– La oss si at det faktisk finnes flytende vann og plankton på overflaten av planeten. Vil det si at K2-18 b er beboelig?

– Ikke for oss i hvert fall. Planeten har åtte ganger så stor masse som jorden, og tyngdekraften ville vært så stor at vi hadde brukket nakken, for å si det sånn.